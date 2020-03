Frente de uno de los locales ubicado en la ruta 14 en Arroyo de Los Patos, en el Valle de Traslasierra Crédito: Street View

23 de marzo de 2020

CÓRDOBA.- Arturo Grisoni, dueño de El Nazareno, una tradicional marca de alfajores cordobeses, con locales en Traslasierra y Punilla. generó una polémica cuando reclamó a través de las redes sociales que "se termine este mamarracho delirante " de la cuarentena dispuesta por el Gobierno en el marco de la pandemia por el coronavirus Covid.-19. "El que quiera hacer cuarentena que la haga pero de por vida, acostado en una cama y con un suero para que no se tenga que levantar ni para ir a la heladera", señaló en sus redes sociales.

De esa manera reaccionó hace unos días cuando se ordenó la cuarentena total. Por las respuestas y la polémica que se generó, terminó cerrando su perfil en Facebook. LA NACION intentó comunicarse con él, pero no logró contactarlo. "Es probable que esté en Córdoba ", dijeron desde uno de los locales.

En su primer posteo en Facebook, agregó: "Yo prefiero morir a estar un minuto encerrado. Por el riesgo a qué? A morir? Toda la vida estás en riesgo de morir desde que abrís los ojos a la mañana, a mí nadie me va a imponer cómo tengo que vivir y menos si no le debo nada a nadie. Las medidas contra el virusito a nivel país y a nivel mundo no tienen consistencia por ningún lado".

Vecinos de Villa Carlos Paz -donde Grisoni vive- indicaron a este medio que reaccionó así porque él tenía que cerrar y en otros comercios de la ciudad había gente, incluso sacó fotos de las carnicerías y de un supermercado.

Cuando los usuarios de las redes comenzaron a criticarlo, otra vez usó el muro de Facebook para indicar: "Nunca me voy a callar, veo cómo organizadamente soy insultado en radios, en redes, en la calle, ni hablar en el Face con los trolls a full. Todo al mismo tiempo coordinado. Es una nueva era de facto donde sólo se permite una forma de ver la realidad".

"Nunca tuve casa propia ni viajes a Miami, todo lo pusimos", sostuvo en sus posteos."Cuánto habrán hecho por los demás esos que me llaman egoísta sin conocerme", se preguntó.

La fábrica abrió en 1982 en Traslasierra y después fue ampliándose con una más en Villa Carlos Paz.