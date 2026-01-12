Incendios en la Chubut, en vivo: que se sabe del avance del fuego hoy, 12 de enero
El foco se inició hace una semana en Puerto Patriada y se mantiene activo; vecinos y brigadas trabajan sin descanso para contener las llamas; el gobernador Ignacio Torres afirmó que el origen fue intencional y ofreció una recompensa millonaria para encontrar al responsable
"Un día clave"
El gobernador de Chubut también se mostró cauto respecto a la posibilidad de controlar el incendio en el corto plazo. “Soy muy escéptico todavía de que se pueda controlar, porque los focos siguen activos y están quemando para arriba del bosque en la zona de El Hoyo”, afirmó.
No obstante, anticipó que las próximas horas serán determinantes, dependiendo de la intensidad de viento que haya y de cómo se mantengan las temperaturas. “Mañana es un día clave”, indicó el domingo.
Nacho Torres vaticinó que darán “con los responsables” del incendio
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, aseguró que la investigación por los incendios forestales avanza y afirmó que “por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables”.
El gobernador señaló, en diálogo con LN+, que hay avances producto de una recompensa que se puso por parte del Ejecutivo de la provincia por $50 millones. “Seguramente esta semana vamos a tener novedades”, anticipó.
Otro incendio en Chubut
Además del que afecta a El Hoyo y Epuyén, el otro incendio activo en Chubut es el que comenzó el 9 de diciembre en el área del lago Menéndez, en el parque Los Alerces.
En las últimas horas, se activaron puntos calientes y el fuego avanzó con intensidad por la margen oeste del lago. “El fuego presentó un comportamiento extremo debido a los vientos y logró superar las líneas de defensa, avanzando rápidamente hacia sectores del cerro Alto El Petiso, hacia el norte. Ante ese escenario se evacuaron los campamentos y se estableció como prioridad la protección de viviendas de pobladores e infraestructura de prestadores turísticos”, informaron desde el área protegida.
Recorridas de control en el Parque Nacional Nahuel Huapi
En la provincia de Río Negro, a pesar de la prohibición total que rige de encender fuego al aire libre, en el Parque Nacional Nahuel Huapi se vienen labrando muchas actas de infracción y aplicando multas a turistas y residentes.
En el marco de la emergencia ígnea, guardaparques de ese área protegida intensificaron las recorridas de control en áreas lacustres, costas de los distintos lagos, ríos y sitios de uso público. Durante estos controles, se detectaron personas realizando fuego y acampando en sectores no habilitados como en Isla Victoria, playa Muñoz (lago Gutiérrez), río Limay y Confluencia. Las multas por incumplimiento de la normativa vigente tienen un mínimo de $2.000.000.
Cómo es el operativo para contener las llamas
En la cordillera chubutense hay actualmente cinco incendios, tres de ellos controlados (en Cholila, El Turbio y Lago Engaño) y dos activos: el de Puerto Patriada y el del Parque Nacional Los Alerces.
El gobernador Ignacio Torres afirmó que “están operando cinco aviones hidrantes, un helicóptero y un avión de refuerzo, junto a más de 180 combatientes, 100 personas abocadas a tareas de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de Vialidad”.
Origen del fuego y recompensa
El gobernador provincial, Ignacio Torres, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables de iniciar el fuego, que tuvo origen intencional, según se informó.
“La Fiscalía determinó que se trató de un incendio intencional, iniciado con material acelerante”, advirtió Torres. Y añadió: “Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”.
Cuándo comenzaron los incendios en la Patagonia
El incendio forestal se inició hace una semana en Puerto Patriada, Chubut. Ya arrasó 2000 hectáreas y aún se mantiene activo. Muchos vecinos llevan noches sin dormir y se organizan para defender sus casas.
En esta zona, el incendio arrasó tres casas en las primeras horas. En ese marco, la prioridad estuvo puesta en apagar focos calientes y cuidar las chispas para evitar reactivaciones.
