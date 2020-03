Coronavirus: mitos y verdades sobre la pandemia

Gustavo Lopardo, especialista en enfermedades infecciosas y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Estuvo en Odisea Argentina (LN+) y despejó dudas sobre el coronavirus Fuente: Archivo

Gustavo Lopardo , especialista en enfermedades infecciosas y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, dialogó ayer con Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina , emitido por la señal de noticias LN+ , y contó qué se sabe hasta ahora en la comunidad científica internacional sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 , despejando, de esta manera, los mitos que circulan sobre esta pandemia que tiene en vilo a todo el planeta.

Cómo circula el virus y cómo se contagia

Es un virus de transmisión respiratoria como la gripe . Las personas que están enfermas lo eliminan por la boca cuando tosen, estornudan o hablan; o por la nariz por las secreciones. A las personas nos ingresa por la boca, la nariz y los ojos. Cuando ingresa invade las células del tracto respiratorio pudiendo producir en el 80% de las personas una enfermedad leve con resfrío y un poco de fiebre. En el 20% de los casos el virus desciende a las células del pulmón y produce una enfermedad más severa ; y en el 5% produce una enfermedad crítica que puede poner a la persona en riesgo de muerte .

¿El nuevo coronavirus es más peligroso que la gripe?

Sabemos que se transmite de persona a persona más que la gripe . El virus de la gripe por cada caso transmite a 1.3 personas y este (el nuevo coronavirus) pareciera que es a 2.3 personas: se expande mucho más . Lo que no sabemos que porcentaje de personas mata. En Italia la mortalidad es del 7% . Es espeluznante. Sin embargo, en Alemania, la mortalidad es del 0.2% , muy parecido a la gripe estacional con la que todos los años muere el 0.1% de los infectados. Hay un factor que está muy claro que es la edad. Italia es uno de los países más longevos del mundo. Tenemos certeza que los adultos mayores son los que tienen más riesgo de morir.

¿Las personas infectadas logran inmunidad y no se vuelven a contagiar?

No tenemos certeza si las personas que lo adquieren tienen inmunidad. Por lo cual, podríamos poner en discusión la estrategia del primer ministro de Gran Bretaña porque no estamos seguros de que si todos los jóvenes lo adquieren después van a tener inmunidad . [Gran Bretaña dijo:] "No vamos a hacer lo que hizo Italia. Vamos a dejar que el virus entre, vamos a aislar a las personas mayores o que están en riesgo de morir y dejemos que el virus circule entre los jóvenes. Se inmunizaran y funciona como una vacuna". Pero tenemos certeza de quienes lo tengan queden con inmunidad duradera y probablemente por ello, cambiaron la estrategia en las últimas 24 horas. Distinto es el caso del sarampión: si un chico lo tuvo nunca más va a tenerlo porque el sarampión deja inmunidad duradera.

¿Los chicos y jóvenes corren menos riesgo de muerte?

Pareciera que a los jóvenes y chicos no les hace nada . Hasta el día de hoy no se conoce ningún menor de 9 años que haya muerto por lo que el riesgo de morir es muy bajo, de eso pareciera hacer certeza. En los más de 180 mil casos en el mundo no son los chicos los que se complican. Además pareciera que ellos se infectan mucho menos pero de esto no hay certeza.