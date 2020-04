En los controles estuvieron atentos al nuevo permiso que entró hoy en vigencia Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Esta mañana, en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, los controles policiales estuvieron atentos al chequeo del nuevo Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), que rige desde hoy para transitar por la vía pública durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia del coronavirus . El permiso incluye nuevas actividades y sectores autorizados por el gobierno para la circulación, por lo que las calles amanecieron con un movimiento de vehículos más intenso que en las semanas anteriores .

En cuatro de los 13 ingresos a la Ciudad (avenida Ricardo Balbín, av. Cabildo, av. Libertador y 9 de julio) el caudal de particulares aumentó por momentos, y causó largos embotellamientos bien temprano por la mañana.

En el acceso que hay en la salida de la avenida General Paz hacia Balbín, oficiales que controlan la zona señalaron que entre las 5.30 y las 8 se dio el pico de circulación. Y que la mayoría de los conductores de los vehículos presentaron el CUHC junto con su DNI sin problemas. ¿Por qué razón circulaban? En su mayoría eran empleados con mercadería del Mercado Central para hacer entregas, personal de seguridad y de salud.

Muchos autos esta mañana en el Puente Pueyrredón mano a Provincia

En los puntos de control sobre la avenida Cabildo y sobre avenida del Libertador, a los conductores que no contaban con el nuevo permiso se les autorizó el paso con el viejo certificado como una excepción porque muchos adujeron que la página estuvo caída y no les permitió terminar el trámite . "Solo por este lunes, y por ser el primer día", dijo el personal de seguridad.

"Estuve todo el fin de semana intentando sacar el nuevo permiso, hasta que anoche la página me dejó. Vengo desde provincia, nadie me pidió nada y recién cuando me bajé del colectivo me frenaron. Vengo todas las semanas porque mi abuela vive sola y necesita que la ayuden", contó Ángeles, de 25 años.

Por ser el primer día, en algunos puestos de control hicieron excepciones con quienes no pudieron sacar el nuevo permiso

En el ingreso al centro porteño por la avenida 9 de julio, en los controles policiales del lugar, destacaron que el movimiento cambió notoriamente respecto de las semanas anteriores. Si bien hoy el número de vehículos fue mayor, aun se mantiene muy por debajo de sus valores normales y habituales. Aquí sí fue un punto donde los policías solo permitieron el ingreso con el nuevo certificado, sin excepción.

En este punto de control, que se realiza sobre la autopista en las cabinas del peaje que no están funcionando, hay una vía exclusiva para el personal de salud, y dos vías para los demás conductores. Toda persona que esté dentro del vehículo debe presentar DNI y certificado impreso o en el celular. Lo que recalcaron en este punto de control fue el incremento de circulación por parte de los bancarios y trabajadores del sector de seguridad.

Más allá de los autos, sobre la avenida 9 de julio y las calles aledañas, el incremento de peatones se notó. Desde jubilados con dirección a su banco para cobrar, empleados bancarios, agentes de seguridad y personal de salud. Todos ellos contaron con el CUHC, cuyo chequeo se realizó sobre las paradas del Metrobus o en las terminales de subtes y trenes.

Más movimiento

Desde el Ministerio de Seguridad, señalaron que en las autopistas este lunes se registró mayor tránsito que en el resto de los días de la cuarentena, aunque por debajo del 74% del volumen habitual. Además, apuntaron que el tránsito de este fin de semana respecto del anterior aumentó en un 14%. Sin embargo, aún se registra una caída del 72% en comparación a los días previos al inicio del aislamiento social y obligatorio.

Por la zona de Saavedra y Núñez no se percibió mayor movimiento de peatones, ni pasajeros dentro de los colectivos. Los pocos caminantes adjudicaron las mismas razones: salida a hacer las compras, dar asistencia a las personas mayores o en dirección a su trabajo (supermercados o farmacias). Todos ellos fueron controlados sobre las paradas del Metrobus.

También hubo controles arriba de los colectivos

Por ejemplo, Leandro, de 40 años, acompañaba a su padre a cobrar. "Es la primera vez que salimos, vivimos cerca y nadie nos controló nada. Tomamos el colectivo, que estaba vacío y estamos haciendo la fila para poder cobrar y volvernos. Por el barrio vemos poca gente pero sí muchos autos que pasan."

Dentro de las estaciones de trenes de la zona de Retiro se montó un operativo de control para chequear el certificado y el DNI. En estos puntos, los oficiales de turno adjudicaron que unas 400 personas llegaron entre las 7 y 8 horas de la mañana, y apuntaron que las semanas anteriores el registro apenas rozaba las 100.