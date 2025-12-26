Coronel Pringles: cinco jóvenes rescataron a un vecino durante un feroz incendio en su casa

Cinco jóvenes ingresaron a una vivienda en llamas y rescataron al vecino que se encontraba en su interior. El incendio tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Según videos que compartieron personas de la zona en las redes sociales, el fuego avanzaba sobre el garaje de la casa y lanzaba una columna de humo y fuego hacia el exterior.

El episodio se produjo cerca de las 5.50 en el domicilio ubicado al 1138 de esa calle y fue reconstruido por el diario local El Orden, que informó que quienes salvaron del peligro al vecino fueron Melanie Campo, Juan Ignacio Cruz, Brandon Vivas, Thiago Gómez y Emiliano Gittar, quienes decidieron entrar a la vivienda ante la magnitud del siniestro.

Cinco jóvenes salvaron a un vecino en Coronel Pringles

Los jóvenes, de entre 16 y 20 años, enfrentaron altas temperaturas y un escenario de riesgo para asistir a los moradores del lugar. De acuerdo con la información difundida, el fuego se concentraba en el garaje y el humo dificultaba la visibilidad y la respiración dentro del inmueble.

En ese contexto, el grupo logró localizar y sacar al vecino herido, identificado como Hernán Hengl, de 52 años, antes de que la situación se agravara. Según informó el medio La Nueva, dentro de la vivienda también se encontraban el hermano de la víctima, Guillermo Hengl y otra persona más, Aldo Acosta. El hombre fue trasladado para recibir atención médica y permanece en proceso de recuperación, en terapia intensiva.

Un grave incendio afectó una casa y puso en riesgo a su ocupante

Posteriormente, los bomberos que acudieron al lugar confirmaron el peligro de derrumbe y las condiciones extremas en las que se encontraba la vivienda al momento del rescate, lo que dimensionó el riesgo asumido por los jóvenes durante la intervención.

Un vecino de Coronel Pringles fue salvado por cinco jóvenes

Otro incendio: fue en Balvanera y afectó a por lo menos 40 personas

Esta otra situació tuvo lugar el pasado lunes al mediodía. Fue un incendio que se registró en un edificio en el barrio porteño de Balvanera. Las llamas y la fuerte columna de humo comenzaron a aparecer en las instalaciones en donde funciona un local de venta de indumentaria ubicado en la calle Juan José Paso 440, entre avenida Corrientes y la calle Lavalle.

Incendio en un edificio de Balvanera Captura

En ese caso, según indicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a LA NACION, el servicio médico atención a 40 pacientes.

Del total de afectados, 28 fueron atendidos en el lugar y otros 12, entre ellos cuatro niños, fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía, Elizalde, Fernández y Rivadavia por inhalación de humo.