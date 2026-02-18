En detalle: qué se sabe del hallazgo del cuerpo de la buceadora en Puerto Madryn

La Prefectura Naval Argentina localizó este miércoles el cuerpo de Sofía Devries en el fondo del mar. La joven de 23 años desapareció el lunes pasado durante una inmersión deportiva en la zona de Punta Cuevas y el operativo de rescate detectó a la víctima a 20 metros de profundidad. La justicia de Chubut inició una investigación para determinar las causas del deceso y el cumplimiento de las normas de seguridad durante la excursión.

¿Cómo fue el operativo de localización en el parque submarino?

El personal de la Prefectura Naval Argentina encontró a Sofía Devries este mediodía en la ciudad del Golfo Nuevo. El punto exacto de la aparición fue el parque submarino artificial donde yace el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809. Los buzos tácticos de la fuerza nacional realizaron el hallazgo durante los rastrillajes programados para la jornada. La visibilidad en el sector y las estructuras artificiales dificultaron las tareas durante los días previos. La profundidad de 20 metros requirió de buzos especializados para las maniobras de recuperación.

Encontran el cuerpo de la joven desaparecida en Puerto Madryn PNA

La joven desapareció el lunes 16 de febrero, mientras realizaba una práctica de buceo en el marco de una certificación internacional de la organización PADI, junto a su novio, Leonardo Alonso. El grupo advirtió la ausencia de la mujer al momento de regresar a la superficie, ya que no volvió a la embarcación que trasladó a los deportistas hasta la zona de Punta Cuevas. La fiscalía a cargo de María Angélica Cárcano tomó las primeras medidas el lunes y el jefe de fiscales, Alex Williams, asumió la conducción de la investigación en las últimas horas.

Detalles técnicos del rescate a profundidad

Tras una larga busqueda, encontraron el cuerpo de la joven de 23 años PNA

El operativo de búsqueda incorporó tecnología de avanzada para relevar el lecho marino de difícil acceso. La Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina aportaron embarcaciones y medios aéreos. El uso de un ROV permitió explorar sectores donde la escasa visibilidad y las estructuras del pesquero chino representaban un riesgo para los buzos. Este robot subacuático operado de forma remota relevó el área con precisión antes del descenso final del personal de Buceo y Rescate. El dispositivo tecnológico facilitó el reconocimiento de los restos en una zona de inmersión habitual para prácticas deportivas.

La Fiscalía de Madryn confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries (X: @FiscaliaMadryn)

El personal especializado trabaja en el lugar para extraer los restos del agua y concretar el traslado a tierra firme. El fuerte operativo frente a la costa de Punta Cuevas incluyó el cierre preventivo de sectores de navegación. La inmersión se desarrollaba a un nivel de 20 metros, profundidad que exige controles estrictos de tiempo y oxígeno. Los peritajes técnicos sobre el equipo de buceo de la joven resultan claves para la causa judicial. La justicia busca determinar si existieron fallas mecánicas en los tanques o reguladores utilizados durante la jornada del lunes.

Los rastrillajes de la Prefectura Naval incluyeron la zona en donde desapareció Sofia en el mar y la costa de Puerto Madryn

Perfil de la joven y el avance de la causa judicial

Sofía Devries era oriunda de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín y era estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En el ámbito digital, ella se desempeñaba como creadora de contenido en redes sociales, donde compartía experiencias sobre viajes y estilo de vida. Su entorno la describió como una persona comprometida con proyectos ambientales y entusiasta de las actividades al aire libre. La joven viajó a Puerto Madryn con el objetivo de avanzar en su formación técnica como buceadora.

La fiscalía analiza la secuencia previa al descenso para establecer las responsabilidades de los instructores. Según el diario El Chubut, el Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga una posible “falta a los deberes de cuidado”. Esta figura legal busca determinar si los organizadores cumplieron con los protocolos de seguridad exigibles. La toma de testimonios a los compañeros de buceo y a los responsables de la excursión ya comenzó.

Sofía Devries tenía 23 años Facebook

Protocolos de seguridad bajo la lupa de la fiscalía

La investigación judicial se centra ahora en los resultados de la autopsia y los estudios complementarios. Los datos preliminares de la fiscalía indicaron que la joven sufrió una descompensación bajo el agua, lo que impidió su regreso a la superficie junto al resto del contingente. Los instructores y la empresa a cargo de la certificación PADI deben presentar la documentación y los registros de la inmersión. La justicia secuestró el equipamiento para realizar análisis de laboratorio que descarten o confirmen fallas técnicas.

El caso genera conmoción en una ciudad donde el buceo es una actividad emblemática. La comunidad local sigue de cerca las novedades de una noticia que confirmó el peor desenlace tras dos días de incertidumbre. Tal como publicó LA NACION, la búsqueda agotó todas las instancias tecnológicas disponibles en la región. El hallazgo del cuerpo abre una etapa de pericias forenses fundamentales para cerrar el expediente. Los restos de la estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) serán trasladados para los exámenes de ley correspondientes antes de la entrega a su familia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ana Tronfi.