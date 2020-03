Coronavirus: siguen las demoras en algunos accesos a la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Luego de que ayer se registraran extensas demoras para cruzar desde el conurbano hacia el centro porteño, la ciudad implementó carriles exclusivos para mejorar la circulación, sobre todo de médicos, enfermeros y miembros de la fuerzas de seguridad. Sin embargo, durante las primeras horas de esta mañana, en plena hora pico, aún se registraban largas colas en puente Alsina y otros puntos al sur del distrito.

Algunos usuarios del Puente Alsina y del Puente La Noria reportaban hasta más de 10 cuadras de cola y largos minutos de espera para cruzar hacia la ciudad:

Desde las 6, había cierto congestionamiento en el peaje de Dock Sud de la autopista La Plata - Buenos Aires y en la salida de la avenida Ingeniero Huergo, en la zona de Puerto Madero, debido a los estrictos controles vehiculares. Las demoras se hacían notar también al ingresar al puente Pueyrredón desde las zonas bonaerenses de Lanús y Avellaneda, con filas de vehículos que alcanzaban los tres kilómetros, según indicó la agencia Télam.

En Panamericana, en tanto, la circulación parecía más ordenada que ayer. Aunque también se registraba un alto flujo de vehículos y algunas colas de rodados, las filas avanzaban con mayor celeridad que durante la jornada del miércoles.

Ayer, funcionarios nacionales y de la ciudad manifestaron su enojo por considerar que había personas que estaban circulando por las calles, pese a la restricción por la cuarentena obligatoria, y que entorpecían el paso de aquellos trabajadores imprescindibles, como el personal de sanidad y de seguridad.

"Es posible que entre los que se mueven haya gente que no está autorizada a salir. Les aviso que a donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes ", enfatizó el presidente Alberto Fernández . "Lo que no entra con la razón, va a entrar con la fuerza", advirtió.

Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño , remarcó que la única manera de que el virus no se propague es el aislamiento. "Si me preguntabas ayer (por anteaye), te decía que estaba satisfecho con el comportamiento de la gente, pero hoy te digo que así, no va", dijo, visiblemente malhumorado por el congestionamiento que había ayer en la mayoría de los 13 accesos que quedaron habilitados para ingresar a la ciudad.

Medidas implementadas para agilizar el paso de los trabajadores esenciales

En los accesos se organiza el tránsito de la siguiente manera:

Carril izquierdo: personal de salud y seguridad

Carril central: autos particulares con la debida autorización para circular

Carril derecho: camiones y colectivos

