Ni botellita de agua ni aire acondicionado: esta es la forma de no sufrir el calor en medio de temperaturas extremas

“Este golpe de calor se extenderá desde diciembre hasta marzo”. A partir de ese vaticinio, el médico Claudio Santa María analizó en LN+ los efectos que tienen sobre la salud las altas temperaturas que se registraron durante las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires. En palabras del médico, “la deshidratación aumenta la mortalidad”.

El medico Claudio Santa Maria en LN+

“La única manera que tiene el cuerpo de perder calor es transpirando, y mucha gente vulnera este dato comprobado científicamente”, manifestó Santa María. “De ahí la importancia de seguir las recomendaciones y cuidar los dos extremos de la vida: los menores de dos años y los mayores de 65″.

La ropa y la alimentación

“En esta época de tanto calor es importante utilizar ropa de algodón, no sintética, y de colores claros”, aconsejó el médico y agregó: “Porque son prendas que favorecen a la transpiración”. Junto con la ropa, otro tip compartido por Santa María fue el de tener siempre a mano una botellita de medio litro de agua.

“Otro aspecto importante es comer frutas y verduras”, explicó el profesional. “Por ejemplo, en el caso de las ensaladas, lo mejor es que estén bien condimentadas, con mucha sal, siempre que no haya contraindicaciones”, sostuvo Santa María.

Claudio Santa María dialogó con LN+ sobre la ola de calor en Buenos Aires

Sensible a la situación del país, el profesional apuntó: “Para economizar, en el caso de hacer un puchero, se puede colar el líquido de su cocción y luego enfriarlo. Esto suplanta a las famosas bebidas con sales que se venden en kioscos y farmacias“.

A más copas, mayor malestar

La época estival es sinónimo de reuniones sociales. Y en la mayoría de esos eventos, hay una característica en común: el brindis. En su análisis, Santa María también contempló las consecuencias de consumir bebidas alcohólicas en jornadas de calor agobiante.

En los festejos de fin de año, el alcohol suele ser una moneda corriente Shutterstock

“El alcohol inhibe la hormona antidiurética y deshidrata. Por eso al día siguiente de una fiesta nos duele tanto la cabeza. Porque el alcohol, al inhibir esta hormona, nos hace orinar más de noche, y sentimos que el cerebro se nos achicharra. De ahí la importancia de hidratarse”, explicó el médico.

Consultado por LN+ sobre qué bebidas priorizar, Santa María eligió tres: el agua, el té y el mate cocido. En sintonía, brindó una recomendación al segmento más vulnerable: el de los adultos mayores.

“Los adultos mayores van perdiendo el deseo de la sed, cuyo centro está en el cerebro, y no se dan cuenta que se van deshidratando. Por eso es recomendable poner una jarra de dos litros en la heladera y, al final del día, chequear si fue consumida”, finalizó Santa María.