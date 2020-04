Coronavirus: enfermeros reclaman más insumos en los hospitales de la Ciudad

En el hospital Fernandez, enfermeros reclaman por insumos para enfrentar la pandemia Fuente: LA NACION - Crédito: Nacho Sánchez

28 de abril de 2020

Clara Bibiloni es enfermera en el Hospital Fernández . Ella es una de las trabajadoras de la salud que hoy reclamaron por más insumos para poder atender a los pacientes de manera segura. A las 11 convocaron a un aplauso a modo de protesta en varios hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que, por la crisis del nuevo coronavirus , según señalan los que ahí trabajan, muchas veces no cuentan con los elementos necesarios para trabajar bien protegidos y evitar así un posible contagio.

"Es acotada la cantidad de insumos que recibimos. Si necesitamos cambiar un barbijo porque vienen más pacientes de lo esperado, se complica conseguirlo. También sucede que a veces son de una calidad inferior a lo que necesitamos", dijo Bibiloni a LA NACION . En este sentido, reclaman que los camisolines a veces no son hidrorepelentes y que se han tenido que comprar máscaras con dinero de su bolsillo para poder tener una de mejor calidad. Un reclamo que también está ocurriendo en la Provincia de Buenos Aires .

En la puerta y el hall central del Hospital Fernández, los trabajadores de la salud hicieron carteles con consignas en referencia a sus reclamos. "¿Quién cuida a los que cuidan?", "En cada máscara donada hay ausencia del Estado" y "Nos tapamos la boca, pero no nos callamos", eran algunas de las frases que expresaban el descontento por la situación que atraviesan.

Bibiloni también señala que la burocracia es otra de las trabas para conseguir los insumos. "La gestión que muchas veces hay que atravesar para conseguir lo que uno necesita es muy engorrosa. Los jefes, en general, solo están en el turno mañana y si ellos no están tenes que ir girando por todo el hospital para conseguir insumos".

Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad expresaron que se puso en marcha un cronograma de abastecimiento, donde todos los martes y viernes las farmacias de cada uno de los hospitales reciben partidas de insumos de acuerdo a lo solicitado por cada establecimiento. "De esta manera, todos los hospitales de la red pública porteña cuentan con los insumos y los equipos de protección personal", señalaron fuentes oficiales.

Gabriela Gutiérrez es otra enfermera del Hospital Fernández. Ella señala las mismas falencias que Bibiloni. Dice que enviaron la convocatoria a todos los hospitales porteños y que muchos de sus colegas, por ejemplo, en el Hospital Durand y en el Borda , también se sumaron al aplauso. "Nosotros también somos personas y tenemos miedo. Queremos estar protegidos".

Otra enfermera, en este caso del Hospital Argerich y que prefirió no dar su nombre, también criticó la falta de insumos. "El Argerich hoy no se sumó a la protesta, pero te puedo contar que los insumos escasean hasta límites inquietantes. Por ejemplo, un profesional que está en contacto directo con los pacientes debe cambiar el barbijo cada tres horas y lo cambian cada seis o siete y si se les rompe es difícil conseguir otro. SI se requiere un barbijo más sofisticado, no lo tenemos de antemano sino que debemos atravesar mucha burocracia para tenerlo".