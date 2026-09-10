Cortes en Illia y Cantilo: cómo será el operativo que afectará la circulación durante todo el fin de semana

Quienes circulen este fin de semana hacia el norte de la ciudad deberán prever importantes modificaciones en el tránsito. Desde el viernes por la noche y hasta la madrugada del lunes habrá cortes totales y parciales en la autopista Illia y la avenida Cantilo por el avance de dos obras que se desarrollan en la zona: el Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa y la ampliación del puente Labruna.

La primera afectación comenzará el viernes a las 22 y se extenderá hasta las ocho del sábado. Durante esas 10 horas estará totalmente cerrada la autopista Illia en sentido hacia la provincia y también un sector de Cantilo. Los vehículos que se dirijan hacia el norte serán desviados por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador y podrán reincorporarse a Cantilo después de Aeroparque.

En esa misma franja permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. En el caso del tránsito pesado, el desvío previsto será por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

La situación cambiará durante algunas horas del sábado. Entre las ocho y las 16 se habilitará parcialmente la circulación: habrá dos carriles disponibles y otros dos permanecerán restringidos por los trabajos que se realizan a la altura de la cabecera norte de Aeroparque.

A partir de las 16, sin embargo, volverá el corte total de la autopista Illia y Cantilo, que se mantendrá durante el resto del sábado y todo el domingo, hasta las 5 del lunes. En ese período se repetirán los desvíos por Figueroa Alcorta o Del Libertador para quienes circulen hacia el norte, con la posibilidad de retomar Cantilo después de Aeroparque.

También volverá a cerrarse el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro y el tránsito pesado deberá circular por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

Otro corte en el acceso a Ciudad Universitaria

A las restricciones sobre Illia y Cantilo se sumará el sábado otra afectación vinculada con las obras que se ejecutan en el puente Labruna. Entre las 8 y las 12 estará cortada la colectora de Cantilo a la altura de River, en la rotonda de Ciudad Universitaria, por lo que durante esas cuatro horas no se podrá ingresar al predio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por ese acceso.

La alternativa será llegar a Ciudad Universitaria a través de Costanera. Quienes circulen por Lugones podrán continuar hasta la salida hacia Aeroparque-Costanera y desde allí empalmar con el acceso al predio universitario.

En el caso de los cortes que comenzarán el viernes por la noche, los trabajos estarán concentrados en el proyecto del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa. Durante el fin de semana se avanzará con la ejecución de pilotes que integrarán la estructura del futuro anillo peatonal metálico.

Un nuevo cruce entre la ciudad y el río

El proyecto Pampa busca generar una conexión directa entre la avenida Figueroa Alcorta y la Costanera mediante un paso que atravesará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

El futuro paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros y contará con cuatro carriles, dos en cada sentido. La altura libre será superior a cuatro metros, una dimensión prevista para permitir también la circulación de transporte público y vehículos de emergencia.

La intervención contempla, además, la construcción de un puente peatonal y una ciclovía con forma de anillo. La estructura metálica tendrá 140 metros de diámetro y un recorrido total de 440 metros. Permitirá atravesar por encima las autopistas y las vías ferroviarias y funcionará también como mirador.

En paralelo avanza la readecuación del puente Labruna, a la altura de River. La intervención modificó la configuración del cruce, que pasó de contar con un carril por sentido a disponer de dos por mano. El puente original quedó con circulación en sentido único hacia Udaondo y se incorporó una nueva rama en sentido contrario, hacia el río, con otros dos carriles.

Entre ambas manos está previsto sumar una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada mediante un cordón montable.