Coronavirus: más de 200 argentinos varados en Londres por un vuelo cancelado

Los pasajeros llegaron al aeropuerto de Gatwick y se enteraron que su vuelo de la compañía Norwegian se había cancelado

Germán Wille SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de marzo de 2020 • 17:39

El vuelo DI7505 de la compañía aérea Norwegian debía partir a las 21.30 -hora de Londres- desde el aeropuerto de Gatwick hasta el aeropuerto de Ezeiza . Transportaría más de 200 argentinos de regreso al país, en el que sería el úlitmo vuelo desde Inglaterra a Buenos Aires antes de que se cierre el espacio aéreo por la pandemia del coronavirus . Pero el vuelo se canceló, y la situación de los argentinos varados en el aeropuerto es de gran incertidumbre, mientras esperan a la vez respuestas de la compañía y del Estado argentino.

El vuelo estaba completo. Muchos argentinos, con pasaje de vuelta para más adelante, habían comprado pasajes en Norwegian pagando hasta $105.000 pesos el ticket. Sin embargo, al llegar a Gatwick, la desagradable noticia para los que querían regresar a Buenos Aires fue que el vuelo se cancelaba.

Los pasajeros rodean a un empleado de Norwegian, que se acercó para decir que no podía dar explicaciones

"Era el último vuelo que salía de Londres para Buenos Aires antes de que se cierre el espacio aéreo, pero en Norwegian al principio nos dijeron que no salían por una orden del Poder Ejecutivo Argentino", cuenta a LA NACION Juan Pablo (no quiso dar su apellido), uno de los pasajeros que están esperando alguna solución en Gatwick, el segundo aeropuerto en importancia de Gran Bretaña.

Sin embargo, la versión de que se trataba de una orden del gobierno argentino quedó descartada al poco tiempo por el propio cónsul argentino en Londres, Gonzalo Ortiz de Zárate , que se acercó al aeropuerto junto a Valeria González Posse , de la embajada argentina y señaló a los pasajeros varados que en realidad la medida de la cancelación había sido una decisión de la compañía aérea.

El vuelo está autorizado

Fuentes oficiales consultadas por este medio indicaron que "para nada" se trata de una orden de las autoridades argentinas. "Todos los vuelos hacia y desde zonas de riesgo se autorizan hasta el 16 a las 23.59", agregaron.

Este era el último vuelo que partía de Londres a Buenos Aires antes de las restricciones impuestas a los vuelos por el coronavirus

"El Cónsul y una representante de la embajada argentina en Gran Bretaña dijeron que la aerolína fue la que canceló el vuelo y que Aerolíneas Argentinas debería hacerse cargo. El tema es que AA no vuela a Londres, entonces ellos deberían ver dónde buscarnos o que traten de poner un vuelo acá", cuenta Belén Basbus, otra de las argentinas varadas en Londres.

La única solución

Por el momento, la única solución que les ofreció el consulado a estos argentinos que deberán permanecer en Londres por un tiempo más es la posibilidad de que 20 de ellos vuelen mañana en un avión a Río de Janeiro.

"Las 20 personas tienen que tener prioridad, ya sea por edad, o por una situación de salud, pero desde Río tienen que pagar solos el pasaje a Argentina", cuenta Belén. Mientras tanto, al resto se les pidió que llenen un formulario online para dar a conocer sus datos o su situación.

"La indicación que nos dan a nosotros es que traten de buscar otro medio alternativo para llegar a la Argentina", dice González Posse a los pasajeros varados en el aeropuerto, que reaccionan con incredulidad ante tal comentario.

Los pasajeros esperan explicaciones

"Acá no recibimos respuestas concretas. La mayoría de la gente no tiene alojamiento donde quedarse. Yo tengo suerte de que tengo gente conocida y me puedo quedar con ellos, pero no quiero quedarme un mes en una ciudad que no es la mía"; agrega Juan Pablo, que hace una semana que está en Gran Bretaña, y adelantó su vuelta, que era desde Escocia la semana que viene, en este vuelo de Norwegian que, por el momento, está cancelado.

El trabajo de la ANAC

Fuentes de la Agencia Nacional de la Aviación Civil (ANAC), con respecto a este vuelo, aseguran que la compañía Norwegian tiene "intención de operar" el vuelo, pero que las "dicen que están teniendo problemas de autorización en Brasil, no en la Argentina".

En ANAC aseguraron que están trabajando fuertemente para destrabar este conflicto. Estamos en contacto permanente con Norwegian y con la Embajada para ayudarlos en esto. Tenemos un vínculo integrado en este tema, lo cual ayuda mucho porque la situación es muy angustiante para muchos", informaron.

En tanto, por el lado de Norwegian, la última noticia es que les ofrecieron a los pasajeros argentinos un pasaje para el miércoles próximo a Río de Janeiro. "Pero desde ahí, ellos te dicen que busques alguna alternativa para llegar a Buenos Aires. Hay mucha gente que lo está haciendo y me parece que es la única opción para regresar", señala Barbus.