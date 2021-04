Coronavirus y docentes. Horacio Rodríguez Larreta: “Ojalá el Gobierno nos hubiera dado vacunas más rápido”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy a los dichos deslizados ayer por el presidente Alberto Fernández con los que criticó la postura de la Ciudad ante la suspensión de las clases presenciales y cuestionó la falta de vacunación a docentes. “Ojalá el gobierno nacional nos hubiera dado vacunas más rápido”, dijo el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Larreta fue consultado hoy sobre los comentarios que realizó Fernández este lunes al encabezar un acto en el que anunció una inversión de $10.155 millones para reforzar el sistema de salud ante la segunda ola de coronavirus en la Argentina. “La ciudad de Buenos Aires solo vacunó al 14%. Cuando nos preocupamos por educar a nuestros chicos, hay que preservar la salud de los educadores”, había criticado ayer el Presidente.

“Todavía no llegaron vacunas para los docentes de lo que nos dio Nación”, contestó hoy Larreta para justificar la baja vacunación a docentes. “El orden de prioridad para vacunar lo fijó el Gobierno, primero al personal de salud; segundo, adultos mayores; tercero, docentes y seguridad”, explicó y advirtió que aún no han terminado de inocular a los mayores de 60.

Por otra parte, Larreta aprovechó para dar datos acerca de los avances en la campaña de vacunación. “Son 523 mil las personas vacunadas hasta ayer con una primera dosis y 80 mil con la segunda”, dijo. Así, explicó que el stock debe estar en 70 mil vacunas.

“Para esta semana con lo que entreguen vamos a tener cien mil vacunas”, informó el funcionario. Además, dijo que en la Ciudad hay un 19% del total del personal de salud del país, “lo lógico sería que nos den vacunas de acuerdo a esta proporción, esta es una discusión técnica, no hacemos de esto una discusión política”, comentó. “Incluso adultos mayores, la Ciudad tiene 11 por ciento de los adultos del país, sería natural que nos den vacunas de acuerdo con esto”, agregó.

En cuanto al pedido de la Ciudad en la Justicia para que se mantengan las clases presenciales, justificó que “la presentación en la Corte Suprema de Justicia [de ese reclamo] es respecto a que la Ciudad tiene autonomía según la Constitución Nacional sobre la educación”. Larreta volvió a asegurar que “está probado que en las escuelas no hay mayor nivel de contagio que en el promedio de la Ciudad, 750 mil personas que circulan alrededor de los colegios, 0.89 se contagia”.

Fernández había argumentado que las clases presenciales originan una mayor circulación de personas y con ellas, una mayor circulación del virus. “El presidente me planteó su preocupación por el transporte, pero le respondí con datos, la cantidad de gente que viaja en transporte público es la misma que antes del comienzo de clases, no se generó más tránsito. Hay más espacio para viajar porque sumaron servicios, pero no viaja más gente”, cerró Larreta.

