Coronavirus: curiosidades de una pandemia que cambió el mundo

Un restaurante de Dubai puso osos panda de peluche en las mesas

25 de mayo de 2020

Entre el 12 y el 19 de mayo se cumplen seis meses de la aparición del primer caso de covid-19 en Wuhan, China. A partir de ese momento el mundo comenzó una lucha incesante contra el virus que tiene como protagonista a la mayor cuarentena o aislamiento social de la historia de la humanidad.

Se cerraron fronteras, más de 1.500 millones de alumnos dejaron de ir a la escuela y el 70% de los trabajos administrativos comenzaron a realizarse a distancia. Estos cambios fueron parte de las medidas más destacadas. Pero también el COVID-19 nos dejó un sinfín de curiosidades: cambios de hábitos basados en el ingenio popular, duras penalidades para castigar a los infractores y hasta la demostración en persona de que se puede derrotar a una pandemia más de una vez en la historia.

Aquí algunos de ellos:

Los curiosos nombres que deja el COVID-19

Ciro Covid nació en Santa Fe

Covid, Corona, Lockdown (confinamiento) y Sanitiser (desinfectante), son algunos de los nombres que padres están utilizando en distintas partes del mundo para llamar a sus hijos recién nacidos .

Una pareja en el estado indio de Chhattisgarh llamó a sus mellizos recién nacidos Corona y Covid. Los bebés, un niño y una niña, nacieron durante la cuarentena dictada en todo el país para frenar la propagación del coronavirus. "El parto ocurrió después de varias complicaciones y por eso mi esposo y yo queríamos que el día fuese memorable", explicó Preeti Verma, la madre de los niños.

En la Argentina también llegó esa curiosa moda de eternizar el duro momento en los nombres de sus hijos. Ciro Covid Sequeira llegó al mundo el miércoles pasado, en el hospital de la localidad de Ceres, al norte de la provincia de Santa Fe.

Restaurantes que se adaptan

En marzo, Linda Karlsson y su esposo, el chef Rasmus Persson, recibieron una visita inesperada de los padres de Karlsson. Como no querían poner en riesgo a los familiares, ambos mayores de 70 años, colocaron una mesa en el jardín fuera de su casa y les sirvieron la comida a través de la ventana. Así fue como nació la idea de Bord för: "Mesa para uno" , un restaurante donde solo habrá una mesa y una silla en medio del campo. El local abrió el 10 de mayo, las reservas estarán disponibles entre las 10:00 y las 22:45, si bien solo una persona puede reservar por día.

Un restaurante con estrellas Michelin del estado de Virginia encontró una particular forma para obligar a mantener el distanciamiento social de sus clientes: el uso de maniquíes entre los comensales. Así lo hará cuando reabra a finales de mayo. "Cuando necesitábamos resolver el problema del distanciamiento social y reducir a la mitad la ocupación de nuestro restaurante, la solución parecía obvia: llenarlo con maniquíes ", dijo el chef Patrick O'Connell, propietario de The Inn at Little Washington.

La misma idea adoptó el restaurante, Chinese Park, en Dubai, pero colocando osos de peluches de pandas en las mesas para garantizar la distancia entre los comensales.

En Oregon, EE.UU., el club de striptease Lucky Devil Lounge se adaptó a la crisis y se vio obligado a entrar en el negocio del delivery en la era del coronavirus. Sus repartidoras, bailarinas exóticas, son las que garantizan el servicio de entrega, un concepto que el dueño ha promocionado como "food 2 Go-Go".

Delivery hot en Oregon

Pero también ofrece servicio de comidas take away. Allí los clientes retiran sus pedidos desde los autos mientras las bailarinas, con barbijos, danzan en los escenarios lejos de los clientes. Estas actividades fueron autorizadas por la gobernadora Kate Brown, que en un principio prohibió las reuniones públicas en todo el estado y ordenó a los bares y restaurantes que cerraran sus puertas el 16 de marzo, pero luego permitió las entregas.

Bodas virtuales

Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, anunció el 19 de abril que en ese distrito, considerado el epicentro de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos, las parejas que deseen casarse podrán contraer enlace a través de la aplicación Zoom y de otras plataformas. Hasta ahora, todos los eventos sociales, desde cumpleaños hasta bodas, han quedado reducidos a los integrantes del hogar y el contacto social se hace a través de pantallas y zoom.

Al igual que otros estados de Estados Unidos y países, Nueva York prohibió los eventos deportivos o culturales y la concentración de mucha gente, a la vez que ordenó el distanciamiento social y trabajar desde casa como herramientas para evitar la propagación del virus, que golpea con dureza al país.

Y aunque suena algo raro, no es de extrañar que se convierta en la última moda, ya que el Hashtag #ZoomWedding en Instagram cuenta con miles de publicaciones y en Twitter se puede ver más de uno averiguando las condiciones.

Trabajos duros en Indonesia y Arabia Saudita

Un dispenser humano en Arabia Saudita

Los indonesios que infrinjan las reglas de distanciamiento social para frenar la epidemia de coronavirus en Yakarta pueden ser condenados a limpiar los baños públicos. La limpieza de baños forma parte de una lista de sanciones que pretenden disuadir a los infractores de ignorar las prohibiciones en Yakarta. Salir a la calle sin "tapabocas" está castigado con una multa de 250 000 rupias, unos 20 dólares y los habitantes que se congreguen en grupos podrían tener que limpiar los baños públicos con la obligación de llevar un chaleco que los delata.

Mientras que la empresa estatal petrolera Aramco, de Arabia Saudita, tuvo que pedir disculpas públicas por contratar a inmigrantes para trabajar de dispensadores humanos de alcohol en gel.

Según se pudo ver en imágenes viralizadas, los trabajadores estaban vestidos con una mascarilla y portando una caja con las palabras "desinfectante de manos" escritas en ella, así como un dispensador real.

A clases con sombreros gigantes

En la ciudad china de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, los alumnos están regresando gradualmente a clases tras varios meses sin asistir a la escuela producto de la lucha contra el COVID-19. La pregunta que se plantearon las autoridades y los padres fue "cómo mantener el distanciamiento entre alumnos, sobre todo los más chicos".

Los chicos chinos con sombreros gigantes

El pasado domingo, fue el turno de los alumnos de los primeros grados de la escuela primaria Yang Zheng, quienes finalmente han reanudado las clases. Como medida extra de precaución, los maestros del establecimiento pidieron a los padres que crearan junto a sus hijos sombreros de un metro de ancho -que recuerdan los tradicionales "Futou" de la dinastía Ming (siglos XIV-XVII)- para ayudar a mantener el distanciamiento social. De esa manera, los alumnos no pueden acercarse unos a otros, ya que el ala de los sombreros se los impide.

Lugares del mundo sin covid

Tristán de Acuña, un archipiélago ubicado a mitad del Atlántico Sur y considerado el lugar habitado más remoto del mundo; las Islas Svalbard, ubicadas en el Ártico que pertenecen a Noruega; el Territorio Británico del Océano Índico; la Isla de Santa Elena, que se encuentra en la costa occidental de Angola (afamada porque allí murió Napoleón) y las islas Navidad, ubicadas a más de 2.300 kilómetros por mar de Perth, la ciudad más cercana en Australia, tienen algo en común: según un estudio reciente son los cinco lugares habitados del mundo donde no llegó el covid.

La isla de Santa Elena, sin coronavirus

Sus habitantes ni siquiera piensan en normas de seguridad, allí la cuarentena y el aislamiento social solo llega a través de las noticias.

La española que superó dos pandemias

Una mujer de 107 años, Ana del Valle, superó dos pandemias , la del coronavirus y la gripe española de 1918.

Ana se encontraba residiendo en un geriátrico de Alcalá del valle, en Andalucía. Ella y otros 8 residentes se contagiaron de covid-19. Los ocho compañeros de Ana fallecieron durante el tratamiento mientras la protagonista de esta historia estuvo en terapia intensiva en estado muy grave, se recuperó y la semana pasada fue dada de alta.

Fue allí cuando se conoció la otra parte de su historia: Ana había superado la gripe española cuando tenía cinco años. Así relató a los periodistas su nuera, Paqui Sánchez, poco después de que volviera con su familia. "Estuvo sedada, tuvo una recuperación increíble", explicó la familiar, que sorprendió a todos con la historia de Ana, que pasó de generación en generación en el seno de la familia: a los cinco años había superado la gripe española, que azotó al mundo en 1918, dejando millones de muertos. "Cuando era niña en su casa estaba todo el mundo malo. Ella estuvo con fiebre, pero se recuperó, como ahora", relató su nuera.