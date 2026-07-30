Corte total en la ruta 40: el recorrido de los Siete Lagos quedó interrumpido en plenas vacaciones de invierno
Se debe a la caída de grandes piedras sobre el camino en el paso entre San Martín de los Andes y Catritre
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Vialidad Nacional interrumpió el tránsito de forma total en la ruta nacional 40, en el tramo entre San Martín de los Andes y Catritre, en Neuquén. La medida se tomó este jueves por la mañana tras el desprendimiento de rocas de gran tamaño sobre el camino, a raíz de las malas condiciones del tiempo en la provincia.
Según informaron las autoridades, el personal del organismo trabaja en el lugar para despejar el camino y restablecer la circulación, que permanece suspendida hasta nuevo aviso en ese sector del recorrido de los Siete Lagos. Es improbable, advirtieron fuentes de Vialidad Nacional a LA NACION, que la ruta sea restablecida este jueves.
Ante el derrumbe, Vialidad pidió a los conductores de la zona que eviten circular durante la noche o la madrugada, transitar con velocidad precautoria, prestar atención a las recomendaciones meteorológicas y consultar el estado de los caminos a través de las vías oficiales de comunicación.
Para verificar la transitabilidad, el organismo ofrece líneas telefónicas que atienden de lunes a viernes de 9 a 18, a través de los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073. También habilitaron el correo electrónico atencionalusuario@vialidad.gob.ar y el sitio web institucional para obtener información actualizada.
Se espera que el corte tenga un fuerte impacto en el tránsito de la región, ya que el tramo entre San Martín de los Andes y Catritre es uno de los sectores más transitados de la zona, especialmente durante las vacaciones de invierno.
El desprendimiento, ocurrido en el kilómetro 43 de la ruta, se produjo en medio de las condiciones climáticas que afectan a la zona desde hace varios días, con lluvias, nevadas y bajas temperaturas.
Estos temporales ya impactaron en gran parte de Neuquén y Río Negro, donde continúan vigentes alertas por nieve, lluvia y viento. Por este motivo, las autoridades insistieron en evitar desplazamientos hacia esa zona.
Ante la consulta de LA NACION, desde Vialidad Nacional explicaron que por el momento no hay desvíos establecidos, aunque buscan habilitar caminos alternativos.
También indicaron que resulta poco probable que se pueda reabrir la ruta en el transcurso del día, ya que continúan otros desprendimientos sobre el camino y las cuadrillas todavía no pueden ingresar a trabajar en el sector.
Para conducir en este tipo de escenarios, el Gobierno nacional emitió una serie de recomendaciones:
- Evaluar la posibilidad de demorar la salida hasta que mejoren las condiciones y considerar la posible presencia de hielo en la calzada.
- Verificar la obligatoriedad del uso de neumáticos adecuados, como cubiertas con clavos o cadenas, tanto en vehículos livianos como de carga.
- Utilizar anticongelante en el radiador y en el sistema limpiaparabrisas.
- Los menores deben viajar con sistemas de retención infantil adecuados a su peso y edad.
- En caso de nevadas intensas, circular sobre las huellas dejadas por otros vehículos cuando sea posible.
- Realizar maniobras suaves: frenar progresivamente, evitar aceleraciones bruscas y giros repentinos.
- Mantener una mayor distancia de seguridad para facilitar el frenado.
- Circular con luces bajas encendidas y utilizar faros antiniebla si las condiciones lo requieren.
- Evitar detener el vehículo en pendientes, curvas, puentes o zonas con baja visibilidad.
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