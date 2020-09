Coronavirus: la buena noticia que trajo un enorme estudio sobre anticuerpos

El trabajo se efectuó en más de 30.000 pacientes y es el más extenso hasta el momento sobre la respuesta del sistema inmunológico al virus Crédito: DPA

Al ser un virus nuevo, el Covid-19 trajo consigo distintas incógnitas que la comunidad científica busca disipar, en un intento de mejorar la respuesta ante la enfermedad. Un informe difundido ayer, con base en pruebas realizadas a más de 30.000 personas en Islandia, reveló que los anticuerpos que producen las personas para combatir el coronavirus no se desvanecen rápidamente.

Algunos estudios previos indicaban lo contrario, pero este detalla que duran al menos cuatro meses después del diagnóstico. El trabajo es el más extenso hasta el momento sobre la respuesta del sistema inmunológico al virus y constituye una buena noticia para los esfuerzos por desarrollar vacunas.

Si las mismas pueden estimular la producción de anticuerpos duraderos, como ocurre con una infección ordinaria, brinda esperanzas de que la "inmunidad frente a este virus impredecible y altamente contagioso pudiera no ser efímera'', escribieron expertos independientes de la Universidad de Harvard y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), en un comentario publicado junto al estudio, en la revista New England Journal of Medicine.

Uno de los grandes misterios de la pandemia es si haber tenido coronavirus ayuda a proteger a la persona de futuras infecciones y por cuánto tiempo. Algunos estudios previos, de menor dimensión, dejaron entrever que los anticuerpos quizá desaparecen rápidamente y que algunas personas con pocos o ningún síntoma, incluso, pueden no producirlos.

El nuevo estudio fue realizado por deCODE Genetics, una subsidiaria en Reikiavik de la compañía biotecnológica estadounidense Amgen, en colaboración con varios hospitales, universidades y funcionarios de salud de Islandia. El país efectuó pruebas a 15% de su población desde finales de febrero, cuando se detectaron allí los primeros casos de Covid-19, lo que proporcionó una sólida base para hacer comparaciones.

Los científicos utilizaron dos tipos diferentes de pruebas para coronavirus: las que se toman con hisopos de la nariz o de otras muestras, para detectar trazas del virus indicativas de una infección y pruebas que miden los anticuerpos en la sangre, que pueden mostrar si alguien está o estuvo infectado.

Se analizaron muestras sanguíneas de 30.576 personas con varios métodos, y se contabilizó como un caso a quien diera positivo en al menos dos de los tests de anticuerpos. Estos abarcaron desde asintomáticos hasta quienes se encontraban hospitalizados, con síntomas de Covid-19.

En un subgrupo que dio positivo, en exámenes posteriores, se encontró que los niveles de anticuerpos subieron durante dos meses después del diagnóstico inicial de la infección, y su lectura se mantuvo plana y estable durante cuatro meses.

Estudios previos que indicaban que los anticuerpos desaparecían rápidamente quizá solo observaron la primera ola de los mismos, generados por el sistema inmunitario en respuesta a la infección. En su mayoría evaluaban hasta 28 días después del diagnóstico. Una segunda ola de anticuerpos se forma después de un mes o dos desde la infección, y parece más estable y duradera, dijeron los investigadores.

Los resultados no significan necesariamente que las poblaciones de todos los países serán iguales o que cada persona tenga la misma reacción inmunitaria. Otros científicos documentaron recientemente al menos dos casos de reinfecciones de coronavirus, meses después del primer contagio.

El nuevo estudio tampoco establece cuántos o qué tipo de anticuerpos confieren inmunidad o protección, ya que ello, aún se desconoce.

