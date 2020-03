En las calles de Cusco hay policías y militares armados custodiando la cuarentena Crédito: Cortesía de argentinos en Perú

Catalina Bontempo

26 de marzo de 2020 • 14:33

Era su primer viaje sola y lo estaba organizando desde enero. Agustina Fernández Sáenz es argentina, tiene 27 años y el 13 de marzo a la madrugada se subió a un avión con destino a Perú . Rápidamente sus expectativas chocaron contra la pandemia del coronavirus. Quedó varada en Cusco en medio de las medidas extremas que tomó el gobierno local. No sabe cómo regresar y no recibe respuestas claras por parte de la embajada. El país inca declaró cuarentena obligatoria y los vuelos de repatriación y militares no alcanzaron para traerla de regreso, como a otras 400 personas de este país.

"La gente se está quedando sin plata y a muchos los echan de los hostels. Los dejan en la calle", describe la joven en diálogo con LA NACION. A la falta de información concreta sobre cuándo podrán volver a la Argentina, se suma la angustia de no recibir ayuda para cubrir necesidades básicas: "Hay muchos a los que no les está alcanzando para comer o comprar medicamentos".

La única foto de Agustina en Cusco, porque a los tres días de llegar comenzó la cuarentena Crédito: Cortesía de argentinos en Perú

Agustina señala que incluso es complicado acceder a los insumos básicos para prevenir el contagio del coronavirus. En la ciudad turística, el alcohol en gel y los barbijos triplicaron su valor . "Encima esos son requisitos obligatorios para poder moverte en la calle y comprar comida", reclama.

Antes de viajar, como conocía la situación mundial que estaban atravesando algunos países por el coronavirus, la joven argentina llamó al consulado argentino para conocer cuáles eran los riesgos de viajar. Como había pocos casos, le dijeron que no había problemas, señala. Sin embargo, desde hace diez días está, junto a otros 13 argentinos, en un hostel de Cusco del que no puede salir, excepto para comprar comida.

La cuarentena en el país inca es bastante estricta, asegura Agustina: "Estamos haciendo la cuarentena en el hostel. Hay militares armados y policías que te frenan en la calle y sí o sí tenés que salir con barbijo para ir a comprar, si no, te meten preso". Además, hay toque de queda entre las 20 y las 5.

Se generó un ambiente de paranoia y miedo para ver qué pasaba Agustina

Agustina estudia Trabajo Social y es empleada en una empresa de comercio exterior en Buenos Aires. "Mi idea era recorrer las ciudades de Cusco, Arequipa y Lima", cuenta. Pero a los dos días de llegar, se enteró de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra , había anunciado estado de emergencia en el país. "Tenías hasta el lunes 16 a las 23.59 para irte", aclara la joven, quien en ese momento intentó comprar pasajes, pero el sistema colapsó por la cantidad de gente que quería regresar al país.

Parte de los argentinos varados en la plaza principal de Cusco Crédito: Cortesía de argentinos en Perú

"La gente en los hostels estaba desesperada. Se generó un ambiente de paranoia y miedo para ver qué pasaba", recuerda Agustina sobre lo que sucedió hace ya más de una semana.

Ante la dramática situación, varios argentinos que también estaban en Cusco comenzaron a organizarse por medio de un grupo de Whatsapp en el que se pasan información y generan listas de cuántos son, quiénes y si tienen patologías previas. "En Cusco somos más de 400 argentinos que no logramos volver al país", se lamenta Agustina.

El grupo de argentinos se comunicó tanto con la embajada como con Cancillería, pero hasta ahora solo le pidieron que llenara un formulario. "No nos dieron ninguna otra solución", se queja Agustina. La Embajada argentina en Perú tiene un perfil en Facebook donde publica las novedades, pero por el momento ninguna se refiere a los argentinos varados en Cusco.

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina partió esta mañana desde la Base Aérea de El Palomar rumbo a la ciudad peruana de Arequipa para traer de regreso a argentinos que habían quedado varados en Cusco. Agustina no está entre los pasajeros del vuelo militar, hasta ahora su única esperanza. "Nosotros no tenemos forma de movernos internamente, porque todos los transportes en Perú están cerrados", dice Agustina.

Mil argentinos en Perú

Desde Cancillería indicaron a LA NACION que Perú es un caso particular, porque está militarizada. "El Ejército controla los movimientos de gente dentro del territorio y no permite más de cuatro vuelos por día en todo el cielo. La embajada hace lo que puede y está desbordada", afirmaron. En todo Perú hay más de mil argentinos varados, precisaron.

"Tratamos de ayudarlos pero con las limitaciones del caso. En este contexto no es fácil lograr que las gestiones con el Gobierno peruano lleguen a buen puerto", sostuvieron desde el Palacio San Martín. Además, agregaron que por cuestiones técnicas, los aviones militares argentinos no pueden aterrizar en Cusco. "Intentamos sacar a los que estaban en esa ciudad y llevarlos en bus a Lima, pero a último momento las autoridades militares no lo permitieron", indicaron.

En relación a las dificultades económicas para subsistir durante la cuarentena, las fuentes oficiales adelantaron que se está pensando en otorgar créditos del Banco Nación para ampliar el cupo de las tarjetas . Además, sobre la situación que viven algunos argentinos que son echados de sus alojamientos, dijeron: "Sabemos que hay tensión en algunos hostels y la embajada está trabajando en eso".