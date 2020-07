Un allanamiento tras una fiesta clandestina en San Francisco Crédito: Gentileza MPF

13 de julio de 2020

CÓRDOBA.- La provincia de Córdoba registró 225 casos positivos del nuevo coronavirus en una semana. La mayoría se generó en reuniones familiares o de amigos con más gente de la permitida (el máximo es diez) y ninguno tiene relación con actividades autorizadas tales como la práctica de deportes, bares y restaurantes o centros de belleza . En este contexto el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) limitó los encuentros familiares a sólo los domingos (eran también los sábados).

Además, a partir de pasado mañana sólo se podrá ingresar a Córdoba a través de los diez accesos principales : rutas 19, 158, 9 Sur (Autopista), 8, 7 (al este y al oeste), 35, 148, 38, 60 y 9 norte y en el horario de 7 a 21. El tránsito desde el resto de los caminos se desviará hacia esos ingresos, donde están instalados los puestos sanitarios. Las actividades recreativas serán en la misma ciudad de residencia y no podrá haber traslados.

El coordinador del COE Central, Juan Ledesma , dijo: "Todos los brotes que se están desarrollando en Córdoba tienen como nexo o vinculación reuniones familiares excedidas de gente o reuniones sociales, que están prohibidas ". Y manifestó su preocupación por las consecuencias de esas infracciones.

Ayer se estableció un cordón sanitario en tres barrios de la ciudad de Córdoba (Juan B. Justo, Zumarán y Marqués de Sobremonte) que regirán hasta pasado mañana. Un festejo de cumpleaños con más de 20 personas es el origen de los contagios en esa zona; se realizaron ya 150 test serológicos y 50 hisopados. El cordón estricto implica que las personas que viven allí sólo pueden salir a comprar alimentos o medicamentos (una por grupo familiar).

No volver a fase 1

"La intención es no volver a la fase 1. La casuística está siendo secundaria a la movilidad que comenzó a generarse hace 15 días. La idea es limitar algunas actividades que no repercutan en las tareas laborales para empezar agosto con un nivel de contagios más estables", planteó el ministro de Salud, Diego Cardozo, que enfatizó que el crecimiento exponencial de casos es consecuencia de las reuniones familiares que no respetan las condiciones establecidas .

En Villa Warcalde hubo allanamientos por fiestas de más de 100 personas Crédito: Gentileza MPF

En la última semana se multiplicaron las intervenciones municipales y de la Policía en fiestas multitudinarias organizadas rompiendo las reglas de la cuarentena . Ayer a la madrugada, en la ciudad de San Francisco, se desarticularon dos fiestas en casas particulares; una registraba más de 50 personas mayores de edad y, la otra, 80 con algunos menores.

La Municipalidad de Río Tercero clausuró también una reunión de 100 personas en la madrugada del sábado, donde la mayoría de los participantes eran menores de edad. Hay una denuncia penal para que se analicen responsabilidades penales.

El feriado del 9 de julio se clausuró un restó bar en Villa Warcalde (localidad pegada a la ciudad de Córdoba) y los organizadores de la fiesta con unas 300 personas fueron imputados por romper la cuarentena. Habían convocado por las redes sociales a festejar "entre amigos, comidas, tragos y música" . Los vecinos fueron los que presentaron la denuncia. Dos días después, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria realizó tres allanamientos a los responsables de preparar una nueva reunión para el mediodía del sábado.

En Mina Clavero (Traslasierra, zona que regresó a la fase 1 por 130 casos de coronavirus), un hombre de 35 años organizó una fiesta con unas 40 personas. Todos fueron sumariados. Por su lado, el juez de Cámara de Villa Dolores, Pablo Cabral , fue demorado anteayer a la noche en esa ciudad por conducir con las luces apagadas y a alta velocidad, además de evidenciarse una "presunta halitosis alcohólica", según el Ministerio Público Fiscal. Se lo acusa de violar la cuarentena. A estos hechos hay que sumarles, la imputación de un exfuncionario de La Falda que organizó un cumpleaños con más de 30 invitados.