Hoy se espera la jornada más calurosa de la semana y hay altas probabilidad de lluvias

Desde hoy, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una jornada marcada por temperaturas cálidas, seguida de tormentas intensas para la tarde y noche, así lo comunicó parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo meteorológico elevó la situación a alerta amarilla para casi toda la provincia de Buenos Aires, la capital nacional y varias provincias más hacia el centro norte del país.

En la Ciudad y el conurbano bonaerense, el calor se hará sentir desde las primeras horas del día y se intensificará hacia la tarde. El cielo se presentará mayormente despejado a parcialmente nublado, con vientos leves a moderados que no favorecerán un descenso significativo de la temperatura.

Para el AMBA, durante el día se espera una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 21°C, lo que convertiría esta jornada en la más calurosa de la semana. Según el SMN, la persistencia de una masa de aire cálido y húmedo contribuirá a una sensación térmica relativa elevada, que podría escalar entre los 35 y los 36 grados.

Existe una probabilidad del 70% de precipitaciones intensas durante la tarde y la noche que provocarán un descenso de la temperatura. Estas estarían asociadas al ingreso de un viento proveniente del sur, que hacia la noche podría alcanzar ráfagas de hasta 80 y 90 kilómetros por hora. El SMN elevó la situación a alerta amarilla en PBA, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Chaco y Jujuy, y alerta naranja para Córdoba, Santiago del Estero y parte de La Rioja. Este cambio en la circulación sería suficiente para promover un descenso de la temperatura para Navidad.

“Es un frente frío más de nombre que realmente de frío, porque no va a cambiar mucho las temperaturas. Sí es cierto que mañana va a ser un día bastante caluroso, con máximas de unos 33°, 34°, y con alta sensación térmica, porque todavía sigue muy alta la humedad, así que va a ser una tarde particularmente pesada”, escribió Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.

De este modo, la temperatura en el AMBA se mantendrá elevada durante gran parte de la semana, no solo por los valores térmicos, sino también por la humedad persistente; las máximas rondarán entre los 29°C y los 34°C. El día de mañana marcará una continuidad de esta situación, cuando podría registrarse un descenso moderado. No obstante, la tendencia general indica condiciones calurosas al menos hasta el lunes próximo.

Recomendaciones

Si bien los valores previstos no alcanzan los umbrales necesarios para declarar una ola de calor, se ubican muy cerca de esos parámetros.

En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señala que, en los últimos 60 años, la capital comenzó a registrar un aumento tanto en la frecuencia como en la duración de eventos climáticos extremos, como las olas de calor, en un escenario asociado al cambio climático.

Ante esta situación, se recomienda extremar los cuidados y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, en particular a los niños —que no siempre expresan con claridad los síntomas— y a las personas mayores de 65 años. En cuanto a las lluvias, el SMN recomienda resguardarse durante los chaparrones de la tarde y la noche. Evitar pasar por zonas desprotegidas y desconectadas de centros urbanos.

Lluvia, inundaciones y un caos en la Panamericana

Ayer, alrededor de las 18, se desató un repentina y sorpresiva tormenta que generó imágenes dantescas especialmente en la zona norte del conurbano y con epicentro en la autopista Panamericana.

Video de hombre en Panamericana

En pocos minutos, cayeron entre 80 y 100 milímetros de agua que generaron rápidas inundaciones. El área más afectada fue la colectora de Panamericana. Más de una decena de vehículos quedaron bajo el agua, y recién después de las 20.30, los conductores pudieron acercarse a reconocerlos e intentar rescatarlos de entre medio del barro. No fueron pocos los conductores que, presos de la desesperación, optaron por treparse a los techos de sus vehículos. El avance del agua era tal que varias personas entraron en pánico al ver que desde los tecos de los autos no podían ser socorridas con facilidad.

Según informó Autopistas del Sol, el mayor problema fue sobre colectora. “Inundación sobre autopista gratuita. Acceso Norte, KM 19. Altura Thames. Sentido a CABA. Se registran demoras. Circule con precaución”.

Y cerca de las 20 de ayer, amplió: “Acceso Norte, Km 19, bajo puente de Thames, sentido a CABA. Inundación sobre autopista gratuita. Equipos de emergencia trabajan en el lugar. Se recomienda evitar la zona y circular con extrema precaución”.

Entre los primeros videos que comenzaron a circular ayer en redes sociales sobre el temporal, se viralizaron imágenes del shopping Unicenter que sufrió filtraciones en los techos de sus pasillos.

La empresa informó: “En horas de la tarde, durante el evento climático inesperado y de gran magnitud, se registraron filtraciones de agua en el tercer nivel del shopping, que afectaron algunos locales del establecimiento”.

Así se inundó el Unicenter

Desde la municipalidad de San Isidro, uno de los distritos más afectados por el temporal, informaron ayer que, en apenas dos horas, se registró una caída de 83 milímetros de lluvia. Según el municipio se trata de “la lluvia más intensa de los últimos años”.

Además, indicaron que la tormenta provocó caída de árboles y ramas de diferentes tamaños. También informaron que cuadrillas municipales trabajaron en la liberación de sumideros para facilitar el drenaje.