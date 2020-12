Agentes, guías de turismo, operadores mayoristas y hoteleros, entre otros, se convocaron frente a la sede del Ministerio de Turismo donde entregaron un petitorio Crédito: Enrique García Medina / LA NACION

En medio del cierre de fronteras con distintos países, y ante una situación incierta por el aumento de casos y la demora en la llegada de la vacuna, un grupo de 300 representantes de la industria del turismo marcharon esta mañana por el centro porteño, desde el Ministerio de Turismo hasta el Obelisco, para reclamar medidas urgentes para el sector.

Se movilizaron bajo la consigna "Turismo Unido". Eran agentes, guías de turismo, operadores mayoristas, hoteleros, entre otros que se convocaron en Suipacha 1111, frente a la sede del Ministerio de Turismo, que conduce Matías Lammens, donde entregaron un petitorio con dos reclamos. El primero es que se extienda el pago del ATP por 180 días más, y hasta que la vacuna esté disponible y el turismo se recupere. El otro pedido tiene que ver con la aplicación de dos artículos de la ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística, que establece el pago de sueldos mínimos, que fue sancionada y promulgada pero, según denuncian, no se aplica.

Los operadores de turismo marcharon hasta el Obelisco, y en el camino fueron haciendo paradas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Colón, donde una pareja bailó tango para visibilizar los reclamos.

"Estamos acá para pedirle al ministro Lammens y al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, por ser ellos quienes tiene la potestad de arbitrar medios y dar respuesta a estas dos cuestiones que son condiciones de mínima para frenar la sangría de la industria y evitar que sigan cerrando agencias y cayendo mayoristas, dejando gente en la calle y pasajeros con sueños rotos y dinero perdido", señala un comunicado que difundieron.



"Necesitamos la extensión del ATP por más tiempo, porque si no cuando se reactive el turismo y podamos volver a operar, no vamos a existir más y muchos se van a haber quedado en el camino", dice Gabriela Franco, que tiene una agencia con tres empleados que se llama Violet, y que participó del reclamo. "Hay dos artículos que nunca se implementaron. Vemos que nuestra actividad no va a reactivar de momento. Pero la ayuda que recibimos, como sector fue muy poca. Y hay muchas agencias que no recibieron nada", dice.

La movilización se convocó por redes sociales y grupos de WhatsApp. Aunque reconocen que el programa de Previaje que lanzó el Gobierno fue exitoso, la situación de los operadores turísticos por la pandemia es complicada.

Entre los reclamos solicitan la extensión del ATP por 180 días más para agencias mayoristas y minoristas con empleados. "Hasta tanto haya vacuna, no hay posibilidades de restablecer el flujo de trabajo e ingresos prepandemia, lo que repercute en la caída de mayoristas y el cierre de agencias, con las consabidas pérdidas de puestos laborales. Con los ATP al menos se pueden preservar fuentes de trabajo y se evita la quiebra de más mayoristas, situación que también repercute en minoristas y clientes. Este pedido es dirigido especialmente al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que es quien está facultado por el Decreto Nº 332/20 a prorrogar la vigencia de la medida por ciento180 días", señala el comunicado.



También solicitan, según explicaron, la aplicación efectiva de los artículos 8 y 12 de la ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, número 27.563. En el artículo 8, se establece que cada agencia de viajes del país debiera recibir dos sueldos mínimo, vital y móvil por mes (unos $44.000).

"Solicitamos la implementación efectiva, general y sin requisitos de este beneficio concedido por ley y que se otorgue de manera retroactiva a la fecha de promulgación", dicen los operadores. El artículo 12 dice: "El Poder Ejecutivo, mediante el organismo que establezca, implementará una reducción en las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias hasta el 31 de diciembre de 2021". Aunque aprobada, promulgada y publicada, esta medida, reclaman los operadores, no se implementó.

