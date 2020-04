Coronavirus. Con 10.000 kits, Mendoza empieza a testear a personas asintomáticas

Las muestras se procesan en el Laboratorio de Salud Pública de la provincia.

MENDOZA.- Mendoza da un paso más en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus y empieza a realizar tests de diagnóstico a las personas asintomáticas , con el fin de determinar si existe circulación viral sostenida de Covid-19. La provincia cuyana ya cuenta con más de 10.000 kits para iniciar el desafío, mientras que a nivel nacional se analiza aún seguir o no ese camino para mitigar el impacto de la enfermedad que tiene en vilo al mundo.

De acuerdo con las autoridades provinciales, se comenzará a trabajar con el modelo estadístico centinela para lograr determinar un universo más real de contagios, más allá del nexo epidemiológico de los casos evidenciado hasta ahora.

Así, la vigilancia epidemiológica se extenderá a cinco instituciones locales que darán la información necesaria para observar una tendencia, además de determinar si existen fehacientemente casos autóctonos, es decir, transmisión comunitaria del virus.

"Estamos organizando testeos a los contactos directos de casos positivos que no hayan tenido síntomas o los hayan tenido leves. Tenemos un buen stock de reactivos y en función de los testeos que vayamos haciendo es si vamos a comprar más insumos", explicó a LA NACION Mario Bustos Guillén, titular del Laboratorio de Salud Pública de Mendoza. El especialista hizo referencia a la compra masiva de 10.000 reactivos que se hizo a la empresa Gene Finder, de Corea del Sur , con el dinero ahorrado por la rebaja de los salarios de los funcionarios políticos.

"Los testeos también se realizarán a quienes tienen síntomas respiratorios, pero que no tengan relación con el coronavirus y que no vengan de un lugar específico", comentó el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, quien aclaró que actualmente en la provincia "no hay circulación sostenida del virus", aunque crece la preocupación por lo ocurrido en la Clínica Francesa de la capital provincial, donde se detectaron sorpresivamente varios contagios, además de un paciente que había estado en ese sanatorio, pero que falleció luego en otro hospital por coronavirus.

"Es importante para los mendocinos tener un cupo ampliado de testeos para evitar el avance de la pandemia y, de esta manera, poder cubrir las necesidades sanitarias de la población ante la situación mundial de coronavirus Covid-19", indicó el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez.

Modelo centinela

El modelo de vigilancia centinela con el que trabajará Mendoza ya se aplica en, por ejemplo, México. " El Modelo Centinela de Vigilancia Epidemiológica considera tanto a los casos que se han confirmado como los que no llegaron a consulta, puesto que de lo que se ve la epidemia es 8 veces más grande (...) Por eso, cuando teníamos 12 casos fue suficiente para tomar la decisión de medidas de mitigación masivas [contra Covid-19]. Y este sistema registra la probable cantidad real de contagios a nivel nacional", explicaron las autoridades sanitarias de ese país. Así, en lugar de interrogar a los 127 millones de mexicanos, tarea casi imposible, se toma una muestra de miles para hacer una inferencia estadística que permita calcular la dispersión potencial de la enfermedad.

Cómo se hacen los testeos

Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que el proceso completo se hace en dos pasos. Primero, un bioquímico realiza el hisopado a las personas determinadas en el estudio pertinente.

Una vez tomada, el traslado de la muestra queda a cargo del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, que cumplirá con todos los recaudos necesarios y las estrictas normas de bioseguridad para que llegue al laboratorio para su análisis.

"Cuando llega al laboratorio, extraemos esa muestra y luego amplificamos el virus para determinar si es positivo o negativo. Actualmente, la medición más confiable es la biomolecular. El proceso en general tiene una demora de 5 a 6 horas, dependiendo de la cantidad de muestras", indicaron.

En Mendoza, los tests se realizan en el Laboratorio de Salud Pública que funciona en el Hospital Lencinas y en los hospitales públicos Humberto Notti, Central, Schestakow (San Rafael) y Lagomaggiore.

Casos confirmados

En esta provincia ya son 41 las personas contagiados de Covid-19. Son 32 casos importados -ciudadanos que han llegado de otros países- y 9 por contacto estrecho con alguien que vino del exterior. Tres personas fueron dadas de alta y cuatro fallecieron por coronavirus.

Asimismo, el laboratorio informó que en los hospitales de Mendoza no hay pacientes esperando resultados de las muestras.

"Es importante destacar que mantener los casos limitados a aquellos que vienen del extranjero será posible en la medida que respetemos estrictamente el aislamiento social", insisten desde el Ministerio de Salud.