CÓRDOBA.- Los cordobeses de la ciudad capital podrán tener este fin de semana largo reuniones familiares de hasta 10 personas . Con la novedad, anunciada este viernes por Juan Schiaretti, el gobernador provincial, estos encuentros quedan habilitados en todo el territorio provincial. Se avanza así un paso más en la cuarentena flexibilizada: el resto del territorio ya estaba en etapa de distanciamiento social .

Además, se autorizó en toda Córdoba la práctica de bochas, pilates, yoga, artes marciales, esgrima, tenis de mesa, billar, squash single y tenis y padle (dobles y clases con dos alumnos en toda la provincia). Las actividades se podrán realizar todos los días de 7 a 18, conforme a la terminación del DNI. Se suman así al resto de las prácticas que ya estaban habilitadas.

En el interior, además, ya pueden abrir locales gastronómicos . En la capital, para este sábado y el próximo, se extendió el horario comercial en vistas de la celebración del Día del Padre. Además, se levantan las restricciones de circulación entre zonas blancas (sin casos); reanudarán sus tareas las academias de música, las clases de danza, las ferias y los paseos de compras.

Había dudas de que Schiaretti cumpliera lo que había adelantado hace unos días por la detección de nuevos casos de coronavirus en los barrios Villa El Libertador y Remedios de Escalada . En la presentación, Schiaretti apuntó "contra un grupo de irresponsables", en referencia a quienes participaron de un partido de fútbol y generaron contagios.

En las últimas horas se realizaron 280 testeos en Villa El Libertador y barrios donde hay contactos de los contagiados; las autoridade sanitarias estiman que habría entre diez y 12 nuevos casos positivos. El primer caso positivo se detectó en el barrio Remedios de Escalada, que derivó en otro de Villa Allende y en Villa El Libertador. Desde Epidemiología identifican los registros como "transmisión por conglomerados" porque pueden identificarse los nexos .

La preocupación es importante porque el fin de semana pasado hubo una feria con más de 700 puestos de venta: "La gente no aguantaba más y abrió. Hubo un gran movimiento en la plaza y no sabemos si los contagiados anduvieron por esa zona", indicó a la radio Cadena 3 el presidente del Centro Vecinal, Aldo Ortega.

El gobernador precisó que avanzarán con un cordón sanitario amplio en Villa El Libertador y otro más rígido dentro del mismo barrio . "Será por 72 horas para poder hisopar y saber cómo están. Esto también se replicará en Remedios de Escalada". Schiaretti fue enfático: "La inmensa mayoría de los cordobeses hace 80 días que están encerrados cumpliendo con la cuarentena. No puede ser que unos pocos irresponsables pongan en riesgo todo el sacrificio de la población".

El delantero de Boca Ramón "Wanchope" Ábila , quedó en medio de la polémica porque hubo versiones de que había participado del partido de fútbol en el club Unión Florida, en el barrio Remedios de Escalada, donde vive su familia y de donde surgió el primer caso. El jugador cumple el aislamiento en Córdoba .

"Como ya están hablando de más y diciendo muchas mentiras, quiero aclarar que no estuve en ningún asado ni con los supuestos contagiados de Covid-19 ni con nadie", expresó en su cuenta de Instagram. Y agregó: " Tampoco participé de ningún torneo de fútbol ni nada por el estilo . En todo caso tendrían que salir imágenes de eso, pero qué raro no hay nada, como siempre. Me molesta tener que desmentir algo que no es verdad sobre un tema tan delicado como este. No tengo ningún síntoma de nada, tanto yo como mi familia, estamos muy bien de salud", completó.