Pidieron que se los incluya dentro de los exceptuados para poder circular durante el aislamiento social preventivo y obligatorio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 16:14

Modificar la rutina, no poder ir a la escuela o no realizarse los controles médicos genera alternaciones en el comportamiento de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), aseguraron desde la Red Federal TGD Padres TEA. Además, pidieron que se los incluya dentro de los exceptuados para poder circular durante el aislamiento social preventivo y obligatorio previsto hasta la medianoche del próximo 12 de abril que busca frenar el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la Argentina.

"Las personas con TEA, el aislamiento lo llevan muy mal en términos generales", dijo a la agencia Télam Vera, mamá de Luca y miembro de la Red Federal TGD Padres TEA.

El hijo de Vera tiene 13 años, hace 10 que le diagnosticaron TEA y antes de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio había comenzado el sexto grado en un colegio de la localidad bonaerense de González Catán.

"Nuestros hijos están acostumbrados a salir porque tienen una vida entre la escuela y los consultorios médicos. Ahora todos los días parecen iguales, muy lejanos a sus rutinas. Es muy difícil explicarles lo que estamos viviendo ", aseguró.

Vera, como otros padres miembros de la Red Federal, recibió esta semana varias llamadas en las que otros pares consultaban cómo proceder ante situaciones de llanto o "berrinches" de sus hijos.

"Unos padres me llamaron porque su hijo quería ir a la escuela. El nene se vestía, se ponía el uniforme y la mochila, y no entendía por qué no podía ir. Le recomendé que consiguieran una foto del colegio cerrado. Así comprendió y se quedó tranquilo", contó a la agencia la mujer.

Por su parte, Sol Ibáñez, directora de la Escuela de Estimulación Deportiva que lleva su nombre, en la localidad bonaerense de Quilmes y que enseña a jugar al básquetbol a personas con síndrome de down y TEA, se encarga de enviarles ejercicios para que los realicen en sus casas.

"Les prestamos las pelotas de básquet antes de que la cuarentena fuera total, y los profesores -una vez por semana- les envían ejercicios para practicar", explicó.

Y agregó: "Les pusimos horarios todos los días de 16 a 17.30, una entrada en calor de 20 minutos y después ejercicios de desplazamiento, defensa y ataque que los hacen con sus familiares, y están recopados".

Un pedido a los vecinos

Si bien el Decreto 297/20 de aislamiento social preventivo y obligatorio no los exenta de circular por la vía pública, desde la Red Federal sugirieron que "en casos de extrema necesidad", las personas con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y TEA "salgan a dar una vuelta tomando los recaudos necesarios, sin que tengan contacto con otras personas, con un lazo azul y el certificado de discapacidad".

"Los vecinos y la policía generalmente los conoce y entienden que necesitan salir a la calle porque en muchos casos viven en espacios muy reducidos, y eso los pone mal", aseguró Vera.

Por su parte, Gabriela Aragón, mamá de Donato, aseveró que el anuncio de la cuarentena "nos tomó de sorpresa".

Según dijo: "A pocos padres nos dio tiempo para poder explicarles a los chicos por qué no iban a ir a la escuela, a las terapias, hacer deportes o ir a la plaza".

"Cuando se cambia drásticamente una rutina por una nueva, la resistencia en muchos casos puede ser estresante para los niños y para las familias. Las terapias en estos casos, son muy importantes por esta razón. Muchos terapeutas están tratando de mantener el lazo con nuestros hijos mediante videos, estrategias para trabajar en casa o video llamados", aseguró.

Y resaltó: "Sin escuela y sin terapias, tanto lo académico como lo social se complejiza. La crisis en algunos niños o adolescentes suelen ser fuertes, se autolesionan o agreden a sus familiares. Otros tratan de regularse con alguna película, juguete o actividad. Los adolescentes y adultos también lo padecen y se sienten más deprimidos y aislados. Acompañar a las familias en estos momentos es importante para ayudarlas a transitar el aislamiento del mejor modo posible".

En medio del aislamiento decretado ante la pandemia de coronavirus, este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, y este año se realizarán durante todo el mes diversas acciones vinculadas al tema.

Este jueves, desde el mediodía, diferentes profesionales responderán preguntas que la gente puede enviar al Facebook oficial de la Red (Red Federal TGD Padres TEA).

Serán oradores Víctor Ruggieri, neuropediatra y especialista en autismo; Silvia Tedesco, fonoaudióloga y especialista en diagnóstico y tratamiento; Mauro Dángelo, psicomotricista y profesor de educación física especializado en autismo y Victoria Ruggieri, psicóloga y especialista en intervención temprana del TEA.

El pedido subido a Change.org

En tanto, otros familiares de personas con TEA también subieron un petitorio a la plataforma Change.org para solicitarle al gobierno Nacional que se los incluya en los exceptuados.

El texto del pedido:

Soy Victoria, tía de Teo, el chico de la foto. Teo tiene 16 años, mide 1.90 y padece un trastorno del espectro autista (TEA). El como tantas otras personas con TEA u otras discapacidades intelectuales sufren enormemente el encierro durante este período de cuarentena. El confinamiento no solo ha suspendido el acceso a sus terapias y rutinas sino que provoca graves alteraciones en sus conductas lo que afecta la salud de toda su familia.

Hoy queremos pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que habilite la circulación de estas personas y sus acompañantes, incluyéndolos dentro de las excepciones mencionadas en el art. 6 del DNU que rige desde el 19 de marzo en nuestro país.

Sabemos que tanto Francia como España ya lo han hecho.

Lo que solicitamos es que vuelvan a otorgar el permiso que anularon el 21/3, para que las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales puedan circular, de forma excepcional, respetando las medidas necesarias para evitar el contagio.

Quiero aprovechar esta publicación para avisarle a la población que si ven dos personas caminando por la calle o jugando en algún lugar público con un menor, no les digan nada, puede que uno de ellos necesite hacerlo, no es capricho.

Con información de la agencia Télam