Hemoderivados espera tener volumen de plasma para empezar la producción. Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Laboratorio Hemoderivados UNC.

CÓRDOBA.- Distintas fuentes médicas de la Argentina admiten que se necesitan más donantes de plasma de pacientes curados de coronavirus porque no sólo se requiere para transfundir a enfermos sino para acopiar. Por ese motivo, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) está esperando que haya más volumen para avanzar en el desarrollo de un concentrado de anticuerpos para el tratamiento de pacientes críticos con diagnóstico positivo de Covid-19 .

Sergio Oviedo , director de Planificación Estratégica de Hemoderivados, dijo a LA NACION que el proyecto está "en stand by" porque si bien se está colectando plasma, se usa fundamentalmente para el tratamiento "directamente de pacientes" . En una segunda etapa llegaría al laboratorio para que se pueda elaborar el medicamento: "Estamos esperando una porción de plasma de Córdoba para avanzar en pruebas finales de validación de proceso y ajustar equipos".

Explicó que pese al limitante de no contar con volumen de la materia prima, avanzaron en pruebas de control y otros aspectos técnicos de la producción de esta gammaglobulina para el Covid-19 . Se trata de una alternativa con alta efectividad terapéutica y biológicamente seguro, según apunta Oviedo.

Esta semana el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para crear la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país. Acompañaron la iniciativa el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo; el titular de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT); la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, y el presidente del interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca.

Hemoderivados de la UNC es la única planta fraccionadora de plasma en el mundo que pertenece a una universidad pública y el único productor nacional de hemoderivados (medicamentos producidos a través de plasma) y uno de los tres productores de América Latina (Quimbiotec en Venezuela está inactiva y el Laboratorio Farmacéutico de Sueros y Hemoderivados de Cuba que atiende sólo a su país).

Las personas que se curaron del Covid- 19 tienen muchos anticuerpos en el plasma de su sangre y el laboratorio lo usará para producir una inmunoglobulina enriquecida . La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno de Córdoba, el Conicet y se está trabajando junto al Sistema Nacional de Sangre .

Reforzar el sistema inmunológico

Oviedo apunta que, a nivel mundial, empresas farmacéuticas en conjunto con autoridades regulatorias internacionales están trabajando a contrarreloj en la elaboración y prueba de diferentes alternativas terapéuticas, entre las que se encuentran la gammaglobulina enriquecida. Se trata de un medicamento biológico derivado del plasma que han demostrado ser eficaces en el tratamiento de infecciones agudas graves , la Hepatitis B y el Tétanos, por ejemplo.

En este caso del coronavirus, mediante el proceso farmacéutico industrial que concentre los anticuerpos anti Covid-19 presente en el plasma de recuperados de la enfermedad, se obtendrá inmunoglobulina enriquecida que, " por su alta pureza, perfil de seguridad y mayor potencia (comparado con la administración de plasma) lo que permitirá a los médicos realizar la administración de un medicamento con dosificación precisa y consistente para ayudar a reforzar el sistema inmunológico de los pacientes y a responder positivamente frente a la agresión del virus".

La acción terapéutica consiste en agregar anticuerpos que atacan directamente al coronavirus y que están en la gammaglobulina y ayudan a las defensas del paciente acelerando y mejorando su recuperación. No es una vacuna.

No se parece al tratamiento suero equino hiperimune de caballo . Desde Hemoderivados indican que desde hace años se usan los sueros con alto contenido de anticuerpos específicos que podían provenir de diferentes especies (caprino, equino, etc) y de humanos (caso, por ejemplo, en plasma hiperinmune de convaleciente que se emplea para Covid-19). Inicialmente, no se purificaban ya que no había la tecnología; en la medida que avanzó el desarrollo tecnológico se pudo purificar estos sueros como es el caso de los antirrábicos y antiofídicos.

En el caso de donantes de plasma humano, se industrializó el proceso de purificación de las gamaglobulinas (anticuerpos) con el Método de Cohn; son anticuerpos completos. Su ventaja reside que estas preparaciones de gama-globulinas son de origen humano y no de otra especie como el caso de los otros sueros. En Córdoba, desde mayo existe un centro público de extracción de plasma contra el coronavirus ; también en Hemoderivados se puede donar.

En América Latina no hay otros laboratorios con proyectos parecidos; sí en el resto del mundo. Está Grifols de España con base en los Estados Unidos y empresas mundiales de plasma (CSL Behring, Takeda,CSL, Biotest, BPL, LFB y Octapharma) organizaron un consorcio para acelerar el desarrollo de la posible terapia hiperinmune para la Covid-19. Invitaron a Hemoderivados a sumarse.