Covid-19: cuatro extraños síntomas de los que quizás no escuchaste hablar

Pasados más de dos años del comienzo de la pandemia de Covid-19, fiebre, pérdida de olfato y de gusto, tos, dolor de cabeza, moqueo nasal y dolor de garganta son los signos ya conocidos de un posible contagio de coronavirus.

No obstante, nuevos estudios confirman que no son los únicos. En este video se explica en qué consisten cuatro signos del Covid-19 de los que quizás no se hable tanto.

1. Lesiones en la piel

Los problemas en la piel relacionados con el Covid-19 no son infrecuentes. De hecho, un estudio de Reino Unido publicado en 2021 encontró que uno de cada cinco pacientes solo presentaba una erupción y ningún otro síntoma.

El Covid-19 puede afectar la piel de varias maneras. Algunas personas pueden experimentar una erupción maculopapular generalizada (áreas planas o elevadas de piel descolorida), mientras que otras pueden presentar urticaria (áreas elevadas de piel con picazón).

Mientras que los llamados “dedos Covid-19”, describe lesiones cutáneas rojas, hinchadas o con ampollas en los dedos de los pies. Este síntoma es más común en adolescentes o adultos jóvenes con síntomas leves o sin síntomas.

La mayoría de las lesiones cutáneas provocadas por el Covid-19 tienden a desaparecer después de unos días o, en algunos casos, algunas semanas, sin necesidad de ningún tratamiento especializado.

Sin embargo, si la piel pica o duele mucho, es aconsejable consultar con un médico de cabecera o dermatólogo, quien puede recomendar un tratamiento como la aplicación de una crema.

2. Uñas Covid-19

Durante una infección, incluida la de SARS-CoV-2 (el virus que causa el Covid-19), nuestro cuerpo naturalmente intenta expresar que está bajo una cantidad inusual de estrés.

“Las uñas Covid-19” incluye cambios como:

Líneas de Beau : son hendiduras horizontales que se producen en la base de las uñas de las manos o de los pies cuando hay una interrupción temporal en el crecimiento de las uñas debido a un estrés físico en el cuerpo.

: son hendiduras horizontales que se producen en la base de las uñas de las manos o de los pies cuando hay una interrupción temporal en el crecimiento de las uñas debido a un estrés físico en el cuerpo. Leuconiquia estriada : son las líneas blancas horizontales que aparecen en las uñas, aunque esto puede estar causado por la produción anormal de proteínas en el lecho ungueal.

: son las líneas blancas horizontales que aparecen en las uñas, aunque esto puede estar causado por la produción anormal de proteínas en el lecho ungueal. Un patrón de media luna roja que se desarrolla en la base de las uñas (el mecanismo subyacente a este cambio no está claro).

Estos síntomas pueden terminar en pocas semanas y si bien estos cambios pueden ser indicativos de Covid-19, también pueden ser causados por diferentes cosas. Por ejemplo, las líneas de Beau pueden ser secundarias a la quimioterapia u otra infección.

3. Caída del cabello

La pérdida de cabello es quizás un síntoma subestimado de covid, que generalmente ocurre un mes o más después de la infección aguda.

En un estudio de casi 6.000 personas que habían tenido Covid-19, la pérdida de cabello fue el síntoma post coronavirus más común, reportado por el 48% de los participantes.

Fue especialmente frecuente entre las personas que sufrieron Covid-19 grave y en mujeres blancas. Más adelante vuelve a crecer.

4. Pérdida de audición y tinnitus (o acúfenos)

Al igual que con otras infecciones virales, como la gripe y el sarampión, se ha descubierto que el Covid-19 afecta las células del oído interno, con pérdida de audición o tinnitus (una sensación constante de zumbido en el oído) a veces después de la infección.

En un estudio que incluyó a 560 participantes, se registró pérdida de audición en el 3,1 % de los pacientes con Covid-19, mientras que el tinnitus se produjo en el 4,5 % de los casos.

En otro estudio de 30 personas a las que se les había diagnosticado coronavirus y 30 que no, ninguna con problemas auditivos preexistentes, los investigadores encontraron que la enfermedad estaba asociada con daños en el oído interno que conducían a problemas auditivos en frecuencias más altas.

Si bien para la gran mayoría de los pacientes esto se resuelve por sí solo, se ha informado casos de pérdida auditiva permanente relacionada con el Covid-19.

¿Por qué aparecen estos síntomas?

No entendemos exactamente qué causa estos síntomas, pero sabemos que el papel más importante lo juega un proceso llamado inflamación.

La inflamación es el mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo contra los patógenos; SARS-CoV-2 en este caso. Implica la producción de “citoquinas” (también llamadas citocinas), proteínas que son importantes para controlar la actividad de las células inmunitarias.

La producción excesiva de estas proteínas, como parte de la inflamación desencadenada por la infección por Covid-19, puede causar déficits sensoriales, lo que podría explicar por qué algunas personas presentan pérdida auditiva y tinnitus.

También puede alterar las redes capilares, vasos sanguíneos muy pequeños que suministran sangre a los órganos, incluidos los oídos, la piel y las uñas.

Los síntomas que hemos descrito aquí no son exclusivos de la infección por Covid-19. Dicho esto, en el caso de tener alguno de estos síntomas, sería apropiado considerar un testeo.

También es aconsejable ponerse en contacto con un médico de cabecera, especialmente si los síntomas empeoran o causan molestias significativas. La buena noticia es que es probable que la mayoría de estos síntomas mejoren con el tiempo.