Quién era Sofía Devries, la joven que murió cuando buceaba en Puerto Madryn

Este miércoles fue hallado el cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció el lunes por la mañana durante una actividad de buceo deportivo, en las costas de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Buscaba una certificación en la práctica de la disciplina.

Sofía había desaparecido en el área de Punta Cuevas a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. Devries participaba de una travesía marítima junto a su novio, Leo, cuando, por motivos que todavía se investigan, no regresó a la superficie tras la inmersión.

Su cuerpo fue hallado en esa zona, a 20 metros de profundidad. Fue hallado por un buzo de la Prefectura Naval Argentina durante los operativos realizados en la ciudad del Golfo Nuevo.

La joven era oriunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, y asistía a la escuela Buceo y Navegación, ubicada en Calle 49 y Lavalle. En paralelo, estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Sofía Devries, la joven hallada sin vida en Puerto Madryn.

Además, tenía experiencia en comunicación de empresas. Se desempeñaba como directora de comunicaciones del emprendimiento de su pareja, Vamp, que elabora insumos para plantas amigables con el medio ambiente.

Por otro lado, en sus redes sociales se presentaba como creadora de contenido de belleza para marcas conocidas.

Solía compartir actividades relacionadas a buceo en su cuenta de Instagram. Viajó a países como Colombia y Brasil, y a otras provincias de la Argentina para bucear.

Operativo

A pesar de los esfuerzos en su búsqueda, el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, ya había afirmado este martes que era “nula” la posibilidad de hallar con vida a Sofía.

“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, había declaró Wagner el martes por la tarde en diálogo con Radio Mitre.

Prefectura Naval Argentina (PNA) había desplegado desde el lunes un fuerte operativo para dar con el paradero de la joven. Ese día, la búsqueda debió suspenderse por falta de visibilidad y se retomó por la mañana del martes. Este miércoles continuaron las acciones.

Sofía Devries murió mientras buceaba en Puerto Madryn.

Según confirmó Wagner, Devries realizaba una titulación con una escuela de buceo para “capacitarse” y aseguró que en la inmersión bajaron ”siete buzos, dos instructores y cinco alumnos”.

En ese sentido, detalló que el novio de Sofía avisó que ella “había tenido un inconveniente y que no subió”. “Como que tuvo una crisis que no pudo resolver y quedo ahí. Cuando los instructores fueron a buscarla no pudieron encontrarla”, manifestó.

La Prefectura Naval realizó rastrillajes en la costa de Puerto Madryn.

Participaron de la búsqueda nadadores, un guardacostas con personal especializado, y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn, que aportaron recursos especializados. También el avión P-3C Orion de la Armada Argentina.

Este miércoles se había sumado, además, un vehículo operado en forma remota (ROV) destinado a realizar tareas subacuáticas. El equipamiento fue trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su uso reforzó las tareas de inspección bajo el agua en un sector donde las profundidades oscilan entre los 20 y 26 metros.

Investigación judicial en curso

El Ministerio Público Fiscal de Chubut avanza con una investigación para determinar si existió negligencia de terceros en la organización y supervisión de la inmersión. Según informó públicamente la fiscalía analiza una posible “falta a los deberes de cuidado”, figura que podría derivar en responsabilidades penales si se acreditara que no se cumplieron los protocolos de seguridad exigibles para este tipo de actividades.

Entre las medidas dispuestas se encuentran la toma de testimonios a instructores y compañeros de buceo, el análisis del equipamiento utilizado y la reconstrucción detallada de la secuencia previa y posterior al descenso. También se aguardan peritajes técnicos que permitan establecer si hubo fallas humanas, técnicas o una combinación de factores.