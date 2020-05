Gustavo Posse (izquierda), intendente de San isidro, en una entrega de premios del Carlos Pellegrini Crédito: Carlos Lares

"Este municipio es la médula de la hípica de todo el país. Es un lugar de 330 hectáreas donde está la mayor parte de los caballos de carrera, junto con el hipódromo de Palermo, que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires", explicó Gustavo Posse, el intendente de San Isidro. Se refería a su municipio y a un tema, el turf, que conoce en profundidad desde chico: creció viendo criar purasangres y festejando tanto en grandes clásicos como en cotejos simples a su fallecido padre, Melchor, que también administró la localidad de la zona norte del conurbano bonaerense. El coronavirus mantiene paralizado el último eslabón de la cadena productiva.

"Son 600.000 fuentes de trabajo en todo el país y la médula del funcionamiento está en el área metropolitana", explicó en el canal de noticias TN , con el tono didáctico de un profesor hablándoles a alumnos en un aula. Para la mayoría, el abecé de las carreras es absolutamente desconocido, así como lo que representa como industria, por su mano de obra, el alcance y la dependencia de los premios hípicos para que desde el peón hasta el jockey lleven el sustento a sus casas. Por eso, Posse sostiene: "Lo que necesitamos es que vuelva a funcionar, con el cumplimiento estricto de las normas sanitarias".

Se pide por la competencia. La rutina de alimentar, limpiar y entrenar a los caballos se mantuvo con la cuarentena, ya que las actividades comprendidas en el agro estaban exentas desde el inicio del aislamiento. Pocos hipódromos, como el de La Plata, pusieron en riesgo la salud de los caballos al cerrar las pistas y no permitir los accesos de las personas autorizadas de cada stud. Semanas después, la nueva administración del escenario tomó el control y todo volvió a la rutina, con los cuidados que rigen en toda la Argentina. Pero como no se corre en ningún lugar, y tampoco son realizados los pagos -con demoras de entre cuatro y cinco meses en la provincia de Buenos Aires-, muchos se llevaron los caballos al campo y gran parte de los trabajadores no tiene ingresos. El traslado de los caballos y los oficios que requiere su cuidado siempre estuvieron habilitados. Toda esa es la parte menos visible.

"Sería sin público. Se sabe que el turf es una actividad sin contacto. Así como no produjo ningún caso positivo en los campos, en los lugares de adiestramiento ni en los hipódromos metropolitanos, [las carreras] dan la posibilidad de que vuelva a haber ingresos, vuelva a haber actividad económica y se pueda sostener los sueldos", mencionó el intendente de San Isidro, que dos días antes se había lamentado públicamente por el fallecimiento del entrenador Juan Esteban Bianchi, una leyenda.

El hipódromo del Jockey Club es uno de los más importantes de Sudamérica y donde se celebra el Carlos Pellegrini, la cita icónica de la región. El último día que abrió fue el 14 de marzo pasado, cuando fue sede del Gran Premio Latinoamericano, con presencia de caballos de varios países pero sin espectadores. Por ende, es una experiencia que ya se vivió la de correr sin público, lo que en principio deberá ser replicado en cada pista de carreras del país que se habilite mientras dure la cuarentena. El problema está en las limitaciones que existen para recibir apuestas, de cuya recaudación surge parte de lo que llega a los trabajadores, los propietarios de los caballos, los hipódromos, por un lado, y por otro al municipio y a los estados provincial y nacional, en estos tres últimos casos por impuestos y ganancias. La otra parte se genera en las retenciones a las ganancias de los bingos, por una ley que no se viene ejecutando: ese dinero no está siendo transferido desde la Lotería Provincial. Y al "respirador" del juego online el turf nunca lo activó, ni tampoco trabajó en un sistema integral de hipódromos.

"En los campos que tenían determinada cantidad de personas pudieron pagar la mitad de los sueldos, pero en otros no se pudo. Así como está cuidada la salud del personal que está en el lugar [San Isidro], con todas las medidas sanitarias y sin que haya habido ningún caso de enfermedad, la semana que viene van a juntarse los sectores del turf con las autoridades del hipódromo para ratificar los pasos por seguir. Hay un pedido de audiencia con el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que ya estuvo charlando con algunos sectores y va a tener otra entrevista en algún momento", profundizó Posse. Los contactos fueron con unos pocos representantes. Muchos otros aguardan sumarse.

El turf argentino, en terapia intensiva, espera que en la próxima fase de la cuarentena se pueda volver a abrir las gateras. Como sucede en Brasil, pese a las miles de muertes, y en Uruguay, que tiene una situación sanitaria similar a la argentina y cuyas carreras volverán el fin de semana próximo en Maroñas y Las Piedras.