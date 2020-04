Coronavirus. En Mendoza utilizaron solo el 10% de los test de laboratorio

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2020 • 15:57

MENDOZA-. Mientras se busca avanzar en todo el país con el plan de testeos rápidos de coronavirus, en Mendoza los análisis oficiales van a otro ritmo, con un gran stock de kits de laboratorio a la espera de ser puestos en mayor acción. La falta de insumos y la necesidad de concretar los exámenes había sido uno de los principales reclamos a la Nación, por lo que se concretó una masiva compra en el mercado asiático.

Así, hasta ahora sólo se ha utilizado el 10% de los 11.000 reactivos PCR que cuenta desde comienzos de mes la provincia cuyana, donde ayer volvió a registrarse un caso positivo, luego de una semana sin contagiados. La preocupación radica en que se trata de una joven de 19 años que podría haber estado en contacto con más personas.

Así, hasta ahora se han hecho efectivos 1.030 análisis, de los 10.000 insumos marca GeneFinderTM COVID-19 Plus RealAmp comprados a Corea del Sur y los 1000 enviados por la Casa Rosada.

Las explicaciones del Gobierno local son variadas y con múltiples argumentos, principalmente porque aseguran que "no hay circulación comunitaria" del patógeno, aunque prevén, frente a posibles escaladas o picos, acelerar los estudios y llegar a duplicar lo que hoy se está haciendo. Esto es, un promedio de 60 test diarios, frente a los 20 semanales que efectuaba el Instituto Malbrán. De hecho, ahora en Mendoza aseguran que está previsto superar los 100 testeos diarios, sobre todo si la situación se agudiza. Pero vale decir además que hay personas a las que se les realiza más de un examen para evidenciar su evolución, por lo que finalmente el universo de ciudadanos testeados es menor. Hasta ahora en la provincia cuyana, con casi 2.000.000 de habitantes, son 71 los casos positivos, de los cuales nueve fallecieron.

Desde el Gobierno indican que los estudios no sólo se han efectuado a los pacientes que ingresaron al sistema sanitario, sino a otros sospechosos de Covid-19 y familiares de los contagiados que no presentaban síntomas, quienes se encuentran en vigilancia epidemiológica. Sin embargo, el espectro de analizados no se ha ampliado aún más, sino que sigue limitado a este grupo. Por su parte, no hay indicios de que se efectúen testeos masivos PCR o rápidos en el sistema de transporte, tal como se están haciendo en otras regiones. "No tenemos novedades. Si llegan los reactivos de Nación, lo vamos a evaluar con Salud, pero sería una posibilidad. No nos han dado cronograma de entrega", indicaron a LA NACION desde el secretaría de Servicios Públicos.

"Hemos realizado sólo testeos PCR. Por el momento, no hacemos testeos rápidos. Eso es para provincias que tengan circulación. Nosotros ahora no tenemos", indicaron a su vez desde el ministerio de Salud, donde aclararon que están en condiciones de acelerar las tareas y llegar a duplicarlas. "Para nosotros el ritmo está bien porque se empezó con muy poca gente. Antes sólo se medía con nexo epidemiológico, tos y fiebre, y eso fue cambiando. Ahora se mide a más personas, por tos, fiebre, enfermedades respiratorias y no es necesario que haya estado de viaje", indicaron.

"Más allá del stock que tenemos se necesitan más kits, sobre todo cuando empiecen los picos. La idea es llegar a 100 o 120 por día. En una situación de máxima, se buscará testear a esa cantidad de gente", insisten en Salud. Asimismo, desde el ejecutivo provincial pusieron en valor el impacto de la cuarentena, ya que en el sistema se registra una baja considerable de enfermedades respiratorias propias de la época, principalmente en niños y adultos mayores, quienes al estar en sus domicilios evitan contactos que pueden convertirse en contagios de bronquiolitis y neumonía, respectivamente.