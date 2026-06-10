Tu orden de nacimiento afecta tu futuro, pero no por la razón que piensas

WASHINGTON.– Los hermanos menores tienen ventajas reales en la vida. Nacen de padres que, en general, tienen más recursos y experiencia que cuando llegó el primogénito. Los hermanos mayores pueden servir como modelos a seguir, mentores y rivales productivos. Las filas de los atletas de élite están llenas de muchos más hermanos menores que mayores.

“Hay muchas razones por las que a los segundos hijos les debería ir mejor”, dijo Joe Price, profesor de economía de la Universidad Brigham Young de Utah, cuyo propio segundo hijo ocupa el segundo puesto en su categoría a nivel estatal, después de años de competir en ajedrez con su hermano mayor.

Pero nacer primero es una ventaja mucho mayor en la vida, según muestran los datos. Un estudio de referencia de 2005 descubrió que a los hermanos menores les va peor que a los primogénitos en cuanto a ingresos a lo largo de la vida, logros educativos, salud mental y, en el caso de las mujeres, embarazo adolescente. Cuanto más atrás se ubica en el orden de nacimiento, peores son las estadísticas. El hermano menor recibe, en promedio, una escolarización notablemente menor que el primogénito.

Los hermanos menores logran menos educación que los hijos primogénitos

Años promedio de escolaridad a partir de los 25 años en familias de diferentes tamaños, en comparación con un hijo único. Los primogénitos reciben un nivel educativo ligeramente superior, pero los hijos nacidos posteriormente se quedan progresivamente rezagados con respecto a sus hermanos mayores Washington Post

Por qué el orden de nacimiento fue durante mucho tiempo un misterio en el futuro de algunas personas. Ahora tenemos algunas respuestas, y sugieren lo que los padres y los responsables de políticas pueden hacer al respecto.

Price reveló un mecanismo probable que perjudica a los hermanos menores en un estudio revisado por pares de 2008: menos tiempo de calidad con los padres.

Descubrió que los hijos primogénitos recibían entre 20 y 30 minutos más por día en comparación con un segundo hijo de la misma edad, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. El déficit equivalía a unas 3000 horas menos dedicadas a leer, jugar, hablar u otras actividades con al menos uno de los padres para los hermanos menores. Eso es aproximadamente comparable a más de un año de escolarización entre los cuatro y los 13 años.

Aun así, eso dejó al menos la mitad de las desventajas de ser un hermano menor sin explicación. Un próximo estudio revisado por pares en la American Economic Review apunta a un segundo culpable principal: los gérmenes.

Tras seguir a 1,2 millones de niños daneses nacidos desde 1980 hasta la edad adulta a través de registros gubernamentales, el estudio descubrió que los organismos microscópicos tienen un impacto profundo en el futuro de un niño. La exposición a virus respiratorios antes del primer cumpleaños del bebé —cuando los sistemas inmunológicos son inmaduros y antes de la mayoría de las vacunas infantiles— se asoció de manera sistemática con menores ingresos, educación y salud décadas después.

Los investigadores estiman que la mitad o más de la brecha en los resultados de vida entre hermanos mayores y menores puede atribuirse a los patógenos que los hermanos mayores llevan inadvertidamente a casa.

“El estudio es impresionante”, dijo Price, quien no participó en la investigación. “Yo diría que lo que están analizando probablemente es un asunto más importante que lo que yo estaba analizando”. Si bien los padres deberían intentar igualar el tiempo que pasan con sus hijos menores, dijo Price, “este artículo proporciona, creo, una respuesta adicional convincente”.

Afortunadamente, gran parte del daño es prevenible.

He aquí por qué los hermanos menores tienen peores perspectivas que los primogénitos y qué pueden hacer las familias para proteger a sus hijos menores.

¿Qué daña a los hermanos menores?

Dinamarca recopila meticulosamente datos sobre sus 6 millones de ciudadanos desde el nacimiento. Esto le dio a Hannes Schwandt, economista de la salud de la Universidad Northwestern, y a sus coautores una visión inédita de los detalles de cómo se desarrollaron sus vidas durante casi cuatro décadas.

Los datos daneses también revelaron un experimento natural. Las enfermedades respiratorias graves como la influenza y el VRS, o virus sincicial respiratorio, recorren las comunidades en olas estacionales que afectan a algunos municipios más que a otros. Los investigadores midieron esa variación utilizando las tasas de hospitalización respiratoria entre los niños de un área como indicador, lo que les permitió aislar los efectos de la exposición a enfermedades en hermanos mayores y menores.

La disparidad fue marcada: los hermanos menores tenían entre dos y tres veces más probabilidades de ser hospitalizados por afecciones respiratorias agudas que sus hermanos mayores durante su primer año de vida. Después de eso, cuando los niños más pequeños generalmente comienzan a asistir a guarderías grupales, la brecha de hospitalización desaparecía. Los hermanos mayores, sugerían los datos, llevaban a casa virus a bebés vulnerables sin otras fuentes importantes de exposición.

Los hermanos menores son hospitalizados más a menudo en los primeros años.

Hospitalizaciones por problemas respiratorios por cada 100 niños durante los primeros años de vida, tanto para primogénitos como para segundos hijos. Washington Post

Vincular la enfermedad en la infancia con salarios adultos más bajos fue fácil, dijo Schwandt, quien trabajó en el estudio con los coautores N. Meltem Daysal de la Universidad de Copenhague, Hui Ding de la Universidad de Fudan y Maya Rossin-Slater de la Universidad de Stanford.

Demostrar que una mayor exposición a enfermedades causa daño más adelante en la vida requirió más trabajo. Los autores tuvieron que controlar los ingresos, la educación y el empleo de los padres en municipios con tasas de infección más altas y más bajas. Sin embargo, el patrón era claro: los resultados de ingresos, educación y salud mental disminuyeron a medida que aumentaba la exposición a enfermedades en la comunidad.

En promedio, los niños nacidos en entornos con enfermedades relativamente altas, después de controlar otros factores, vieron caer sus ingresos adultos en casi un 1%, las tasas de graduación de la escuela secundaria y la universidad cayeron alrededor de un 0,5% y las visitas a clínicas psiquiátricas aumentaron alrededor de un 6% por encima de la tasa base en la adolescencia y la adultez joven.

Esos números pueden parecer menores, pero son promedios en toda la población. Muchos niños que contraen un virus se recuperan por completo, mientras que un número menor pero significativo sufre daños de por vida, incluso sin hospitalización. Si bien fue imposible rastrear el número exacto de casos graves, la penalización de ingresos para los más gravemente afectados podría ser mucho mayor que para el niño promedio, equivalente a una reducción del 10% al 20% en los salarios adultos, estimó Schwandt.

Los hermanos menores expuestos a enfermedades durante la infancia tienen menores ingresos en la edad adulta.

Brecha de ingresos estimada entre hermanos mayores y menores cuando el menor tuvo una alta exposición a enfermedades respiratorias en los primeros seis meses de vida Washington Post

Se observó un patrón similar para la salud mental. Los hermanos menores con mayor exposición a enfermedades mostraron un aumento estadísticamente significativo en las visitas psiquiátricas en comparación con aquellos con baja exposición.

Los hermanos menores expuestos a enfermedades cuando eran bebés tienen menores ingresos adultos

Visitas adicionales a clínicas psiquiátricas privadas y hospitales para los hermanos menores en comparación con los hermanos mayores, después de que el menor hubiera estado expuesto a una alta incidencia de enfermedades respiratorias en los primeros seis meses de vida Washington Post

En conjunto, la exposición temprana de un niño a las enfermedades explicó la mitad, o más, de los efectos del orden de nacimiento.

El momento importó enormemente. La exposición a enfermedades en los primeros seis meses de vida produjo penalizaciones de ingresos dos a tres veces mayores que la exposición equivalente en la segunda mitad del primer año, lo que sugiere que hay una ventana crítica para prevenir los peores efectos. “Creo que lo que aprendemos de esto es que esos primeros meses de vida son absolutamente críticos”, dijo Price. “Necesitamos hacer todo lo posible para proteger, nutrir y fortalecer a los bebés recién nacidos”.

Janet Currie, profesora de economía de la Universidad de Yale que codirige el programa sobre familias y niños en la Oficina Nacional de Investigación Económica, dijo que el mecanismo probable es conocido: una enfermedad grave en la primera infancia puede afectar el crecimiento del cerebro y proyectar una larga sombra sobre la vida posterior.

En los primeros meses de vida, aproximadamente el 85% de la ingesta calórica de un bebé va al desarrollo neuronal. Una infección grave puede reducir la cantidad que come un bebé y desviar calorías del desarrollo cerebral. “Si un niño está muy enfermo durante ese tiempo”, dijo Currie, “podría afectar el desarrollo del cerebro al desviar recursos biológicos para combatir una enfermedad”.

“Estos son efectos promedio, por lo que pueden reflejar una combinación de efectos muy graves para algunos bebés y efectos mucho menores para otros”, agregó Currie.

Cómo evitar que el orden de nacimiento se convierta en destino

Las desventajas de ser un hermano menor no son fijas, y muchos de los factores están bajo el control de los padres.

Afortunadamente, los avances médicos pueden estar reduciendo el efecto del orden de nacimiento. La tasa de mortalidad infantil de Dinamarca cayó de aproximadamente ocho por cada 1000 nacimientos en la década de 1980 a unos tres por cada 1000 en la actualidad, en parte gracias a una mejor prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas. La introducción en el país de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en 1987 y la vacuna contra la meningitis bacteriana en 1993 redujo las muertes, las hospitalizaciones y las complicaciones a largo plazo.

Pero hay más que los padres y los responsables de políticas pueden hacer hoy, especialmente en Estados Unidos, donde la cobertura de salud es menor. La mortalidad infantil en ese país es de unas 5,5 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Aquí hay recomendaciones de expertos en salud para reducir la desventaja del orden de nacimiento.

Maximizar la inmunidad con vacunas

El sistema inmunológico puede aprender de la exposición a enfermedades, pero el inicio de la vida no es el momento para hacerlo. Durante el primer año, especialmente en los primeros seis meses, evitar la exposición a enfermedades respiratorias graves es crucial. El virus sincicial respiratorio (VRS) fue señalado como un patógeno clave. Provocó aproximadamente un tercio de todas las hospitalizaciones respiratorias entre los segundos hijos sin inmunidad protectora del primer año frente a internaciones por VRS en la infancia posterior.

“La lección más evidente es que los niños deben ser inmunizados contra enfermedades infecciosas comunes”, dijo Currie.

Agregó que, para la protección en la vida temprana, los recién nacidos dependen de la inmunidad colectiva, cuando suficientes personas en una comunidad tienen inmunidad para evitar que una enfermedad se propague ampliamente.

“Las personas que se niegan a vacunar a sus hijos en edad preescolar pero los envían al preescolar pueden estar perjudicando al bebé de otra persona”, dijo Currie.

Si le preocupa, vacunarse contra el VRS, la gripe y la tos ferina antes o durante el embarazo puede transmitir inmunidad protectora a su recién nacido.

La lactancia materna y la higiene mantienen a los bebés fuera del hospital

La lactancia materna, encontraron los investigadores, fue altamente efectiva para evitar enfermedades graves en los bebés. Los anticuerpos maternos en la leche materna ofrecen la primera línea de protección contra las infecciones respiratorias. Los datos daneses lo mostraron con claridad: los hermanos menores amamantados durante menos de seis meses sufrieron más infecciones agudas. Entre los hermanos menores con alta exposición a enfermedades que fueron amamantados durante al menos 15 meses, el mayor riesgo de hospitalización en la infancia desapareció por completo.

Los médicos también recomendaron medidas básicas en el hogar: lavarse las manos cuando los niños mayores llegan a casa, cambiarse la ropa al volver de la guardería, mantener buena ventilación y mantener a los niños enfermos alejados de los recién nacidos.

Intervenir temprano después de una enfermedad grave

La hospitalización de un bebé pequeño es grave, pero no determina su futuro. “Las personas no deberían entrar en pánico”, dijo Currie. “Incluso cuando los niños tienen problemas neurológicos, la recuperación es posible”.

Una revisión de 2024 de 44 programas de desarrollo temprano para bebés prematuros encontró que el seguimiento cercano y la intervención temprana, a través de la educación de los padres y el trabajo en el hogar, pueden ayudar a reducir retrasos cognitivos en la edad preescolar. “Estos resultados sugieren que los niños que fueron hospitalizados a una edad temprana deben ser seguidos para detectar posibles problemas neurológicos, cognitivos o motores que puedan tratarse”, dijo Currie.

Dedique tiempo extra a sus hijos menores

La exposición a enfermedades parece explicar hasta el 70% de los efectos negativos del orden de nacimiento sobre los ingresos. Gran parte del resto probablemente proviene de cuánto tiempo pasan los padres con sus hijos.

La investigación muestra que los padres tienden a dar a los primogénitos más atención individual que a los hijos posteriores a la misma edad. La brecha se amplía a medida que hay más hijos. Eso significa que los hermanos menores reciben menos tiempo de calidad en total, porque ese tiempo se divide entre más niños.

“Si le das a un niño un año y medio extra de crianza a tiempo completo —unas 3000 horas— creo que los padres hacen cosas positivas por sus hijos”, dijo Price. “Eso es tiempo de calidad: leer, hablar, ayudar con la tarea, cenar juntos”.

Price, quien reconoció que no podía igualar perfectamente el tiempo para sus siete hijos, intentó hacerlo más equilibrado. “Una vez que uno es consciente de esto, puede compensarlo”, dijo. “Creo que hay que hacerse siempre la pregunta: ¿Qué hacía con el mayor a esa edad? No intente ser justo hoy, sino intente ser justo a lo largo del tiempo”.

Los padres no pueden hacerlo solos

Tengo dos hijos pequeños en casa. Sé cuánto se les exige a los padres, especialmente en Estados Unidos, el único país rico sin cobertura sanitaria universal ni licencia parental remunerada a nivel federal.

Las políticas que apoyan a los padres en ese primer año clave pueden ayudar a reducir las infecciones: licencia familiar paga, esquemas laborales flexibles, lugares de trabajo que faciliten la lactancia y acceso universal a la atención pediátrica, especialmente a las vacunas. No solo ayudarían a los padres a manejar decisiones difíciles; también protegerían a los niños en los meses más importantes de su vida.