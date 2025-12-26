El Gobierno definió tres días no laborables con fines turísticos para 2026

El Gobierno dispuso la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos en el calendario oficial de 2026. La normativa lleva la firma del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial este viernes, que estableció como días no laborables el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año.

Manuel Adorni fue el encargado de firmar la resolución que determinó el establecimiento de los tres días no laborables con fines turísticos de 2026

La decisión se apoya en la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables, y faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres jornadas con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes. Según se desprende de la normativa, el objetivo es incentivar el turismo interno y atenuar los efectos de la estacionalidad del sector.

La resolución también se enmarca en el Decreto 614/2025, que designó a la Jefatura de Gabinete como autoridad de aplicación de la ley y la habilitó a dictar las disposiciones complementarias necesarias para su implementación.

De acuerdo con lo establecido, la medida comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y será de alcance nacional.

Boletín Oficial: asuetos por Navidad y Año Nuevo

El pasado martes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires definió un esquema de asuetos administrativos que permitió a los empleados públicos bonaerenses acceder a un período de descanso extendido durante las celebraciones de Navidad. La decisión quedó plasmada en el Decreto 3063/2025, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado el martes 23 de diciembre en el Boletín Oficial provincial, con el objetivo de regular la actividad estatal durante las fiestas de fin de año.

La gestión nacional y la de la provincia de Buenos Aires determinaron un cronograma diferente de asuetos administrativos para la semana de Navidad Gemini

La normativa dispuso como jornadas no laborables los días martes 24, jueves 26 y miércoles 31 de diciembre para la administración pública provincial. De esta manera, y en combinación con el feriado nacional inamovible del miércoles 25 de diciembre por Navidad, los trabajadores estatales bonaerenses quedaron exceptuados de concurrir a sus puestos desde el martes 24 hasta el domingo 28 inclusive, lo que configuró un fin de semana extra largo de cinco días consecutivos.

El régimen definido por la provincia presenta diferencias con el aplicado a nivel nacional. El Poder Ejecutivo Nacional dispuso asuetos administrativos únicamente para los días 24 y 31 de diciembre, por lo que los empleados públicos nacionales deben retomar sus tareas este viernes.