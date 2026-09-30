¿Corre riesgo? Uno de cada ocho casos de cáncer en el mundo estaría relacionado con infecciones comunes, según un estudio

Alrededor del 12 % de los casos de cáncer registrados en el mundo durante 2024 estuvo relacionado con infecciones, según una investigación que analizó la incidencia y las causas de distintos tipos de esta enfermedad.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizaron los casos de cáncer registrados a nivel mundial y estimaron que 2,3 millones estuvieron vinculados con una infección.

La investigación, publicada en The Lancet Oncology, identificó cinco patógenos asociados con la mayoría de estos diagnósticos.

La bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) encabezó la lista, con alrededor de 760.000 casos, equivalentes al 4 % de los cánceres diagnosticados durante ese año.

El virus del papiloma humano (VPH) estuvo relacionado con otros 750.000 casos, también cerca del 4 % del total, mientras que el virus de la hepatitis B se vinculó con aproximadamente 360.000 casos, equivalentes al 2 %.

Por su parte, el virus de Epstein-Barr, que puede causar mononucleosis infecciosa, estuvo asociado con unos 260.000 casos, mientras que la hepatitis C se relacionó con cerca de 160.000.

Las infecciones fueron relacionadas con 20 tipos de cáncer

Los investigadores encontraron asociaciones entre las infecciones y 20 tipos diferentes de cáncer, entre ellos los de estómago, hígado, sangre y cuello uterino.

Los autores señalaron que los resultados destacan la importancia del control de las infecciones como una de las estrategias para reducir la incidencia de determinados tipos de cáncer.

John La Marca y Sarah Diepstraten, investigadores del Instituto Walter y Eliza Hall de Investigación Médica, en Melbourne, explicaron que tratar infecciones que pueden favorecer el desarrollo de cáncer, como H. pylori, las hepatitis B y C y el VIH, puede contribuir a reducir el número de casos.

Los expertos también mencionaron medidas preventivas como la vacunación, el uso de preservativos y las pruebas de detección de enfermedades.

Sin embargo, señalaron que el acceso a estos programas continúa siendo limitado en algunos países de menores ingresos.

Los expertos recomiendan vacunación, uso de preservativos y pruebas para prevenir enfermedades.Foto: Imagen de referencia generada por IA EL TIEMPO/GDA

Países de ingresos bajos y medios concentraron la mayoría de los casos

El estudio encontró que alrededor del 77 % de los cánceres relacionados con infecciones se registró en países de ingresos bajos y medios.

Asia oriental presentó la mayor cantidad, con aproximadamente 990.000 casos, equivalentes al 42 % del total mundial. La bacteria H. pylori y el virus de la hepatitis B fueron los principales agentes relacionados con estos diagnósticos en esa región.

En Europa Occidental, en cambio, el VPH fue el principal agente infeccioso relacionado con cáncer y estuvo vinculado con unos 24.000 casos durante 2024.

¿Cómo pueden algunas infecciones aumentar el riesgo de cáncer?

El VPH comprende un grupo de virus que afectan la piel y las membranas húmedas que recubren diferentes partes del organismo, como el cuello uterino, el ano, la boca y la garganta.

Su transmisión puede producirse mediante contacto cercano, incluidas las relaciones sexuales.

Aunque muchas infecciones por VPH no generan complicaciones, algunos tipos considerados de alto riesgo pueden producir cambios en las células con el paso del tiempo. El virus está relacionado con cánceres como el de cuello uterino, ano y pene.

En el caso de H. pylori, se trata de una bacteria común que puede permanecer en el organismo sin causar síntomas en muchas personas. La investigación la identificó como el agente infeccioso asociado con el mayor número de casos de cáncer analizados.

Para la hepatitis B existen vacunas que forman parte de programas de inmunización en distintos países. En cambio, actualmente no existe una vacuna aprobada contra la hepatitis C, por lo que su prevención se basa principalmente en las pruebas, el tratamiento y la reducción de la exposición a sangre infectada.

Los investigadores señalaron que todavía pueden existir mecanismos desconocidos que expliquen otras relaciones entre infecciones y cáncer.