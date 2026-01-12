Incendios en la Chubut, en vivo: que se sabe del avance del fuego hoy, 12 de enero

El gobernador de Chubut también se mostró cauto respecto a la posibilidad de controlar el incendio en el corto plazo. “Soy muy escéptico todavía de que se pueda controlar, porque los focos siguen activos y están quemando para arriba del bosque en la zona de El Hoyo”, afirmó.

No obstante, anticipó que las próximas horas serán determinantes, dependiendo de la intensidad de viento que haya y de cómo se mantengan las temperaturas. “Mañana es un día clave”, indicó el domingo.