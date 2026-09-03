Qué opinan los vecinos: licitan dos puentes sobre la autopista Dellepiane para dar más conexión a un barrio porteño

La Ciudad avanza con la licitación para construir dos puentes sobre la autopista Dellepiane que conectarán las avenidas San Juan Bautista De La Salle y Asturias, en el barrio de Parque Avellaneda. La obra busca generar una conexión vial y peatonal entre ambos lados y forma parte del plan de transformación de la vía rápida.

El proyecto contempla dos puentes separados: uno tendrá circulación hacia el norte y el otro hacia el sur. Cada estructura contará con un carril para vehículos y una vereda peatonal. Según informó el gobierno porteño, el objetivo es generar un cruce seguro y ágil que mejore la circulación de vehículos y peatones y fortalezca la integración entre los dos sectores del barrio.

Además de la conexión vial y peatonal, la obra prevé una renovación del espacio público que rodea a los futuros puentes. El proyecto incluye calles de convivencia, nuevas obras de iluminación, desagües y señalización, además de la puesta en valor del boulevard central. Allí se incorporarán nuevo mobiliario urbano, mejoras en las áreas verdes y equipamiento recreativo, entre ellos una cancha de básquet con gradas, juegos infantiles, un gimnasio a cielo abierto y mesas de ajedrez.

La intervención apunta a superar la “barrera urbana” que representa actualmente la autopista Dellepiane AUSA

La intervención apunta a consolidar el corredor formado por La Salle y Asturias, entre la calle Santander y la avenida Derqui, y a superar la “barrera urbana” que representa actualmente la autopista Dellepiane. La licitación se encuentra en su etapa final: esta semana está prevista la apertura de las ofertas económicas y la Ciudad estima que las obras comenzarán en octubre, con un plazo de ejecución de 15 meses.

En una recorrida de LA NACION por la zona, la mayoría de los vecinos consultados coincidió en que la nueva conexión facilitará el traslado entre ambos lados de la autopista, aunque señalaron que el impacto sería diferente según cómo se movilice cada persona. Una vecina que vive hace 27 años en el barrio contó que tiene familiares del lado de Asturias y que actualmente debe hacer un recorrido de entre cinco y diez minutos en auto para poder visitarlos. Para ella, el principal beneficio será que quienes circulan en vehículo podrán hacer el trayecto de manera más directa y rápida.

Cómo cruzan hoy los vecinos

Actualmente, no existe un cruce vehicular a la altura de La Salle y Asturias donde se proyectan los nuevos puentes. Según explicaron los vecinos durante la recorrida, quienes se movilizan en auto tienen que desviarse: pueden hacerlo hacia la autopista Perito Moreno o hacia la avenida Escalada, según el sentido en el que circulen. En ambos casos, el recorrido obliga a alejarse del punto de partida antes de poder retomar Asturias o La Salle.

Para quienes llegan en transporte público, el trayecto también puede requerir más de un viaje. Una comerciante de la zona que habló con LA NACION relató que varios estudiantes que llegan, por ejemplo, desde Once y tienen como destino la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ubicada sobre Asturias, bajan del colectivo en avenida Eva Perón y desde allí deben tomar otro servicio hasta la avenida Escalada para continuar hacia la universidad, pero esa zona es considerada insegura por los vecinos.

El puente peatonal que actualmente conecta las avenidas La Salle y Asturias

La situación es distinta para quienes cruzan a pie. Entre La Salle y Asturias existe actualmente un puente peatonal que permite atravesar la autopista, pero varios vecinos consultados por LA NACION expresaron que no suelen utilizarlo por temor a robos. Aunque hay dos lavaderos de autos cercanos que en ocasiones vigilan lo que ocurre en el sector, comentan que eso no alcanza para que la mayoría se anime a cruzarlo.

Durante la recorrida también mencionaron otros cruces peatonales de la zona, entre ellos el puente que conecta Zuviría y Zinny y la pasarela Mozart. Sin embargo, coincidieron en que ninguno representa hoy una alternativa que consideren segura.

Según AUSA, el conjunto de las intervenciones beneficiará a unos 200.000 vehículos que utilizan diariamente esa red vial, mejorará la vida de unos 63.000 vecinos y reducirá los tiempos de viaje de unos 15.000 usuarios del transporte público.

Un plan más amplio

Entre los trabajos ya realizados están los nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur de la Dellepiane, que permiten continuar el recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro. Esto permitió retirar de la autopista las paradas de tres líneas de colectivos. También se renovaron accesos y egresos y ya fueron habilitadas la subida de Piedra Buena hacia General Paz y la salida a Riestra hacia el centro.

El plan contempla además un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, con doble sentido, seis paradores y conexión con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo. Al finalizar, habrá un parque lineal de cuatro kilómetros, con espacios deportivos, juegos, senderos y bicisendas. En paralelo, se realizan obras hidráulicas en la cuenca del Cildáñez para mejorar el escurrimiento y prevenir saturación de agua, con dos conductos de 2700 metros y 247 nuevos sumideros.