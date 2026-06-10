El hijo del Indio Solari trabaja en la Legislatura bonaerense: aclaran que dona su sueldo al Hospital Garrahan

Bruno, el hijo de Carlos “Indio” Solari, cobró notoriedad este este martes en redes sociales luego de que se difundiera que trabaja como empleado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La información se dio a conocer a través de diferentes publicaciones periodísticas que indicaban que lleva un año en esa condición, junto con otros detalles sobre el presunto salario que percibe.

La información trascendió a pocos días de la muerte del excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien fue despedido este domingo en el Polideportivo Gatica, ubicado en Villa Domínico, localidad perteneciente al municipio de Avellaneda.

“En junio de 2025 ingresó como planta permanente a la Cámara de Diputados de PBA, con un sueldo de $833.652”, afirmaba la publicación del medio El Disenso, en torno a la vinculación de la familia Solari con el bloque parlamentario bonaerense de Fuerza Patria.

Sin embargo, fuentes de la Legislatura bonaerense explicaron a LA NACION que Bruno Solari trabaja de lunes a viernes para un diputado provincial pero aseguraron que “no es planta permanente”. Además, lo describieron como un empleado “muy aplicado y responsable” y señalaron que dona todo su sueldo al Hospital Garrahan.

Como informó LA NACION, la muerte del Indio Solari activó una compleja trama que llevó a que, en cuestión de horas, funcionarios y dirigentes, en coordinación con la familia del cantante e ícono del rock argentino, lograrán definir los detalles de lo que sería una despedida multitudinaria.

La opción de realizar el velorio en Avellaneda se consolidó a partir de una conversación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, lo que supuso el descongelamiento de una relación política que venía atravesada por un tenso distanciamiento entre el líder de La Cámpora y el mandatario provincial.

Previamente, se había frustrado la opción de hacerlo en el Congreso por la negativa del Gobierno y tampoco se había concretado la intención del oficialismo nacional de ofrecer al entorno del cantante la posibilidad de realizar la despedida en Tecnópolis.