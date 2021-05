Elisa Carrió se vacunó: “No me di la Sputnik porque Putin es un dictador”

Elisa Carrió se vacunó contra el coronavirus. Se dio la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. La exdiputada, líder de la Coalición Cívica, contó que está “feliz”. Tiene 64 años y comorbilidades, pero esperó hasta que llegó el fármaco del laboratorio británico para inmunizarse. “No me di la Sputnik porque [Vladimir] Putin es un dictador”, dijo en un audio que compartió en sus redes sociales.

“Lo logré”, relató Carrió al hacer pública la noticia. “Todo va a pasar, a pesar de que se estén cometiendo graves errores”, agregó, en sintonía con declaraciones previas. “A mí me preocupa la Argentina. Se llevó la confrontación a niveles que no eran propios ni del Presidente [Alberto Fernández] ni de sectores de la oposición. Yo soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos. Este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes”, había dicho horas antes en Radio Continental.

“No me vacuné con la vacuna de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador. Respeté los principios”, señaló Carrió.

Me vacuné 👇 pic.twitter.com/XwlaVjUwzf — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 30, 2021

El presidente Alberto Fernández la criticó a Carrió porque dirigentes de su partido político presentaron una denuncia por envenenamiento contra el Gobierno, cuando la vacuna rusa no tenía la autorización de otros organismos internacionales. Ella aclaró que nunca dijo que la Sputnik V envenenara sino que “no lo tenía confianza, y no la sigo teniendo. Y quise hacer un acto de repudio personal, por el envenenamiento de opositores en Rusia. Pero siempre lo aclaré”, afirmó.

“Cuando me pronuncié en diciembre, la vacuna Sputnik no estaba autorizada para mayores de 60 años, por eso fines de enero se vacunan el Presidente y la vicepresidenta. Dije que no tenía autorización. Jamás dije que la Sputnik envenenaba, dije que yo no tenía confianza y no la sigo teniendo, por eso no me la puse, estoy esperando la AstraZeneca”, aseguró en su momento en declaraciones a TN Central.

Carrió muestra su carnet de vacunación @elisacarrio

Y continuó: “Quería hacer un acto de repudio personal. Dije que la vacuna se la podían poner después de enero y que no lo iba a hacer porque tengo riesgo de vida. Era un protesta personal por el envenenamiento de opositores en Rusia, pero siempre lo aclaré”.

LA NACION