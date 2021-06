Coronavirus: Qué vacunas ya se usan o están próximas a ser aprobadas para los menores de 18 años

Las vacunas desarrolladas para combatir el coronavirus fueron aprobadas para su uso de emergencia en buena parte de la población, y con el correr de los meses los grupos habilitados se fueron ampliando. Por ejemplo, la semana pasada el ministerio de Salud de la Nación decidió darle prioridad a las personas gestantes con o sin condiciones de riesgo aduciendo que la evidencia muestra que es seguro inocularlas. Sin embargo, aún hay un grupo que está a la espera: los menores de 18 años.

En algunos casos, la situación es apremiante porque tienen discapacidades que los convierten en grupos vulnerables. Por ahora, para ellos la única vacuna autorizada, y que ya es utilizada en la campaña de inmunización de los países que la compraron, es la de Pfizer. ¿Pero qué sucede con las otras vacunas?

Esta semana se conoció la historia de Ramiro Merlo, un joven de 15 años con fibrosis quística, una enfermedad pulmonar crónica de alto riesgo que, por miedo a contagiarse de coronavirus, casi no sale de su casa desde el inicio de la pandemia. Merlo grabó un video en donde le solicita a las autoridades nacionales que destraben la situación con Pfizer para lograr la importación de la vacuna.

Ramiro Merlo (15) tiene fibrosis quística y está a la expectativa de poder ser vacunado

Pero, por ahora, los menores con factores de riesgo no están contemplados dentro del Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19, que incluye solo a mayores de edad. LA NACION consultó al Ministerio de Salud cuál es la proyección que tienen para estos grupos, pero por ahora no dieron respuesta.

Daniela Hozbor, directora de grupo en el Laboratorio VacSal de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del Conicet, señala que en el desarrollo de las vacunas, primero se hacen los estudios clínicos con la población más fuerte, es decir, adultos sanos, para luego empezar a probar las vacunas en otros grupos poblacionales. Por ejemplo, cuando se desarrolla una vacuna para menores de un año, no se prueba la vacuna en esa población en primera instancia.

“Como para toda vacuna primero se hacen ensayos en fase preclínica, y si se obtienen resultados que muestran que el candidato vacunal es seguro e inmunogénico se pasa a ensayos clínicos en adultos sanos, luego, se puede analizar en los niños. En el caso de las vacunas contra la coronavirus, teniendo en cuenta los grupos de riesgo, primero se evaluaron en los mayores de 18 años y luego en los más vulnerables, como la población mayor de 60 años. Ahora, se avanza en la vacunación a embarazadas. Los estudios de fase 3 para todas las vacunas contra Covid-19 continúan y se están haciendo evaluaciones para ver cómo funcionan en otros grupos poblacionales”, describe Hozbor.

La especialista resalta que los chicos también son vulnerables al virus y pueden propagar la enfermedad, por lo que, cuando llegue el momento, deberán ser inmunizados. “Por ahora solo ha sido autorizada en chicos de 12 a 16 años la vacuna desarrollada por Pfizer con buenos resultados. Una segunda vacuna que parece estar próxima a ser autorizada en Estados Unidos para los adolescentes de 12 a 17 años es la vacuna desarrollada por Moderna”.

Solo la vacuna de Pfizer se usa en la campaña de inmunización para los menores de 18 años

Hozbor agrega que Alexander Gintsburg, quien dirige el Instituto Gamaleya donde se creó la Sputnik V, hace unas semanas anunció un desarrollo para niños de dos a ocho años aplicable como un spray nasal. “Esta versión de la vacuna rusa contra el coronavirus tiene forma de aerosol nasal que es adecuada para niños de ocho a 12 años, y planean lanzar el nuevo producto a partir del 15 de septiembre. Las vacunas de Cuba también están formuladas para ser aplicadas en chicos. Así que, creo, en un tiempo tendremos las vacunas para ese grupo poblacional. En el caso de Pfizer, para los chicos se usa la misma vacuna, pero en una dosis inferior. Es importante que avancen los estudios sobre estas vacunas para que lleguen a los niños en general pero en particular aquellos con comorbilidades”.

Uso de emergencia

La semana pasada China aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus CoronaVac para menores entre 3 y 17 años, informó la farmacéutica Sinovac, desarrolladora del fármaco. El presidente del laboratorio, Yin Weidong, fue el responsable de anunciar la noticia, aunque aclaró que “todavía no se decidió cuándo se empezará a utilizar” en la campaña de inmunización masiva.

Martín Stryjewski, jefe de internación del CEMIC y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explica que la vacuna de Pfizer sacó ventaja porque es una de las dos vacunas actuales, junto con Moderna, que no funciona con virus, ya sea con el SARS-CoV-2 inactivo o con un adenovirus no replicativo. Es decir, no se inyecta un virus en la persona, sino que es una vacuna de ARNm que le enseña a las células del cuerpo a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria en el organismo.

“Pfizer hizo un estudio con 2260 pacientes de 12 a 15 años y observaron una efectividad del 100% y vieron que la respuesta de anticuerpos era similar que en los adultos. Ahora se embarcaron en un estudio con niños de entre 6 meses y 11 años, con el objetivo de enrolar 4500 voluntarios. El sistema inmunológico de los chicos genera una respuesta muy marcada frente a los patógenos. Por lo tanto, es probable que una vacuna le de más fiebre a un chico que a un adulto. Tomando estas consideraciones inmunológicas y el peso de los pacientes pediátricos, Pfizer utilizará una dosis menor en esta población. Moderna también ha comenzado estudios en niños. Se espera que en un futuro cercano muchas otras vacunas que hoy se aplican en la población adulta sean testeadas en chicos”, describe Stryjewski.

Sobre las otras vacunas que se aplican en el país, Stryjewski cita un artículo de la revista científica Nature, en donde señalan que aún no está claro cómo las preocupaciones por los coágulos sanguíneos potencialmente relacionados con las vacunas Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson afectarán los ensayos pediátricos. La Universidad de Oxford, Reino Unido, ha detenido una pequeña prueba en niños de 6 a 17 años que comenzó en febrero. Johnson & Johnson anunció a principios de abril que iba a comenzar a incluir a adolescentes en un ensayo en curso, pero desde entonces ha detenido todos sus ensayos a medida que se investigan los coágulos.

Por su parte, Leda Guzzi, infectóloga y miembro de la SADI, advierte que es de vital importancia para frenar la pandemia avanzar en los estudios para los menores de 18 años para terminar con la pandemia: “Lo que se ve con la variante Delta en el Reino Unido es que está comprometiendo a personas más jóvenes y que estas están siendo un vector importante de la cepa. Va a ser importante vacunarlos para detener la pandemia. Los chicos con comorbilidades deberán ser, sin dudas, los primeros en la fila. Es poco probable que haya problemas con las vacunas que ya tenemos si las usamos en la población pediátrica. Creo que solo habría que tener en cuenta si se suma o se separa a la inoculación de vacunas de virus inactivado como la triple vira u otras vacunas obligatorias”.