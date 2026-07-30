Corte total en la ruta 40: el recorrido de los Siete Lagos quedó interrumpido en plenas vacaciones de invierno

Vialidad Nacional interrumpió el tránsito de forma total en la ruta nacional 40, en el tramo entre San Martín de los Andes y Catritre, en Neuquén. La medida se tomó este jueves por la mañana tras el desprendimiento de rocas de gran tamaño sobre el camino, a raíz de las malas condiciones del tiempo en la provincia.

Según informaron las autoridades, el personal del organismo trabaja en el lugar para despejar el camino y restablecer la circulación, que permanece suspendida hasta nuevo aviso en ese sector del recorrido de los Siete Lagos. Es improbable, advirtieron fuentes de Vialidad Nacional a LA NACION, que la ruta sea restablecida este jueves.

La ruta se encuentra totalmente afectada por el desprendimiento

Ante el derrumbe, Vialidad pidió a los conductores de la zona que eviten circular durante la noche o la madrugada, transitar con velocidad precautoria, prestar atención a las recomendaciones meteorológicas y consultar el estado de los caminos a través de las vías oficiales de comunicación.

Para verificar la transitabilidad, el organismo ofrece líneas telefónicas que atienden de lunes a viernes de 9 a 18, a través de los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073. También habilitaron el correo electrónico atencionalusuario@vialidad.gob.ar y el sitio web institucional para obtener información actualizada.

Se espera que el corte tenga un fuerte impacto en el tránsito de la región, ya que el tramo entre San Martín de los Andes y Catritre es uno de los sectores más transitados de la zona, especialmente durante las vacaciones de invierno.

El desprendimiento, ocurrido en el kilómetro 43 de la ruta, se produjo en medio de las condiciones climáticas que afectan a la zona desde hace varios días, con lluvias, nevadas y bajas temperaturas.

Estos temporales ya impactaron en gran parte de Neuquén y Río Negro, donde continúan vigentes alertas por nieve, lluvia y viento. Por este motivo, las autoridades insistieron en evitar desplazamientos hacia esa zona.

El desprendimiento ocurrió por las condiciones climáticas adversas

Ante la consulta de LA NACION, desde Vialidad Nacional explicaron que por el momento no hay desvíos establecidos, aunque buscan habilitar caminos alternativos.

También indicaron que resulta poco probable que se pueda reabrir la ruta en el transcurso del día, ya que continúan otros desprendimientos sobre el camino y las cuadrillas todavía no pueden ingresar a trabajar en el sector.

Para conducir en este tipo de escenarios, el Gobierno nacional emitió una serie de recomendaciones: