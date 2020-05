La pandemia del nuevo coronavirus ya causó más de 263 mil muertes en el mundo Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Desde que se conoció el primer caso en China, en diciembre pasado, el coronavirus infectó a más de 3.750.000 personas y causó más de 263 mil muertes en el mundo.

Distintos grupos de especialistas lideran investigaciones para dar con una vacuna, frenar el virus y poder terminar con el aislamiento. Mientras tanto, en Europa, varios gobiernos, como los de España e Italia, entre los más golpeados por la pandemia, prueban la flexibilización de las medidas de confinamiento, con la mirada puesta en reactivar la economía pero con el miedo a una segunda ola de contagios.

Por su parte, en América Latina, Brasil es la nación con mayor cantidad de infectados y fallecidos. La Argentina atraviesa el día 49 de la cuarentena: tiene hasta el momento más de 5371 personas contagiadas y 282 víctimas fatales. El dato optimista es el de los recuperados, que superan los 1.601 casos.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.55 | Ecuador anuncia créditos e insta a los alcaldes a reabrir la economía

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció hoy que su país recibió créditos de organismos multilaterales de crédito por más de 1.400 millones de dólares, que le permitirán reactivar la economía y proteger el empleo, en el marco de la l ucha contra la pandemia del coronavirus , que suma 30.298 contagios y 1.654 muertes.

En un mensaje de radio y televisión, el mandatario precisó que su país ha recibido 640 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de otro préstamo de 500 millones de dólares que acaba de confirmar el Banco Mundial.

23.50 | China y EE.UU. se comprometen a implementar acuerdo comercial

Representantes de comercio de China y Estados Unidos acordaron el viernes implementar el acuerdo comercial firmado en enero, dijeron funcionarios chinos, a pesar de las crecientes tensiones por la pandemia del nuevo coronavirus .

El viceprimer ministro de China, Liu He, quien dirigió el equipo negociador de su país, se comunicó telefónicamente el viernes con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, según reportó el ministerio chino de Comercio.

22.50 | Bolsonaro sólo mostrará sus pruebas de Covid-19 si lo exige la Justicia

El presidente brasileño Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este jueves que tan sólo mostrará las pruebas que se le hicieron para detectar si tenía Covid-19, que resultaron en principio negativas, si así lo exige la Justicia en última instancia, después de que algunos medios de comunicación y autoridades solicitaran tener acceso a las mismas.

22.45 | En Colombia

Colombia se acerca vertiginosamente a los 10 mil contagios y hoy superó los 400 fallecidos, tras la divulgación del reporte diario sobre el Covid-19 por parte del ministerio de Salud.

Según el informe oficial, este jueves se reportaron 497 nuevos positivos, 188 de ellos en el selvático departamento del Amazonas, en la frontera con Brasil y Perú, una región con serios problemas de atención médica.

Con la cifra de hoy, el total de contagiados en el país aumentó a 9.456, con Bogotá como el lugar con el mayor número de enfermos con 3.599 personas, seguida de los departamentos del Valle del Cauca (suroeste) 1.224 y Atlántico (norte) con 760.

22.05 | EE.UU. registra más de 2.400 muertos

Estados Unidos registró 2.448 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Esos nuevos fallecimientos elevan a más de 75.500 el número de muertos por covid-19 en Estados Unidos. El país tiene 1,25 millones de casos diagnosticados y cerca de 195.000 personas curadas, según la universidad, que precisa que se han realizado más de 8,1 millones de pruebas de detección en todo el territorio.

Los balances diarios en Estados Unidos no han caído por debajo de los 1.000 fallecidos desde principios de abril. la curva de contagios está ahora en una especie de meseta de la que no consigue descender.

21.35 | Evacuan un geriátrico de Recoleta

Veintisiete adultos mayores y seis empleados administrativos fueron evacuados hoy de un geriátrico del barrio porteño de Recoleta ante la confirmación de casos de coronavirus en el establecimiento, informó hoy el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

20.37 | Casi 60.000 casos de coronavirus en Perú

Perú superó hoy los 1.600 muertos por coronavirus y se acercó a los 60.000 casos , entre ellos un ministro, mientras que el gobierno aceptó que existe un gran desacato a las restricciones de la cuarentena impuesta hace 53 días en el país sudamericano.

El reporte oficial del Ministerio de Salud mantuvo en unos 3.700 los nuevos casos detectados diariamente durante esta semana, en la escalada más intensa de la pandemia desde que se informó del primer contagio el 6 de marzo pasado.

20.30 | En la Argentina, 163 casos confirmados en un día

El Ministerio de Salud de la Nación reportó que en las últimas 24 horas 163 personas dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados ascienden a 5371. De ese total, los muertos treparon a 282 tras la confirmación de nueve nuevos fallecidos.

18.32 | Evacúan un geriátrico en Recoleta

Personal del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia ( Same ) evacuó una residencia de adultos mayores en Recoleta donde se registraron 25 casos de coronavirus Covid-19 . La mayoría de los adultos fue derivado por sus respectivas obras sociales, salvo ocho que son de Pami y fueron trasladados por móviles de Same.

17.30 | Séptima víctima de Covid-19 del geriátrico de Belgrano

Una mujer de 92 años que residía en el geriátrico de Belgrano evacuado hace dos semanas, murió hoy como consecuencia del Covid-19 . Con ella, ya son siete las muertes entre los que estuvieron alojados en el Apart Los Incas. En tanto las familias de las víctimas reclamaron la detención e indagatoria de los dueños del establecimiento.

16.53 | Fernández recibe a Kicillof

Alberto Fernández está reunido con Axel Kicillof en la residencia de Olivos para analizar cómo sigue la cuarentena dispuesta por el coronavirus en la provincia de Buenos Aires a partir del lunes. Más temprano, el Presidente recibió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Estas reuniones mano a mano con los gobernantes de los distritos más afectados por la pandemia son el paso previo al anuncio de la prórroga de la cuarentena, que, en principio, se produciría mañana. Hasta el momento no está confirmada una teleconferencia con el resto de los gobernadores.

15.30 | Reino Unido confirma 539 fallecidos y 5600 casos

El Gobierno de Reino Unido confirmó 539 fallecidos y 5.600 casos positivos por el nuevo coronavirus durante el último día, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a 30.615 muertos y más de 206.000 contagiados. Inglaterra sigue figurando como la región más afectada, con 22.432 fallecidos. Según el ministro de Exteriores, Dominic Raab, el país "ha pasado el pico del virus" y ha reconocido que el balance de fallecidos es "trágico" luego de que el Reino Unido se convirtiera en el primer país europeo en superar el umbral de los 30.000 muertos y en el segundo con más víctimas mortales a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos.

15.00 | Renunció la directora de Salud Pública de Madrid

En momentos en los que España se encuentra en la fase cero de flexibilización de la cuarentena preventiva por el Covid-19 , la directora general de Salud Pública de Madrid, Carmen Yolanda Fuentes, anunció hoy su renuncia . Esto se debe a que Fuentes no está de acuerdo con la decisión gubernamental de solicitar que la capital ibérica entre el lunes en la fase 1 de la apertura.

14.57 | Venezuela: 10 detenidos por informar

Una decena de personas, en su mayoría personal de salud, fueron detenidas en Venezuela por difundir información relacionada con el nuevo coronavirus, denunció este jueves la ONG de derechos humanos Foro Penal. De un centenar de detenciones por "razones políticas" reportadas desde marzo, 10 corresponden a "personas que se han referido a la pandemia", en especial trabajadores de la salud, declaró en una videoconferencia Alfredo Romero, director de Foro Penal, una ONG crítica del gobierno de Nicolás Maduro que cifra en 362 los "presos políticos" en el país.

13.15 | Viajes

12.16 | Tratamiento hecho en Córdoba

Un desarrollo realizado en Córdoba entre el Estado y privados que nació para tratar fibrosis quística y EPOC demostró funcionar en pacientes con coronavirus . Es un "tratamiento de rescate", no una vacuna.

11.37 | El Presidente Fernández y Larreta, reunidos

Horas antes del anuncio oficial de una nueva prórroga en la cuarentena obligatoria en todo el país hasta el domingo 24, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández se reunieron en la quinta presidencial de Olivos para analizar los alcances de la flexibilización del aislamiento social en la ciudad de Buenos Aires .

11.33 | Hasta tener una vacuna

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó que hasta que no se encuentre una vacuna el regreso a clases será "escalonado" y que "no van a poder volver todos los estudiantes". Trotta aseguró además que "no hay una proyección de vuelta a las escuelas en el corto plazo", porque se acerca el invierno y preocupa el uso de transporte público y toda la movilización que genera ir a la escuela.

11.00 | Donar plasma

Mario Ponce, paciente recuperado de coronavirus, llamó hoy a los que integran ese grupo a donar plasma para que pueda ser utilizado en el tratamiento de enfermos o en el desarrollo de tratamientos médicos y dijo que "este es el momento para contribuir, de ser parte de ese engranaje" de la salud. Ponce estuvo enfermo entre el 3 y el 11 de abril en el hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía y, luego de recibir el alta, fue uno de los primeros en donar su plasma sanguíneo para que pueda ser usado como transfusión a infectados.

10.34 | Misas en Italia

Luego de las críticas que recibió por parte de la Iglesia Católica por no incluir a las misas en la flexibilización de la cuarentena, el gobierno de Giuseppe Conte aceptó la realización de ceremonias religiosas a partir del 18 de mayo, con medidas de seguridad que incluirán el uso obligatorio de mascarillas y la ausencia de coros.

10.11 | Vuelve el fútbol

En Alemania la temporada de la Bundesliga se reanudará el 16 de mayo en estadios sin público y con el mismo calendario que tenía hace dos meses al interrumpirse por la pandemia. Ayer los clubes recibieron la luz verde para reiniciar el fútbol tras una reunión de la canciller Angela Merkel con los gobernadores de los 16 estados federados. "La decisión significa la supervivencia económica para algunos clubes", dijo el director ejecutivo de la liga alemana, Christian Seifert.

9.55 | En los barrios populares

La secretaria de Acceso a la Salud de la Argentina, Carla Vizzotti, informó que de los 71 testeos PCR realizados en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, 46 dieron positivo y destacó que se está "logrando el objetivo de detectar precozmente" a los infectados en situaciones socioeconómicas que dificultan en aislamiento social. "El crecimiento (de los casos) en la ciudad de Buenos Aires es a expensas de los barrios populares y eso pone en relevancia la importancia de este operativo", amplió al informar durante el reporte matutino que el índice de positividad para ese grupo es del 65 por ciento.

9.30 | Portugal

Las autoridades informaron sobre 16 fallecidos más por coronavirus, cifra que eleva el balance provisional de víctimas a 1105, en un escenario de progresiva eliminación de las medidas decretadas para prevenir contagios. En total, los enfermos son 26.715 y más de 2600 personas están a la espera de resultados de las pruebas.

9.12 | Emergencia económica

El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró la emergencia económica para intentar mitigar las consecuencias sobre las cuentas del país de la pandemia, que ya provocó 397 muertes y 8959 contagios en el país. El mandatario explicó que la medida de excepción tendrá una duración de 30 días y que se suma a aquellas dictadas el 17 de marzo para atender la crisis sanitaria.

8.50 | En la Argentina

8.21 | En San Pablo

El alcalde Bruno Covas analiza decretar un bloqueo total en la ciudad ante el avance del coronavirus y el cada vez menor apoyo a la cuarentena por parte de la población. "Tenemos un número creciente de casos confirmados, de muertos, razón por la cual están siendo estudiados el 'lockdown' (bloqueo total) y otras medidas", declaró. Además reconoció que el apoyo voluntario a la cuarentena "bajó" y que no se logró el objetivo "esperado".

8.00 | 11 mil casos en un día

El gobierno de Rusia informó que registró 11.311 casos de contagio de Covid-19 durante las últimas veinticuatro horas, lo que representa una cifra récord desde el estallido de la pandemia y supera los más de 10.000 contagios por día que lo convirtieron en el país donde más rápido se expande el virus. Con estos nuevos datos, el total de diagnosticados con infección ascendió a 177.160.

7.22 | Exceptuados

El gobierno de Alberto Fernández dispuso exceptuar del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio a determinadas actividades en algunos conglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes como la provincia de Salta; los alrededores de las ciudades de Mendoza, Santa Fe y Rosario; y el partido de General Pueyrredón. Así quedo dispuesto en la Decisión Administrativa 729/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Gines González García.

Alberto Fernández

7.05 | Madonna, positivo

La cantante anunció haber dado positivo a la prueba de anticuerpos de Covid-19, tras sentirse enferma "hace siete semanas" en París, donde tuvo que anular dos conciertos. "Estuve enferma al final de mi gira en París hace siete semanas, como muchos otros artistas de mi espectáculo", escribió en redes sociales. "Pero en ese momento, todos creíamos que teníamos una gripe. Gracias a Dios ahora estamos en forma y en buen estado de salud" , dijo la artista de 61 años.

6.33 | Sin transporte público

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó suspender el transporte público durante los 15 días que, en principio, estará vigente la "cuarentena especial" que entra en vigor hoy para frenar el contagio. "Entre las nuevas disposiciones establecidas por nuestro gobierno (...) para contener el aumento de los casos de coronavirus y restablecer cuanto antes la normalidad en el país se suspenderá el transporte de pasajeros, incluyendo cualquier tipo de servicio de taxi", indica el decreto.

6.10 | Los muertos de España

Esta mañana las autoridades sanitarias del gobierno español dieron el nuevo parte diario de la crisis del coronavirus y confirmaron que con las últimas muertes, 233 en 24 horas, el país ya superó los 26.000 fallecidos.

5.40 | La caída del turismo

El volumen de turistas internacionales podría caer entre un 60 y un 80% en 2020 a causa de la pandemia y las restricciones de movimientos en todo el planeta, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), que habla de "la peor crisis" desde que se iniciaron los registros, en 1950. La caída de los tres primeros meses del año supone "67 millones menos de turistas internacionales", es decir, "80.000 millones de dólares en exportaciones perdidas", precisa esta agencia de la ONU.

5.15 | El virus en África

El número casos superó la barrera de los 50.000 en África, con más de 2000 decesos. El continente tiene ahora 51.698 enfermos, pero la escasez generalizada de pruebas de detección hace imposible conocer el número real. Sudáfrica es el país más afectado: 7800 infectados. Las 54 naciones del continente, a excepción de Lesoto, reportaron contagios.

4.30 | Homenaje a lo Bansky

Una obra del artista británico Banksy que rinde homenaje a los profesionales sanitarios fue instalada en un hospital de Reino Unido y será subastada para recabar fondos para el sistema de salud del país. La creación en blanco y negro del famoso artista urbano representa un niño de rodillas, que juega con una muñeca superheroína: una enfermera con capa, máscara y un delantal con una cruz roja. En la basura, cerca del niño, se ven los muñecos de Batman y Spiderman, abandonados. La obra, titulada "Game Changer", mide cerca de un metro y se encuentra en un pasillo del hospital de Southampton.

4.03 | Trump archivó documentos creados por investigadores de enfermedades

El presidente de Estados Unidos archivó una serie de documentos creados por los principales investigadores de enfermedades del país, que pretendían dar indicaciones para los gobernantes locales que decidieran cuándo y cómo reabrir espacios públicos, como el transporte, guarderías y restaurantes durante la pandemia. El reporte de 17 páginas, titulado "Indicaciones para aplicar el programa Abrir Estados Unidos de Nuevo'', fue redactado para ayudar a líderes religiosos, empresarios, educadores y autoridades locales y estatales.

3.44 | Naciones Unidas aumentó su pedido de fondos

El jefe humanitario Mark Lowcock reiteró que en los países más pobres del mundo la pandemia no alcanzará su punto más álgido hasta dentro de tres o seis meses. Desde la primera petición el 25 de marzo, la ONU dijo que se recaudaron 1000 millones de dólares para respaldar las medidas contra el Covid-19 en 37 países. La nueva cifra incluye a otros nueve países vulnerables: Benín, Yibuti, Liberia, Mozambique, Pakistán, Filipinas, Sierra Leona, Togo y Zimbabue.

0.58 | México amenaza con recortar fondos a centros de víctimas de violencia sexual

En medio de las medidas de austeridad para enfrentar la pandemia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador amenaza con recortar fondos a centros de asesoría para mujeres indígenas víctimas de violencia y abuso sexual justo mientras se reporta un incremento en los reportes de violencia doméstica debido a los confinamientos, según denunciaron activistas.

