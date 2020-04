Coronavirus: se escondió en el baúl de un taxi para ver a su novio y lo publicó

Violó la cuarentena, se metió en el baúl del taxi para visitar a un hombre, lo subió a Instagram e indignó a todo el mundo 00:58

No sólo que rompió el aislamiento social obligatorio impuesto por la pandemia de coronavirus. Sino que, además, publicó su poco responsable acción en las redes sociales.

Se trata de una joven que, en apariencia, violó la cuarentena para ir a la casa de un chico, posiblemente su novio. Y no tuvo mejor forma de hacerlo que viajando en el baúl de un taxi, para evadir los controles. Además, se grabó en esa situación y subió el video a su cuenta de Instagram.

El video de la joven metida en un taxi y hablando a la cámara mientras cuenta cómo evade los controles de la policía para ir a la casa de un tal "Cristian", circula en estos momentos por diferentes redes sociales y provoca la indignación de muchos usuarios que tratan de aportar datos para identificarla y que sea sancionada según la ley.

La joven admite que la pararon en un control y no tenía los papeles Crédito: Captura de video

Las imágenes fueron subidas por la misma joven como una story en la cuenta de Agustina Princeshe. Hoy, esa cuenta desapareció, pero las imágenes recorrieron las redes y se están volviendo tendencia, de manera claramente negativa.

En el video, la joven empieza diciendo "si vemos un control o algo, te juro que me meto en el baúl". En ese momento, está sentada en lo que parece el asiento trasero del taxi. Luego, la chica está en otro lugar y cuenta: "Me detuvieron en el Puente Pueyrredón, me pidieron los papeles que no tenía ¡Obvio!".

"Me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo, porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi", relata la joven en el video que subió a Instagram. Es decir, da cuenta de que, luego de ser descubierta por el control, los agentes escoltaron el taxi, y ella volvió a subirse luego de que la dicha escolta partió.

La joven saca la lengua mientras demuestra que está dentro del baúl del taxi para evadir los controles Crédito: Captura de video

"Ahora pasé el control, obvio. ¿Porqué? -continúa la joven- Porque estoy en el baúl del taxi. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos".

En las imágenes, es posible ver a la joven en un lugar oscuro y en un paneo que realiza sobre el final, puede verse el tanque de GNC, que habitualmente los taxistas llevan el la parte trasera de su choco. "Estoy hablando en serio que estoy en el baúl", dice la joven, por si quedaba alguna duda.

Las redes difundieron estos videos y están tratando de dar con más información sobre esta chica, que, de ser cierto el video, violó el DNU que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio.

En ese caso, las sanciones pueden ir de seis meses a dos años, por incumplir los artículos 205 y 239 del Código Penal. El primero sanciona a quien "desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a quien le prestare asistencia" y el segundo implica una pena por violar las medidas adoptadas "para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Fuentes policiales de la Ciudad informaron a LA NACION que están investigando la veracidad del video y se está analizando el caso.