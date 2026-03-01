Colapso digital en FAST IT – A.I.R.E: el nuevo sistema genera bloqueos, demoras y exclusión para los ciudadanos italianos en el exterior

El sistema FAST IT – A.I.R.E., dependiente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, atraviesa una etapa crítica que está generando serias dificultades para los ciudadanos italianos y sus descendientes residentes en el exterior, especialmente en Argentina y en otros países fuera de Europa. El estudio De.Martin & Asociados brinda soluciones al respecto.

Las modificaciones recientes introdujeron nuevas exigencias técnicas y administrativas que, lejos de agilizar los procedimientos, incrementaron la confusión, los rechazos y los tiempos de espera. El resultado es un escenario que impacta directamente en el ejercicio de derechos básicos de los ciudadanos italianos que viven fuera del territorio nacional.

Preguntas frecuentes sobre el sistema Fast It

¿Por qué no puedo registrarme en el sistema Fast It aunque tenga ciudadanía italiana?

¿Por qué el sistema Fast It rechaza mis documentos?

Qué hago si no recibo el código OTP para ingresar?

¿Por qué Fast It dice que ya existe un usuario con mi correo electrónico?

¿Puedo hacer el trámite Fast It desde el celular?

¿Por qué el consulado no responde mi solicitud enviada por Fast It?

¿Es obligatorio usar Fast It para actualizar datos en el consulado?

¿Qué pasa si me equivoco al cargar la información?

¿Puedo gestionar Fast It para toda mi familia desde una sola cuenta?

¿Fast It funciona igual en todos los consulados?

El problema del “usuario invisible” y el código OTP: existe la solución, pero no es accesible para todos

Uno de los principales obstáculos actuales es el cambio en la modalidad de acceso al sistema. Hoy se exige usuario y contraseña con validación adicional mediante código OTP, cuando históricamente el ingreso se realizaba únicamente con correo electrónico y clave.

Este nuevo esquema dejó a miles de personas sin posibilidad de acceso inmediato, generando bloqueos reiterados, intentos fallidos y altos niveles de frustración, particularmente entre ciudadanos que no recuerdan datos históricos de registro, no cuentan con asistencia técnica, o no manejan herramientas digitales complejas.

Complicaciones para el trámite de la ciudadanía.

Si bien el sistema contempla mecanismos de regularización, estos no resultan intuitivos ni accesibles para el usuario promedio. En la práctica, el procedimiento se transforma en una barrera administrativa en lugar de cumplir su función como servicio público.

Una sola computadora, controversias familiares y dificultades operativas reales

En numerosos hogares, el acceso al FAST IT se realiza desde un único dispositivo. Esta situación generó conflictos operativos dentro de los grupos familiares, debido a fallas del sistema que provocan:

superposición de datos,

errores de validación,

bloqueos cruzados entre integrantes de una misma familia.

El impacto es especialmente significativo en familias numerosas, adultos mayores que dependen de terceros para gestionar trámites, o personas sin acceso a equipamiento informático adecuado.

En este contexto, cumplir con los requisitos formales se vuelve cada vez más complejo, incluso cuando la documentación presentada es legítima y correcta.

Errores e inconvenientes en toda la plataforma.

Demoras superiores a las informadas por los consulados para inscripción en A.I.R.E. y actualizaciones claves

Como consecuencia directa de estas disfuncionalidades, numerosos consulados registran demoras que superan los 180 días en trámites esenciales, entre ellos:

inscripción en A.I.R.E.,

actualización de domicilio,

modificación de estado civil,

registro de matrimonios,

actualización de sentencias de divorcio.

Estas demoras generan un efecto dominó que paraliza otros derechos y gestiones vinculadas a la ciudadanía italiana, tanto en Italia como en el exterior.

Actualización de hijos menores: un laberinto administrativo

La actualización de datos de hijos menores se ha convertido en uno de los procesos más complejos dentro del sistema FAST IT. La plataforma exige una coherencia absoluta de la información familiar, lo que deriva en rechazos frecuentes cuando:

existen mínimas inconsistencias documentales,

los datos no coinciden de forma exacta entre los miembros del grupo familiar,

o el sistema interpreta errores formales como si fueran sustanciales.

Esta situación afecta directamente a familias que buscan regularizar la situación administrativa de sus hijos, prolongando innecesariamente los tiempos de resolución.

Prórroga para la inscripción de nacimientos de hijos menores en el exterior

La fecha originalmente establecida para informar el nacimiento de hijos menores de edad ante las autoridades consulares italianas había sido fijada para el 31/05/2026.

Tras gestiones e intervención institucional del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), fuerza política con representación parlamentaria en Italia y presencia activa entre los italianos residentes en el exterior, se impulsó una revisión del plazo inicialmente previsto.

Como resultado de dicha intervención política y administrativa, se habría aprobado una prórroga hasta el 31/05/2029 para la comunicación e inscripción de nacimientos de hijos menores en el exterior.

No obstante, es importante aclarar que la nueva fecha aún no reviste carácter oficial definitivo, no ha sido publicada formalmente en los portales consulares, y no se encuentra actualizada en las plataformas institucionales del Ministerio.

Por ello, si bien la prórroga ha sido comunicada en ámbitos institucionales y políticos, se recomienda actuar con prudencia hasta que se produzca su publicación oficial.

Documentación digital: exigencias técnicas que terminan en rechazos

Las restricciones técnicas del sistema, especialmente en lo relativo a la carga de documentación digital, han generado un volumen significativo de rechazos basados en criterios formales.

En muchos casos, los ciudadanos cumplen con los requisitos legales de fondo, pero sus trámites son observados o rechazados por cuestiones estrictamente técnicas. Esta situación incrementa la percepción de arbitrariedad y profundiza el desgaste administrativo.

Consulados más ágiles en Argentina

Morón (Buenos Aires)

Lomas de Zamora (Buenos Aires)

Rosario (Santa Fe)

La Plata (Buenos Aires)

Consulado General de Buenos Aires (CABA)

Sedes consulares con mayores dificultades operativas

México

Miami

España

Londres

Canadá

Cuando el sistema se vuelve una barrera, la experiencia marca la diferencia

El funcionamiento actual del FAST IT ha dejado en situación de vulnerabilidad administrativa a miles de ciudadanos italianos en el exterior, especialmente:

adultos mayores,

personas con escasos conocimientos tecnológicos,

familias que deben gestionar documentación sensible o compleja.

En este escenario, el acompañamiento profesional especializado deja de ser una opción y se convierte en una necesidad concreta.

El Estudio italiano De.Martín & Asociados, con 30 años de experiencia en derecho migratorio y ciudadanía italiana, analiza cada caso de manera individual para prevenir rechazos y minimizar las demoras estructurales del sistema.

Asimismo, desde Estudio De.Martín & Asociados Servicios Legales se brinda asesoramiento profesional con honorarios orientado a:

analizar cada situación particular,

detectar inconsistencias antes de la carga digital,

estructurar correctamente la documentación,

y gestionar los trámites consulares de forma eficaz y estratégica.

En contextos donde la digitalización se convierte en obstáculo, la experiencia jurídica marca una diferencia sustancial.

Sobre el Estudio De.Martin & Asociados

De.Martin & Asociados es una firma internacional especializada en ciudadanía italiana por vía judicial, con un enfoque integral que combina análisis documental, estrategia constitucional y litigio ante tribunales italianos.

Representante Legal del Estudio De.Martin & Asociados: Mariel Bartolomeo.

Para quienes deseen comunicarse con el Estudio Martin & Asociados, pueden hacerlo vía WhatsApp. También pueden seguir sus novedades y contenidos en Instagram (@‌ciudadaniaitalianadmartin), visitar su sitio web oficial, suscribirse a su canal de YouTube y encontrar más información en TikTok.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.