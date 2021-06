Coronavirus en la Argentina: una enfermera del Hospital Santojanni que tenía las dos dosis de Sputnik V murió al contagiarse por segunda vez de Covid-19

Una enfermera que prestaba servicios en el hospital porteño Santojanni y que había recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik V murió el viernes de Covid-19. María Castellón, de 34 años, ya se había contagiado previamente de coronavirus y estaba de licencia hacía dos meses por una fractura en el antebrazo.

El director del Santojanni, Federico Charabora, aseguró a LN+: “Tenía las dos dosis, nos consta que estaba vacunada”. La segunda inoculación de la vacuna rusa la había recibido el 4 de abril y estaba de licencia por una fractura en el antebrazo, informó el director del hospital.

De acuerdo a Charabora, Castellón presentó el miércoles pasado síntomas compatibles de Covid y dio positivo al ser hisopada en el Santojanni. “Luego se internó en el sanatorio Méndez, por su cobertura de salud, y falleció el día viernes”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, dijo hoy a LN+ que Castellón no tenía antecedentes de enfermedades previas y que las muertes entre personas que recibieron la vacunación completa es “algo excepcional”, pero ocurre porque la efectividad de las vacunas “no es del 100%”.

“No es lo que pasa habitualmente con una persona joven con dos vacunas, no tenía antecedentes, son excepciones que ocurren porque las vacunaciones no tienen un 100% de efectividad”, explicó.

No obstante, Battistella dijo que “las vacunas tienen gran efectividad y que la cantidad de personas internadas mayores de 70 disminuyó mucho porque gran parte de esa población está vacunada”.

Marcelo Struminger, representante de Médicos Municipales, en diálogo con LN+ explicó que Castellón no era empleada directa del hospital sino que fue “contratada por parte del Ministerio de Salud de la Ciudad” por lo que desde su organización no cuentan con datos que detallen si la enfermera contaba con comorbilidades o no.

Además, confirmó que ella ya en septiembre se había enfermado de Covid y que esta segunda vez se contagió sin prestar servicios en el Santojanni porque estaba de licencia médica.

Vacunación y fallecimientos

Este no el el primer caso que se conoce de un profesional de la salud que muere por Covid-19 a pesar de haber recibido una o dos vacunas.

La semana pasada falleció por coronavirus un enfermero, Rubén Bentos del hospital Roque Sáenz Peña (Santa Fe), que había recibido el esquema completo de inoculación de Sputnik V. Según se informó, Bentos estaba en el grupo de riesgo de adultos mayores y contaba con comorbilidades y era insulinodependiente.

De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, y según se detalla en un documento que registra información hasta el 8 de mayo, de las 7.851.672 personas a las que les suministraron la inmunización contra el Covid-19 murieron 3.141.

Las personas murieron después de los 21 días de ser inoculadas, que sería el plazo en el que se completa el proceso de inmunización. Además, se detalla que de las personas vacunadas se contagiaron 125.628 personas después de 21 días de la aplicación.

