La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera las 500.000 personas y los contagiados ya son más de 10.000 .000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (sobrepasó los 2.500.000) y tiene más de 125.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con 1.320.000 casos, y lo sigue Rusia, con 628.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 43.500 aproximadamente. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. A 100 días del inicio de la cuarentena, la Argentina contabiliza hasta el momento 59.933 positivos, 1232 muertes y más de 20.134 personas que recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1° hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

23.47 | Nevada se suma a los estados de EE.UU. que detienen su reapertura

El gobernador, Steve Sisolak, decidió pausar la reapertura de las actividades productivas en el territorio, mientras que el de Arizona, Doug Ducey, volverá a cerrar instalaciones, como bares y gimnasios, ante el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos.

En un comunicado, Sisolak precisó que "firmará una directiva de emergencia extendiendo la fase dos hasta finales de julio" y justificó su decisión en "las tendencias en las tasas de infección por la Covid-19". Además, detalló que la pausa pretende lograr el tiempo "necesario" para "ampliar el rastreo de contactos para identificar las tendencias", además de observar el impacto de la orden que emitió sobre utilizar mascarilla en público.

23.12 | La producción del test serológico argentino llegó a las 100.000 determinaciones

El test, que permite determinar en plasma sanguíneo la presencia de anticuerpos específicos contra el nuevo coronavirus, "ha tenido un éxito rotundo en el sentido de que tiene una gran especificidad y sensibilidad", según Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) e investigadora del CONICET.

"Para crear el test serológico para Covid-19 hemos formado un equipo de trabajo de excelente nivel con investigadores y becarios del CONICET que aportan conocimiento desde diversas áreas: virología, bioquímica y diagnóstico. A esto se suma la enorme experiencia del Laboratorio Lemos, referente en Argentina y la región por la producción de kits para diagnóstico de Chagas", agrega Gamarnik.

22.20 | Diputada radical pide exceptuar a las pymes de pagar aportes y contribuciones sobre el aguinaldo

Se trata de Carla Carrizo. En su iniciativa la legisladora plantea la s uspensión del pago de aportes y contribuciones que integran la CUSS (Contribución Única de la Seguridad Social) y a las obras sociales en el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente a 2020 tanto para empleadores como para trabajadores del sector MiPyME.

"Las obligaciones que buscamos suspender implican para empleadores poco más del 25 por ciento del salario anual complementario que paga y para los trabajadores una deducción del 17 por ciento", explicó Carrizo.

21.36 | Las muertes en México alcanzan 27.000 y los contagios suben a 220.000

El aumento en las cifras ocurre en medio de la reapertura económica parcial en algunas ciudades de la segunda mayor economía de América Latina, que se ubica en séptimo lugar a nivel global con mayor número de fallecimientos ligados a la enfermedad.

21.04 | Paraguay: en cuatro días aumentó 34% la cantidad de casos

El país reportó en los últimos cuatro días 558 nuevos casos de coronavirus, equivalentes a 34% de los 1.633 que había registrado desde el 7 de marzo pasado y hasta entonces. En las últimas 24 horas se confirmaron 64 nuevos casos, que elevaron el total desde el comienzo de la pandemia a 2.191, informó esta tarde el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni.

20.38 | El periodista de Telefe y C5N Paulo Kablan dio positivo en el hisopado

Lo confirmó a través de sus redes sociales. Se le había realizado, de forma preventiva, junto al resto del personal que trabaja en el canal. "Les cuento que el test por Covid-19 me dio positivo. Nunca tuve síntomas de ningún tipo. Tanto en Telefe como C5N, los dos canales en los que trabajo, me acompañaron e hicieron todo lo correcto para cuidarme y cuidar a los otros, lo que agradezco mucho. #QuedateEnCasa", escribió.

19.47 | Reporte diario

12.40 | Adultos mayores

12.13 | Alerta en EE.UU.

El aumento de infecciones de coronavirus en los Estados Unidos se debe en gran parte a las personas que ignoran las normas de salud pública de mantener la distancia y llevar mascarilla, dijo el máximo funcionario de enfermedades infecciosas del gobierno. Anthony Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, declaró: "Esa es una receta para el desastre".

11.44 | Baby boom

El aislamiento por la pandemia en Filipinas, que ya se cobró más de 1200 muertos, contribuirá al aumento de los nacimientos el año próximo, que deberían superar el umbral de los dos millones. Así lo prevé un estudio conjunto del Instituto de Población de la Universidad de Filipinas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. En 2018, nacieron 1.700.000 niños en la nación pero este nivel está destinado a ser superado a causa de la falta de anticonceptivos durante el extenso periodo de bloqueo impuesto en el país por el brote. La proyección hablar de 214 mil nacimientos más.

11.16 | Donación de plasma

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky aseguró que el proyecto de ley que prevé presentar hoy para que la donación de plasma sanguíneo por parte de pacientes recuperados de coronavirus sea obligatoria es una iniciativa "que va más allá de lo voluntario pero que no es donación compulsiva". "Si vos no expresás tu voluntad de no ser donante, sos donante", dijo el diputado. La iniciativa establece "durante la emergencia, la obligatoriedad de al menos una donación de plasma para personas recuperadas mayores de 18 y menores de 60 años".

10.48 | Europa del Este

Bielorrusia reportó 315 nuevos casos y su total alcanza los 61.790 infectados. Según el Ministerio de Salud, 387 personas fallecieron hasta el momento y se realizaron más de 992.000 pruebas.

10.12 | Preocupación en el Congreso

9.25 | Nuevo récord

Las autoridades sanitarias de Irán anunciaron 162 decesos por Covid-19, la cifra diaria más alta desde febrero. "Este aumento es, de hecho, el reflejo de nuestra acción global, tanto en términos de reapertura como de respeto del protocolo sanitario", indicó Sima Sadat Lari, una portavoz del Ministerio de Salud. Con estos nuevos fallecimientos el balance total es de 10.670. Sin embargo expertos extranjeros dudan de las cifras oficiales del gobierno y estiman que los datos reales son muy superiores.

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoli; y otros siete funcionarios municipales se encuentran aislados preventivamente en sus domicilios tras conocerse que tuvieron contacto con un periodista que está infectado. Así lo anunció el Comité de Crisis por Coronavirus, que precisó que el motivo "se relaciona con que Gay junto a varios funcionarios mantuvieron contacto en diversas conferencias de prensa los últimos días con un periodista confirmado como caso positivo".

8.38 | Una vacuna

El Ejército de China aprobó una vacuna para usar dentro de sus filas, desarrollada por su unidad de investigación y la empresa de biotecnología CanSino Biologics, que aseguró en una presentación que los datos de los ensayos clínicos mostraron que tenía un "buen perfil de seguridad" y potencial para prevenir la enfermedad causada por el coronavirus. Otras 131 vacunas enumeradas por la OMS están en fase preclínica. Ninguno aún fue aprobado para uso comercial.

8.07 | CABA

Doce personas murieron en la Ciudad y 851 resultaron positivas en la prueba diagnóstica, 23 de las cuales fueron trabajadores de salud, lo que genera un acumulado de 25.487 infectados, según el parte diario difundido por el gobierno porteño. Las muertes en el distrito ascienden a 497 e implican un porcentaje de letalidad sobre los diagnósticos de 1,95 por ciento, con un índice de positividad acumulado de 34,4%.

7.40 | El tercer día con mayor número de casos

Filipinas contabilizó 985 contagios y sitúa en 36.438 la cifra total de contagios, a un día de que expiren las medidas de cuarentena impuestas para frenar el avance del brote. Se trata del tercer día con mayor número de casos registrado desde que el Ministerio de Sanidad comenzó a reclasificar los contagios el 29 de mayo. La mayoría de los enfermos están en la región de Gran Manila. Debido al aumento de la curva, el presidente Rodrigo Duterte tiene previsto anunciar más medidas.

7.13 | 15 semanas cerrados

Los pubs de Irlanda reabrirán tras 15 semanas de cierre debido a la pandemia. Estos bares, así como los restaurantes y los hoteles, están autorizados a volver a funcionar a la par que el país entra en la penúltima etapa de su plan de desconfinamiento. Además se levantaron todas las restricciones en los desplazamientos en el interior, y las que afectaban iglesias, peluquerías, cines y museos. Por las restricciones para contener los posibles rebrotes, en los pubs los clientes tendrán que permanecer sentados y no podrán quedarse más de dos horas.

6.46 | Franklin D. Roosevelt

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que quiere inspirarse en el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, quien en los años 1930 creó el "new deal", para reactivar la economía del Reino Unido, duramente golpeada por la pandemia. "Creo que es hora de un enfoque 'rooseveltiano' en el Reino Unido", dijo en una entrevista radial en referencia a la política de recuperación por la demanda y la intervención estatal puesta en marcha tras la Gran Depresión en los Estados Unidos.

El líder conservador debe pronunciar el martes un discurso en el que anunciará un programa de inversión masiva en las infraestructuras del país.

6.23 | A partir de hoy

5.56 | Rusia

La pandemia del nuevo coronavirus registró en el país 6719 casos nuevos y 93 muertos, lo que eleva el balance global a más de 641.000 contagiados y más de 9100 muertos, según el centro responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas se confirmaron infectados en 83 regiones del país, 2123 de ellos asintomáticos", informó el organismo en un comunicado.

5.35 | Récord de contagios desde el fin de la emergencia

Tokio, la capital de Japón, registró 60 nuevos infectados, una cantidad inédita desde el levantamiento hace un mes del estado de emergencia y que se atribuye en gran parte a las infecciones detectadas en jóvenes vinculadas a establecimientos de ocio nocturno. La ciudad superó los 6110 casos, lo que convierte a su prefectura en la más afectada por una pandemia que suma ya más de 19.000 contagiados a nivel nacional. Pese al repunte, las autoridades locales niegan que se trate de una segunda ola.

5.10 | La crisis en Alemania

Las autoridades de salud pública informaron de 262 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, comunicó el Instituto Robert Koch de control de enfermedades infecciosas. Desde el estallido del brote se contabilizaron 193.761 personas infectadas. Hasta ahora fallecieron 8961 personas por el virus, lo que supone un aumento de 4 casos en comparación con el día previo. Según las estimaciones, alrededor de 178.100 personas se recuperaron de la infección.

4.31 | 6200 millones de euros

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ordenó el desembolso "inmediato" de un plan presupuestario de 75 billones de rupias (6200 millones de euros) para Sanidad en plena pandemia, que causó unos 54.000 contagiados y casi 2800 fallecidos. El mandatario, que pidió simplificar los procedimientos que permitan hacer entrega del dinero cuando antes, exigió a su gabinete suplir cuanto antes las peticiones de los hospitales y "dar incentivos a los médicos y trabajadores sanitarios, así como al personal de laboratorio, para evaluar la gestión de la crisis".

4.00 | India se acerca a los 550.000 casos

El país, el cuarto del mundo más afectado por la pandemia de Covid-19, registró 19.459 nuevos positivos, que elevan el recuento provisional hasta 548.318, una cifra que solo sobrepasaron por el momento los Estados Unidos, Brasil y Rusia.

3.42 | Coronavirus

3.15 | Muertos en Chile

El Ministerio de Salud del país precisó que 6089 pacientes murieron por Covid-19 con confirmación de laboratorio y 2846, sin confirmación diagnóstica, es decir como sospechosos y probables víctimas de la pandemia. Según detalló el jefe de Epidemiología, Rafael Araos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud realiza un análisis que incluye "más fuentes de información que las contempladas en el reporte diario, lo que les permite tener más elementos de juicios para poder asignar la causa básica de muerte en forma exacta". El total de víctimas fatales llega a 8935.

2.49 | Las pruebas

Gobiernos de todo el mundo aumentaban el número de pruebas diagnósticas y estudiaban sus próximos pasos mientras el número de nuevos casos confirmados sigue subiendo en varias naciones. Conforme crecían los contagios a la par con la temperatura veraniega en el hemisferio norte, muchos países redoblan los esfuerzos por hacer pruebas y barajan medidas más agresivas como nuevas cuarentenas para combatir la reaparición de focos de infección.

2.22 | Fase imparable

Luego de 110 días de registrarse los primeros enfermos, en Bolivia los contagios ingresaron a una fase imparable de cifras elevadas: ayer totalizó 31.524 confirmados, 1014 decesos y 8517 recuperados. La ministra de Salud, Eidy Roca, reconoció que en cuatro departamentos los positivos están incontrolables, pese a las medidas de cuarentena que se impusieron. Además ratificó que el país andino vive la peor fase de contagios masivos. Por ello la funcionaria convocó a las autoridades de los gobiernos (central, departamentales y municipales) para dotar de las condiciones básicas a los trabajadores en salud que luchan en primera línea. "Somos víctimas de un sistema de salud que no estaba preparado. Nos tocó a todos sufrir el efecto de esta pandemia inesperada".

1.56 | En tres meses y medio

El Salvador sumó nueve fallecimientos y 207 casos de Covid-19 en las últimas horas. El saldo total ahora es de 152 muertos. El país lleva 15 días registrando decesos diarios a causa del SARS-CoV-2 y ya casi alcanza la cifra de 6000 casos confirmados de la enfermedad respiratoria, en los tres meses y medio de combate a la pandemia.

1.20 | Ciudad de México anuncia la reapertura de algunos sectores

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comunicó que la capital reabrirá algunos de sus sectores económicos, como lo negocios ubicados en el Centro Histórico, ya que la ocupación hospitalaria bajó del 65 al 60 por ciento.

00.06 | Guatemala mantiene restricciones a la movilidad ante avance de coronavirus

El presidente Alejandro Giammattei anunció que seguirán las restricciones de movilidad ante el repunte de casos de coronavirus, que suma casi 17.000 contagios y 727 muertos en el país. El mandatario dijo en un mensaje televisado que por dos semanas la circulación de vehículos estará restringida y alternada según la terminación de la matrícula en el departamento de Guatemala, donde se ubica la capital, y en las provincias de Sacatepéquez (suroeste), Escuintla (sur) y Quetzaltenango (oeste).

