Ginés González García: "Le seguiré pidiendo a la ciudad de Buenos Aires que sea solidaria" Crédito: Presidencia

15 de septiembre de 2020 • 12:32

Tras anunciar la extensión del bono de 5 mil pesos por 90 días para los trabajadores de la salud, el ministro de Salud, Ginés González García dijo que la relación entre su cartera y la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta sigue siendo a través del diálogo aunque criticó su "actitud aperturista" y resaltó: "Le seguiré pidiendo a la Ciudad que sea solidaria".

En el marco de la conferencia de prensa que compartió junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario general de la CGT, Héctor Daer, González García dio su visión acerca de cómo sigue la relación con el Gobierno porteño luego de que se le quitara un punto de coparticipación para reasignarlo al gobierno bonaerense..

El ministro destacó que la ciudad de Buenos Aires ha recibido muchos recursos de Nación. "Hay 500 respiradores que puso el Gobierno Nacional para la Ciudad", dijo, y recordó que "el 80% de los porteños hacen uso de obras sociales y Nación las ha ayudado mucho". Además, enfatizó que "son todos recursos para los habitantes de la Ciudad y nadie puede decir que se le quita nada".

Ante la pregunta de si tras la quita de un punto de coparticipación y la posible presentación de un reclamo ante la Justicia, teme que la Ciudad comience a tomar decisiones de apertura por fuera de las recomendaciones de Nación, el funcionario contestó: "No, de ninguna manera. De todas formas le seguiré pidiendo a la Ciudad de Buenos Aires que sea solidaria como lo fue el país al principio, cuando el problema era solo de la Ciudad de Buenos Aires y se hizo una cuarentena para todo el país".

No obstante, destacó que el diálogo con la gestión de Larreta sigue en pie. "Mantendremos charlas como siempre, con lo cual no quiere decir que no esté disintiendo con algunas de las actitudes aperturistas permanentes que tiene la administración de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que no condice con la cantidad de casos y muertos que hay en el país", explicó.

"Es muy fuerte cuando se ve a Buenos Aires tan afuera, porque los movimientos de personas implican el movimiento del virus y eso significa más enfermos", dijo y advirtió que eso tiene consecuencias en las regiones del interior del país "que no tienen las mismas posibilidades [de manejar la pandemia] que la Ciudad"