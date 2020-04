Las clases están suspendidas desde el 16 de marzo Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Soledad Vallejos 1 de abril de 2020 • 12:30

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta , se reunirá hoy, a las 16, y por videoconferencia, con las distintas cámaras que agrupan a los colegios privados en todo el país para escuchar las voces del sector, analizar las distintas alternativas para el pago de las cuotas y hasta evaluar una rebaja en las mismas. Un reclamo que se intensificó esta semana por parte de las familias que mandan a sus hijos a las instituciones educativas de gestión privada.

Ayer, Trotta también se había reunido con el Consejo Federal de Educación y los 24 ministros de educación provinciales para analizar cómo será el regreso a las aulas, luego de que se levante la cuarentena obligatoria decretada hasta el próximo 13 de abril. Se evaluaron distintas opciones, como que los distritos pudieran arrancar en diferentes fechas, de acuerdo con la evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus y el número de afectados en cada lugar. También se planteó una vuelta al ciclo lectivo de manera escalonada, por nivel: secundario, primario y, por último, los alumnos del nivel inicial.

Desde la Asociación de Instituciones Privadas de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) , que reúne a más de 2800 escuelas en todo el conurbano bonaerense, afirmaron que una rebaja en las cuotas de los colegios no es una alternativa posible. "No vemos una discusión posible en ese sentido. Hay una cadena de pagos que no se pueden cortar, los sueldos se tienen que seguir pagando, y la estructura de costos que afrontan las escuelas de gestión privada es muy amplia. Estamos preocupados, como todos, y la realidad es que siempre la escuela presta especial atención a todos los casos particulares. Las escuelas están recibiendo mails de parte de muchas familias a las que se les va a complicar poder pagar en tiempo y forma. De todas las partes hay buena voluntad, pero esta situación es algo que excede a los colegios, que siguen trabajando y pagando todos los costos", dice Martín Zuritta, secretario ejecutivo de Aiepba.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo / LA NACION

Él considera que una medida impuesta por el Ministerio Nacional de Educación que determine un porcentaje determinado de rebaja general en las cuotas sería algo muy difícil de implementar.

En similar sintonía se expresó ayer Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas , que afirmó que los colegios privados están haciendo la cobranza con la regularidad de siempre, porque la continuidad pedagógica no está suspendida. Lo que cambió, por motivos que exceden a las escuelas, es la modalidad. Y que la mayoría de los colegios puso en práctica distintas plataformas virtuales para avanzar en la enseñanza de sus alumnos.

Lentijo consideró que podría haber una rebaja en algunos servicios, como el comedor, pero nada más. "Incluso las actividades extraprogramáticas, como los talleres, siguen adelante y no podemos cortar el pago a los docentes que las dictan", remató Gisela Cristaldi, miembro de la comisión directiva de Aiepba.