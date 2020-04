Coronavirus: el drama de los argentinos varados en el país

Los hermanos jubilados mendocinos Soledad Marin, de 67 años, y Miguel Ángel Marín, de 71, se encuentran varados en Puerto Madryn. Tras dejar el hotel, se alojan en la casa de un conocido. El hombre duerme en ese sillón todas las noches.

MENDOZA.- Mientras miles de argentinos varados en el interior del país regresaron a sus hogares, hay ciudadanos que no logran concretar el objetivo en medio del aislamiento por la pandemia del nuevo coronavirus . Así la preocupación crece en cientos de personas que no pueden acceder al permiso oficial para su retorno o de algún familiar, entre ellos jubilados que quedaron "atrapados" durante sus vacaciones. Así, sus allegados buscan la forma de ir a rescatarlos, pero la página oficial para obtener la autorización , mediante una declaración jurada, se encuentra colapsada. El temor es cada vez mayor porque la medida excepcional, que alcanzaron a obtener unas 20.000 personas, venció este martes y no hay extensión oficial de la medida a la vista.

En esta provincia, esta situación la vive Mariana Echegaray. Su madre Soledad Marin, de 67 años, y su tío Miguel Ángel Marín, de 71, están varados en Puerto Madryn. Echegaray contó a LA NACIÓN que no logra conseguir el aval oficial para salir con su hermano en su auto en busca de sus familiares, quienes arribaron a ese destino turístico el 15 de marzo.

"Estoy desesperada. Hace tres noches que no duermo porque no puedo sacar la autorización para viajar. El sistema está colapsado; intentás y nada. Encima tengo que pasar por cuatro provincias para llegar a ellos", contó Echegaray, que afirma que se comunicó con Gendarmería Nacional, pero la respuesta la dejó aún más preocupada. "Me dijeron que entienden mi situación, pero si viajo sin el permiso corro riesgo de que me hagan un acta más la multa y me quitan el auto".

Ambos adultos mayores se fueron de vacaciones en ómnibus, pero en la empresa de transporte tampoco obtuvieron la solución, ya que el sistema de larga distancia quedó fuera de circulación con la medida oficial de aislamiento. "Nadie nos atiende en la empresa, al menos para darnos información y ayudarnos a que los jubilados vuelvan a casa", se quejó. "Les hemos girado dinero, pero se les complica la subsistencia. Ahora están en casa de una prima que los hospedó, porque no podían seguir pagando el hotel. Ella tiene una casa chica y mi tío está durmiendo en un sillón, con 71 años", se preocupó, e hizo un pedido desesperado. "Es muy urgente que habiliten la página de nuevo así saco el permiso y los voy a buscar", insistió.

Otro mendocino que no logra volver a su tierra es Marcos Cruceño, de 28 años, quien no tiene vehículo propio, por lo que se muestra consternado. "Estoy buscando cómo regresar. Hace más de un mes estoy parado sin trabajar y parece que esto va a seguir así. La autorización todavía no la puedo sacar porque no levantaron más la página para sacarla, ya que se saturó en seis horas. Ya han pasado casi 3 días y no está funcionando y tampoco nadie dice nada", indicó. Él aguarda que el Estado nacional disponga de colectivos para que todas las personas en este tipo de situación puedan emprender el camino de vuelta a sus hogares.

"Desde la CNRT hace una semana me dijieron que quizás armaban un viaje con personas varadas acá en Neuquén para ir a Mendoza pero todavía no sale nada. "Si vuelvo voy a renunciar a mí trabajo en Neuquén y buscaré trabajo en Mendoza. Pero quiero volver con mi familia y mi hijo. La plata empieza a acabarse en esta situación", expresó Marcos, que trabaja en una planta de tratamiento de residuos contaminados. "Gastan mucha plata en aviones para traer gente del exterior y no ponen colectivos para la gente del interior", concluyó.

El permiso excepcional para "varados en el interior del país", oficializado mediante la resolución conjunta 2/2020 que se publicó este sábado en el Boletín Oficial y que rigió hasta ayer. De hecho, desde el gobierno nacional no deciden aún si la medida se ampliará a la brevedad.

Desde Presidencia indicaron a LA NACION que se está trabajando en una posible extensión. "Es algo que podríamos definir en breve", señalaron fuentes de la Rosada.

En tanto, desde el Ejecutivo provincial afirmaron a LA NACIÓN que intentan llevarles una solución a estos mendocinos, aunque les piden "paciencia". En primer lugar les solicitan que se comuniquen con la línea de asistencia al turista +54 9 261 706-7038 mientras buscan la forma de ayudarlos, aunque admiten las dificultades que surgen por las exigencias de cada jurisdicción.

"El tema son las provincias. No tenemos la logística para traer a todo. Hay 23 jurisdicciones más la Ciudad de Buenos Aires y es muy difícil traer a cada mendocino. Las gestiones se hacen y de a poco vamos haciéndolo", indicaron. "La autorización de Nación es un inconveniente que debe resolver Nación. Nos facilita que el Ministerio de Transporte de la Nación haya puesto ese permiso, pero la gente deberá ser paciente hasta que se habiliten más declaraciones juradas".

Por último, desde la Gobernación recalcaron que vienen trabajando en los reclamos. "Hemos traído mendocinos de diversos lugares. Desde el norte al sur. Pero es difícil porque muchas provincias ponen trabas. O tienen sus propios requisitos que hacen todo un poco más complejo"