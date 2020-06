eresa García, ministra de Gobierno bonaerense, sobre el intendente de San Isidro: "Gustavo Posse quiere abrir Unicenter, y le vamos a decir que no" Fuente: LA NACION

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, criticó hoy a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que piden una mayor apertura de comercios en medio de la cuarentena obligatoria y preventiva por el coronavirus y luego de la extensión de la misma hasta el 28 de junio . Dijo que por ejemplo, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, "quiere abrir Unicenter", pero que "no se lo habilitará" por los riesgos sanitarios que eso implica.

En una entrevista con El Destape Radio, García explicó que hay intendentes que piden tener autonomía de decisión para la apertura comercial o del turismo , "pero la manera correcta, es abrir a medida que bajen los casos" de contagios de Covid-19.

"El intendente de Olavarria quería autonomía para abrir su municipio, pero estaba en ese reclamo cuando parecieron casos de covid y eso implica más aislamiento", explicó. "Es paradójico porque son municipios que se vallaron en la primera etapa de aislamiento y ahora cuando se da una mayor cantidad de casos, piden la apertura indiscriminada ", opinó.

"No puede haber apertura turística, hay algunos intendentes que dicen que van a abrir igual y tendrán que hacer un decreto municipal que es un acto de responsabilidad pública y se tendrán que hacer cargo de eso ", dijo.

El pedido de Posse

Luego tomó como ejemplo a Gustavo Posse: "Ayer escuché que el intendente de San Isidro planteó que va a abrir las grandes superficies comerciales. Pero abrir el Unicenter para ir a buscar la mercadería por delivery también implica que abrir esos comercios implica personal de mantenimiento, de limpieza, y de personal de se conglomerado de negocios que excede a los empleados de esos locales".

Ayer, el Municipio de San Isidro informó desde su web oficial que fueron habilitados los dos shoppings que se encuentran en el distrito, Unicenter y Soleil, para que "vuelvan a funcionar bajo la modalidad de delivery (no take away)". Además, se destacaba: "En esta primera etapa, se reincorporarán a sus puestos de trabajo 250 personas de forma directa. También generará empleo en los sistemas de delivery propios de las empresas o de terceros, puestos de logística y fabricación".

Por su parte, desde la página de Unicenter se aclara que el shopping se encontrará cerrado hasta el 28 de junio, inclusive.

Consultada sobre si desde la gobernación provincial se permitirá la apertura de Unicenter, García contestó: "Es lo que no hay que permitir y obviamente la provincia no lo va a habilitar . No sé si Posse llegó a presentar el pedido de apertura. Él no puede abrirlo porque hay un impedimento respecto de las actividades comerciales. Y si lo abre corre por cuenta de su responsabilidad".

Para cerrar, la ministra destacó: "Los municipios que estén libres de Covid-19 podrán acceder a la fase 5, que también es muy cuidada, y que implica la aperturas comerciales y de venta de indumentaria con protocolos muy estrictos, pero si hay intendentes que quieren abrir comercios y tienen casos de coronavirus , como en San Isidro se achican las posibilidades de control en la provincia".

En las últimas semanas, Posse, al igual que otros intendentes bonaerenses , negocia varios pedidos con el gobierno de Axel Kicillof para que en San Isidro puedan funcionar los comercios de cercanía, las obras de construcción particulares, las profesiones liberales, peluquerías y mudanzas, así como las salidas recreativas para los menores de edad, acompañados por un padre.