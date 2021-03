Coronavirus: Salud explicó que no hay circulación comunitaria de la cepa de Manaos

Una nueva confusión en la comunicación sobre el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19 se dio en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación emitiera, ayer, un comunicado en el que detallaba las nuevas variantes de Covid-19 que se detectaron en el país y hablara de “transmisión comunitaria”. Hoy, la titular de Migraciones aseguró que la variante de Manaos, que está generando graves problemas sanitarios en países de la región, está presente en el país, pero en casos aislados. Es decir, no hay circulación comunitaria de la cepa de Manaos.

“Son cuatro las variantes de relevancia epidemiológica que se detectaron en nuestro territorio, que corresponderían a casos de infecciones adquiridas en la comunidad o de origen desconocido: la variante 501Y.V1 (Reino Unido), la variante 501Y.V3 (Manaos), la variante P.2 (Río de Janeiro) y la variante CAL.20C (linaje B.1.427, California)”, comienza el comunicado de prensa que publicó ayer por la tarde la cartera que conduce Roberto Salvarezza.

Luego, se detallaba la cantidad de casos de cada una de ellas, en qué provincias fueron identificadas y si las personas habían viajado al exterior, eran contactos estrechos de viajeros o la habían adquirido por vivir en la misma zona que los infectados. Y agregaba una cuarta opción: “Nexo epidemiológico desconocido”.

“La redacción de ese comunicado nos confundió también a nosotros y fuimos a preguntar al Ministerio de Salud si había circulación comunitaria de la cepa de Manaos. Nos dijeron que no. Por eso es que Florencia esta mañana salió a aclararlo”, explicó a LA NACION una fuente oficial, consultada por la contradicción que surgiría en menos de 24 horas, cuando la titular de Migraciones, Florencia Carignano, asegurara que aún no circula en forma comunitaria la cepa de 501Y.V3.

En una entrevista con LN+, Carignano tuvo que salir a decir: “De la cepa de Manaos no hay circulación comunitaria al día de hoy”.

Consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Salud de la Nación explicaron la diferencia y coincidieron con la funcionaria de Migraciones en que, hasta la fecha, no hay circulación comunitaria de la cepa de Manaos en el país.

“Sobre casi mil muestras que analizaron en el Ministerio de Ciencia, hubo 11 muestras de Manaos y tres no tenían nexo epidemiológico. Es decir, poco más del 1%. Que no tengan nexo epidemiológico preocupa, sí, porque no sabemos dónde se han contagiado”, dijo a LA NACION Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación.

La funcionaria agregó: “¿Las nuevas variantes son las cepas predominantes que están circulando en este momento? No. Tenemos aislamientos de variantes Manaos, Reino Unido, sin nexo de ambas. Transmisión comunitaria significa que una persona tiene riesgo de adquirir esa variante porque vive en una ciudad donde se detectaron casos. Esto no implica que en dos semanas no sean las predominantes”.

Según el glosario que figura en la página web del Ministerio de Salud, “se dice que hay transmisión comunitaria en una zona cuando en el sitio o localidad se registra un número importante de casos no relacionados con cadenas de transmisión ya conocidas, por lo que la población residente tiene más riesgo de exposición al virus”.

“La suba de casos es muy importante, pero la mayoría es de variante tradicional. Nos preocupa que haya personas aisladas de cepa Manaos y Reino Unido sin nexo, porque implica que en algún lugar se han contagiado en nuestro país. Es muy similar a lo que pasaba en el principio de la pandemia”, comparó.

Rearte agregó: “Tenemos riesgo, lo más probable es que las personas se contagien ahora de otras variantes”.

“Sabíamos que las nuevas variantes iban a ingresar al país y que íbamos a tener transmisión importante de estas. Lo que estamos haciendo es tratar de retrasarlo lo más que se pueda”, detalló la funcionaria, y cerró: “Lo que hay ahora son aislamientos que no tienen nexos epidemiológicos. La mayoría sí tienen nexos”.