Lamentablemente, prepararlo es mucho más complicado de lo que se difundió y los ingredientes no son de tan fácil acceso

Ante la expansión de la pandemia de coronavirus surgieron varios datos falsos sobre métodos de prevención y uno de los más difundidos fue la supuesta receta para fabricar alcohol en gel casero . Sin embargo, especialistas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomiendan su producción hogareña y sugieren que la mejor alternativa es lavarse detenidamente las manos con agua y jabón .

Como el alcohol en gel, el producto desinfectante de uso masivo a nivel global, comenzó a escasear en las góndolas de las farmacias y supermercados de todo el mundo y, en consecuencia, la suba indiscriminada del precio , la fórmula para fabricarlo en la comodidad del hogar parecía ser la solución ideal. Lamentablemente, prepararlo es mucho más complicado de lo que se difundió , los reactivos no son de fácil acceso y se necesita de especialistas para asegurar la calidad del producto y evitar riesgos para la salud.

"La fabricación casera de alcohol en gel tiene innumerables riesgos, dermatitis y alergias . Además, puede no tener la cantidad de alcohol suficiente y que no desinfecte ", dijo a LA NACIÓN el Dr. Claudio Ucchino (MN 12393), director general del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF).

Se debe poner una cantidad generosa en las manos y esparcir bien en las palmas, los dedos y las muñecas Crédito: Shutterstock

El especialista puso énfasis que durante la preparación hogareña de productos farmacéuticos "no se tienen los elementos necesarios de laboratorio y las proporciones las hace alguien que las desconoce". También agregó que "no se aplican los controles de calidad y no se puede asegurar la procedencia de la materia prima".

Ante el aprovechamiento de la situación por parte de fabricantes de alcohol en gel, que elevaron considerablemente los precios, Ucchino dijo que la entidad que preside "se puso a disposición de los gobiernos nacional y porteño para elaborar este desinfectante en nuestra red de farmacias, que tienen laboratorios habilitados, para garantizar la calidad del producto y un precio accesible". El COFyBCF hizo una propuesta similar para fabricar repelente de insectos y ayudar en la prevención del dengue.

"No puedo informar precios porque todos los días suben los envases plásticos. La semana pasada hicimos un estudio para la fabricación del alcohol en gel y podíamos ofrecerlo un 50% , pero los costos de los envases plásticos ya subieron", explicó Ucchino a este medios.

El titular del COFyBCF explicó que "nada reemplaza al lavado de manos de entre 30 y 60 segundos" y que "el alcohol en gel es para la inmediatez cuando uno está en la calle" . Ucchino dijo: "Con el jabón blanco, que está al alcance de todos, es suficiente".

Fórmulas de la OMS para fabricar 10 litros de alcohol en gel

En dicha guía, la Organización Mundial de la Salud ofrece dos fórmulas alternativas para preparar alcohol en gel.

La primera, requiere los siguiente reactivos:

Etanol al 96% (8333 ml);

Peróxido de hidrógeno al 3% (417 ml);

Glicerol al 98% (145 ml);

Agua destilada estéril o hervida fría.

La segunda, incluye los siguientes productos:

Alcohol isopropílico al 99,8% (7515 ml);

Peróxido de hidrógeno al 3% (417 ml);

Glicerol al 98% (145 ml);

Agua destilada estéril o hervida fría.

Además, para llevar a cabo las preparaciones se necesitan:

Botellas de vidrio o plástico de 10 litros con tapón interior de rosca o depósitos de plástico de 50 litros (preferiblemente en polipropileno o polietileno de alta densidad y translúcido, de modo que pueda verse el nivel del líquido) o depósitos de acero inoxidable de 80 a 100 litros (para efectuar las mezclas sin desbordamiento);

Mezcladores de madera, plástico o metal;

Probetas y jarras medidoras;

Embudo de plástico o metálico;

Botellas de plástico de 100 ml con cierre a prueba de fugas;

Botellas de vidrio o de plástico de 500 ml con tapón de rosca;

Un alcoholímetro: la escala de temperaturas aparece en la parte inferior, y las concentraciones de etanol (porcentajes v/v y p/p) en la parte superior.

La guía completa de la OMS