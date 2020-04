Coronavirus. Detuvieron otro micro con 27 extranjeros que venían de Mendoza

Coronavirus: detuvieron otro micro con turistas extranjeros Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

En el marco de los operativos diarios de control de la circulación en los accesos de la Ciudad de Buenos Aires para el control de la propagación del coronavirus , las fuerzas de seguridad detuvieron a un micro proveniente de Mendoza con 51 turistas en el peaje de Parque Avellaneda. En su mayoría son extranjeros y provienen de Eslovania, Alemania, España y otros países.

Los efectivos policiales secuestraron los pasaportes de los extranjeros, así como los documentos de los pocos argentinos que se encontraban en el pasaje, confirmaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo al protocolo que se implementa en los accesos de la Ciudad, personal del SAME les tomó la fiebre a todo el pasaje y nadie presentaba síntomas de coronavirus.

Alberto Crescenti, titular del SAME, estaba en el lugar y afirmó en declaraciones a TN: "No tienen fiebre pero hay extranjeros que están circulando que no sabemos a donde iban. La autoridad de la ciudad nos dio los datos y el listado de quienes están dentro del micro y ahora van a actuar la justicia y migraciones".

Debido a que el micro violó el aislamiento obligatorio y preventivo decretado por el gobierno , interviene la Corte Federal a cargo del juez Julián Ercolini en la investigación del caso.

Según pudo saber LA NACION, los extranjeros llegaron al país hace más 15 días y tienen el permiso de la CNRT y de Gendarmería para circular. Los vuelos de estas personas a sus países de origen saldrían en las próximas horas.

