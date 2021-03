Coronavirus: fue discípulo de Houssay, se vacunó y no tiene anticuerpos

José Pangaro, un reconocido médico porteño de 84 años que fue discípulo de Bernardo Houssay, no sale de su asombro. Es que después de haber recibido el 22 de febrero en la Ciudad su primera dosis de Covishield -la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca, producida en la India- se realizó este mes un análisis de anticuerpos para evaluar si la vacuna había hecho efecto y el resultado fue cero.

“Me inscribí por internet, conseguí el turno, fui adonde correspondía en Recoleta, la organización fue perfecta. Llegó el turno, me llamaron, me tomaron los documentos, los datos, pasé a otro lugar, me vacunaron, volví a la ventanilla y me dieron el certificado”, empezó a relatar para LN+ el médico, quien incluso, “por lo bien que había salido todo”, felicitó al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

“Esperé a que me llamaran para la segunda dosis al cabo de tres semanas o cuatro y, mientras tanto, quise averiguar qué pasaba con mi inmunidad, ya que a mi segunda dosis la veía muy verde porque el gobierno no compra vacunas ni en el quiosco de la esquina”, narró. “Me hice los anticuerpos y encontré, para mi gran sorpresa, que eran cero”, detalló, sobre dichas moléculas para atacar al virus que deberían haberse generado luego de su inoculación.

“Esos anticuerpos eran mi protección generada por la vacuna y yo no la tenía”, insistió. Dijo que, debido a su profesión, indagó cuál podría haber sido el motivo de lo que le ocurría. “Visto cómo reparten las vacunas en este país pienso que la cadena de frío sería el primer culpable de la falla”, concluyó Pangaro, quien se encargó de notificar al gobierno de la Ciudad. “Quería avisar que si a mí me pasó esto, a lo mejor a los otros cinco que sacaron de mi frasco o a los cientos que sacaron del lote ese tampoco les iba a funcionar la vacuna”, remarcó, en diálogo con El Rifle Varela y Eleonora Cole.

“Algo en la manipulación de la vacuna fracasó. Cualquier vacuna produce un cierto efecto de anticuerpos, los jóvenes responden más vigorosamente y la inmunidad de un viejo ya es menor. Responde menos, pero no responde cero”, explicó el profesional.

En cuanto a cómo seguirá su proceso, comentó que piensa mostrar el resultado de los análisis que detallan que no presenta anticuerpos, para que le apliquen en realidad tres vacunas. “Me darán una tercera vacuna que será mi segunda”, supuso y dijo que va a controlar sus anticuerpos otra vez.

