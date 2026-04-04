Llega el frío al AMBA tras días de intensa pesadez: cómo estará el tiempo este domingo de Pascuas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un marcado descenso en las temperaturas para el AMBA durante los próximos días. Este pronostico marca un cambio sustancial tras una serie de jornadas calurosas y de gran humedad, causadas por un “bloqueo atmosférico”. El fin de semana rompe con esa tendencia y refresca, para llegar al domingo de Pascuas con un clima ameno.

La lluvia de este sábado por la madrugada marcó un punto de inflexión en las condiciones y dejó una temperatura mínima de 15ºC y una máxima de 20ºC. El cielo se presenta con nubosidad variable y el viento sopla desde el sector sudeste con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es nula durante toda la jornada.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires.

Este cambio se mantiene durante el domingo de Pascuas, ya que el organismo oficial pronosticó una temperatura que oscilará entre los 14ºC y 20ºC, con un cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

En tanto, la provincia de Buenos Aires presenta para este sábado una máxima de 20°C y una mínima de 13°C, con condiciones similares: un cielo parcialmente nublado y ninguna posibilidad de lluvias. Durante el domingo se espera una nubosidad variable y temperaturas de entre los 19ºC y 12ºC.

Cómo estará el tiempo durante la semana en la Ciudad

El lunes 6 presentará algo de inestabilidad climática, con una probabilidad de lluvias que varía entre un 10% y 70%. La temperatura mínima subirá levemente, aunque manteniendo la tendencia del fin de semana. El termómetro se mantendrá entre los a 17ºC y los 20ºC.

La semana comenzará con un lunes nublado en la Ciudad. Soledad Aznarez

Durante el martes 7 la temperatura oscilará entre 16ºC y 21ºC, con posibilidades de lluvia dentro de un rango de 10% a 40%. La llegada del viento norte aporta ráfagas moderadas durante la mañana.

Para el miércoles 8 el anticipo marca 15ºC de mínima y 21ºC de máxima con presencia de nubes, pero baja probabilidad de precipitaciones. El jueves 9 los registros mínimos bajan a 14ºC y la temperatura máxima permanece en 21ºC.

Finalmente, el viernes 10 la mínima se ubicará en 17ºC y la máxima llegará a 22ºC. El cielo permanecerá parcialmente nublado, para concluir una semana sin picos de calor.

La temperatura en las provincias durante este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional también detalló las temperaturas que se esperan para este sábado en el resto del país. En Catamarca, 27°C de máxima y 21°C de mínima; en Chaco, 35°C y 22°C; en Chubut, 17°C y 9°C; en Córdoba, 21°C y 14°C; en Corrientes, 35°C y 23°C; en Entre Ríos, 24°C y 19°C; en Formosa, 35°C y 24°C; en Jujuy, 27°C y 19°C; en La Pampa, 18°C y 10°C;

En La Rioja, las temperaturas se mantendrán entre los 18°C y 10°C; en Mendoza, 17°C y 12°C; en Misiones, 33°C y 22°C; en Neuquén, 20°C y 9°C; en Río Negro, 16°C y 8°C; en Salta, 28°C y 19°C; en San Juan, 20°C y 15°C; en San Luis, 17°C y 14°C; en Santa Cruz, 12°C y 5°C; en Santa Fe, 24°C y 19°C; en Santiago del Estero, 32°C y 23°C; en Tierra del Fuego, 6°C y 1°C; y en Tucumán, 29°C y 23°C.