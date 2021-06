Coronavirus: cómo se viven las restricciones del fin de semana en el interior

Las restricciones establecidas en el Decreto de Necesidad de Urgencia para frenar la nueva ola de coronavirus entraron en vigor en gran parte el país durante el fin de semana. Aunque algunas provincias y ciudades adoptaron sus propias normas, hubo un alto acatamiento en los principales puntos de la Argentina. Además hay gobiernos distritales que diseñaron sus medidas de prevención, que empezarán a regir durante la semana próxima.

En Mar del Plata la única restricción que se cumple a rajatabla es la de suspensión de clases presenciales. Tras la reciente y vigente decisión provincial de descender, a partir del lunes pasado y por primera vez al distrito de General Pueyrredón, a las muy amplias limitaciones de Fase 2, aun cuando durante este fin de semana hasta los rubros esenciales quedan más recortados, la actividad en calles y comercios se percibe casi normal.

Los gastronómicos, destacados entre los sectores más impactados por las últimas medidas, volvieron a abrir sus salones para recibir clientes el lunes pasado porque, sostienen, ya no pueden mantener los costos del personal y de los servicios. El intendente Guillermo Montenegro anticipó días atrás que la prioridad de los controles municipales sería la desarticulación de fiestas clandestinas, que se repiten noche a noche en viviendas particulares y con los jóvenes como exclusivos protagonistas.

Mar del Plata tiene un promedio por encima de los 400 casos de coronavirus diarios y desde el 65% de ocupación hasta la capacidad completa en las salas de terapia intensiva. El pico y récord se dio hace diez días, con 491 casos en 24 horas. Desde entonces se insinúa un descenso en medio de una ola de contagios inédita desde el inicio de la pandemia que aquí acumula más de 66.000 infectados, casi 4400 pacientes en tratamiento y 1941 fallecidos.

Córdoba

Desde el lunes próximo, y hasta el viernes 18, la provincia fijó sus propias restricciones por el aumento de casos, pero este fin de semana rigen las medidas vigentes en el decreto presidencial. Los comercios no esenciales en el microcentro están cerrados y hay poco movimiento de gente porque las limitaciones coinciden con un paro de transporte urbano decretado por la UTA.

En los puentes y avenidas de acceso al centro se mantienen los controles policiales y los restaurantes y bares deben cumplir con la modalidad de delivery y take away. Puede verse gente caminando o realizando actividad física permitida y durante la madrugada se desactivaron siete fiestas clandestinas en diferentes barrios.

Desde el lunes próximo en Córdoba habrá clases virtuales en todos los niveles y cerrarán shoppings, centros de estética, peluquerías, gimnasios y natatorios. No se permitirán reuniones sociales ni familiares de ningún tipo. La gastronomía podrá atender al aire libre hasta las 19 y hasta las 23 con modalidad take away. Los comercios podrán abrir hasta las 19 y quedará prohibida la circulación interdepartamental.

Tucumán

La provincia adhirió al decreto presidencial que estableció un nuevo confinamiento estricto para el fin de semana. El Comité Operativo de Emergencia resolvió suspender las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Además, solamente se permite el tránsito dentro del municipio de residencia. De todas maneras, en la provincia hoy -y se espera que mañana también- se registra un importante movimiento de personas en las calles debido al masivo plan de vacunación que decidió poner en marcha el gobierno provincial, con el objetivo de inocular a aproximadamente 50.000 personas de entre 45 y 50 años en 48 horas. En Tucumán ya se aplicaron 500.000 dosis desde que comenzó la campaña en diciembre pasado.

Comercios cerrados en Córdoba como en casi todas las ciudades del país por las restricciones del fin de semana JOSE HERNANDEZ - GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

Por otro lado, en distintas localidades de la provincia se acordó flexibilizar los alcances del confinamiento y se autorizó el funcionamiento del comercio, principalmente del rubro gastronómico, que es el más castigado desde que comenzó la cuarentena como en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Concepción.

Santa Fe

Hubo un alto cumplimiento de las restricciones más duras, que volvieron a aplicarse este fin de semana. La excepción fueron los festejos que se produjeron en la capital de Santa Fe anoche luego de que Colón obtuviera el título de la Liga Profesional de fútbol. Sin embargo, no se produjeron desbordes masivos como se temía.

En el gobierno de Santa Fe observan que el descenso de los contagios es mucho más lento de lo que se esperaba, en momentos en que en Rosario están ocupadas el 100% de las camas de cuidados intensivos. Hoy se anunció un nuevo paquete de restricciones que comenzarán a regir el lunes y hasta el 11 de junio.

Los locales gastronómicos tendrán permitido abrir de 6 a 19 horas con un 30% de la capacidad, mientras que el comercio mayorista y minorista podrá atender al público hasta las 17. Se mantendrá la prohibición de las reuniones sociales y las actividades deportivas en clubes y gimnasios, incluidas las que se realizan al aire libre.

Jujuy

Tras las restricciones impuestas por la pandemia en todo el país el gobierno provincial ratificó que la consigna es mantener las escuelas, la actividad económica y la administración abiertas. Están permitidas las salidas, la recreación al aire libre, y el deporte.

Tanto en comercios, locales, escuelas, galerías, shopping, instituciones y transportes públicos, continúa vigente el esquema de trabajo durante el día. La excepción en esta etapa de zona naranja es que desde las 2 hasta las 6 solo pueden circular los trabajadores esenciales.

Con una ocupación al 50% de camas de terapia intensiva para Covid-19 (64 de 128 disponibles), se considera desde el gobierno provincial que el nivel todavía es aceptable.

Río Negro

En la provincia se establecieron algunas medidas complementarias al decreto nacional. Se dispuso, por ejemplo, que los supermercados mayoristas y minoristas, los comercios de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza, las farmacias, ferreterías, veterinarias y la provisión de garrafas funcionen de 6 a 18. El comercio de productos no esenciales funciona en el mismo horario exclusivamente con modalidad de delivery y take away.

Desde la Cámara de Comercio de Bariloche plantearon a las autoridades la posibilidad de una apertura parcial y con aforo, pero el permiso está prácticamente descartado. A su vez, este fin de semana los hoteles y alojamientos turísticos pueden funcionar exclusivamente para alojar personal esencial y para la atención de los turistas que se encuentran en las localidades provinciales.

Mendoza

El gobernador Rodolfo Suárez decidió tomar su propio camino este fin de semana en medio de una meseta alta de contagios y muertes por coronavirus. Por eso, se abrió del confinamiento estricto dispuesto por el DNU presidencial para darle paso a la mayoría de las actividades comerciales, principalmente la gastronomía y el turismo al rechazar el registro nacional que la ubica en alerta epidemiológica.

Mendoza no adhirió a las restricciones del decreto presidencial para este fin de semana Marcelo Aguilar - LA NACION

Aunque se mantiene la prohibición de las reuniones sociales y familiares en lugares abiertos y cerrados, buena parte de los mendocinos, con salidas por DNI, puede reunirse en confiterías, cafeterías, casas de té, bares y restaurantes cumpliendo con los protocolos vigentes.

Desde el Ejecutivo local aseguran que el escenario de contagios no reporta diferencias al comparar el comportamiento del virus en cuarentenas estrictas y en actividades abiertas protocolizadas.

Desde que la enfermedad llegó a la provincia se registraron más de 122.000 transmisiones de coronavirus. En tanto, se produjeron más de 2700 fallecimientos. La ocupación de camas de terapia intensiva supera el 85%, mientras que se observa una lenta disminución en los contagios: en los últimos días, la tasa de positividad pasó de un 34% promedio a estar por debajo del 30%.

Santiago del Estero

En esta provincia la adhesión al DNU nacional para este fin de semana es total como ocurrió durante los nueve días de restricciones. Los comercios no esenciales permanecen cerrados y casi no se nota circulación en las calles de las principales ciudades santiagueñas. El dato que preocupa a las autoridades locales es que no disminuye la cantidad de muertes diarias por coronavirus, al superar los dos dígitos en los últimos días, como así también la realización de fiestas clandestinas con numerosos cantidad de jóvenes detenidos.

La Rioja y Catamarca

Los gobernadores Ricardo Quintela, por La Rioja, y Raúl Jalil, por Catamarca, adhirieron en forma total al cierre para este fin de semana y las medidas se cumplen, con fuerte presencia policial de las principales ciudades de ambas provincias, de manera estricta. Solo permanecen abiertos comercios esenciales. Durante la madrugada de hoy, en ambas jurisdicciones, se detectaron fiestas clandestinas, lo que obligó a que los fiscales elaboren actas para imputar a los organizadores y participantes.

Santa Cruz

Comandante Luis Piedra Buena es la única localidad que se encuentra en estado de alarma epidemiológica, de acuerdo al Índice Ajustado por Población que rige aquí para definir el nivel de riesgo de contagio. La localidad de 10.000 habitantes tiene hasta la fecha 247 casos activos, que incluyen a trabajadores de los yacimientos mineros según los datos oficiales dados a conocer hoy. En tanto, hay 492 personas aisladas en forma preventiva en sus hogares, de acuerdo a lo informado por el municipio local.

En función a lo establecido para las localidades en “alerta epidemiológica”, las actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios podrán funcionar desde las 7 hasta las 19 y deberán cumplimentar estrictamente los protocolos sanitarios aprobados por la autoridad sanitaria provincial, con un aforo de hasta el 30% según la capacidad del lugar. Están suspendidas todas las actividades sociales y deportivas. La circulación estricta de personas está restringida entre las 19 y las 7 , con excepción del personal esencial.

Informes de Darío Palavecino (Mar del Plata), Gabriela Origlia (Córdoba), Fabián López (Tucumán), Germán de los Santos (Santa Fe), Luis Colqui (Jujuy), Paz García Pastormerlo (Bariloche), Pablo Mannino (Mendoza), Leonel Rodríguez (Santiago del Estero) y Mariela Arias (Santa Cruz).

LA NACION