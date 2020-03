El paciente está internado desde anoche en el Sanatorio Agote, de Recoleta Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Alejandro Horvat 4 de marzo de 2020 • 10:10

En el Sanatorio Agote, sobre la calle Luis Agote 2477, en Recoleta, donde está internado el primer paciente con coronavirus de la Argentina, es un día como cualquier otro. Los pacientes que tengan una intervención programada o un turno de algún tipo, podrán venir a atenderse sin inconvenientes. La única diferencia es que los guardias de seguridad abren y cierran la puerta con llave cada vez que entra y sale una persona.

"El funcionamiento es normal, todos los que tengan un turno para hacerse cualquier tipo de tratamiento, no tendrán ningún inconveniente. El paciente con coronavirus está aislado de acuerdo al protocolo, y las personas que lo atienden tienen las condiciones propias del aislamiento, pero no se modifica el funcionamiento del sanatorio", dijeron a LA NACIÓN fuentes cercanas a la institución médica. De este modo, intentan llevar tranquilidad a la gran cantidad de pacientes que se atienden en este edificio todos los días.

La misma fuente describió a LA NACIÓN, que este es un caso de aislamiento normal, y que no hay que tomar medidas tan extremas.

"Este un aislamiento común, en una habitación donde el tránsito está controlado y todos deben usar elementos de protección para no entrar en contacto con los fluidos del paciente. Pero no está indicado otro tipo de aislamiento o medida especial", detalló.

"Adentro está todo normal, está todo muy tranquilo. Yo me vine a hacer una quimio y me atendieron como siempre. El paciente con coronavirus, tengo entendido, está en uno de los pisos superiores. Los médicos y las enfermeras están muy tranquilos, dicen que no es más que una gripe", señaló Daniel, un paciente que salía de la clínica.

"Adentro no te enterás de nada, veíamos a las cámaras de TV por la ventana, pero dentro de la clínica está todo en orden", relató un paciente que lo acababan de dar de alta luego de una operación de rodilla.